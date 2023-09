 12 con giáp hãy mặc áo màu này dịp Tết  2018 để cả năm may mắn, giàu sang - tài lộc rủng rỉnh

Sau đây là lời khuyên của các chuyên gia phong thủy về màu sắc quần áo 12 con giáp nên mặc dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 để mang lại may mắn, bình an, sung túc cho chủ nhân và gia đình.

Ngày Tết Nguyên Đán ai cũng sắm sửa cho mình những bộ quần áo mới để du xuân, chúc Tết họ hàng người thân. Tuy nhiên, ngoài yếu tố thẩm mỹ, chị em còn phải cân nhắc về yếu tố phong thủy đầu năm để mang lại may mắn bình an, tránh xa xui xẻo, vận hạn.

1. Tuổi Tý

Năm 2018 vận mệnh của người tuổi Tý khá tốt, không chỉ tự do tự tại, tâm thế bình yên mà bạn còn gặp khá nhiều may mắn trong công việc, tình duyên. Khi gặp phiền nhiễu, khó khăn Tý đừng cắn răng chịu đựng một mình mà hãy chia sẻ, tâm sự với người bạn tin tưởng để được giải tỏa ưu phiền. Những ngày đầu năm Mậu Tuất, Tý nên mặc trang phục màu đen, xám, trắng để hút vận may về mình.