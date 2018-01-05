 12 con giáp hãy mặc áo màu này dịp Tết  2018 để cả năm may mắn, giàu sang - tài lộc rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 05/01/2018 15:41

Muốn cả năm may mắn, giàu sang 12 con giáp hãy mặc áo màu này để tăng vận tài lộc, đếm tiền mỏi tay cả năm.

Ngày Tết Nguyên Đán ai cũng sắm sửa cho mình những bộ quần áo mới để du xuân, chúc Tết họ hàng người thân. Tuy nhiên, ngoài yếu tố thẩm mỹ, chị em còn phải cân nhắc về yếu tố phong thủy đầu năm để mang lại may mắn bình an, tránh xa xui xẻo, vận hạn.

 12 con giáp hãy mặc áo màu này dịp Tết  2018 để cả năm may mắn, giàu sang - tài lộc rủng rỉnh - Ảnh 1
Dịp đầu năm mới, 12 con giáp nên mặc những màu sau để cải vận, hút tài khí vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Sau đây là lời khuyên của các chuyên gia phong thủy về màu sắc quần áo 12 con giáp nên mặc dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 để mang lại may mắn, bình an, sung túc cho chủ nhân và gia đình.

1. Tuổi Tý

Năm 2018 vận mệnh của người tuổi Tý khá tốt, không chỉ tự do tự tại, tâm thế bình yên mà bạn còn gặp khá nhiều may mắn trong công việc, tình duyên. Khi gặp phiền nhiễu, khó khăn Tý đừng cắn răng chịu đựng một mình mà hãy chia sẻ, tâm sự với người bạn tin tưởng để được giải tỏa ưu phiền. Những ngày đầu năm Mậu Tuất, Tý nên mặc trang phục màu đen, xám, trắng để hút vận may về mình.

2. Tuổi Sửu

Sửu sẽ có những thay đổi tích cực trong cuộc sống, không còn bị công việc cuốn đi mà quên hưởng thụ  như năm 2017 vừa qua. Chỉ cần thong dong làm việc, bạn cũng dư sức đếm tiền mỏi tay từ lợi nhuận khổng lồ ở các khoản đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên, Sửu đừng vội ngủ quên trong chiến thắng mà thôi nỗ lực phấn đấu hoàn thiện bản thân, cũng đừng quên mặc màu bạc, kem và vàng dịp Tết Nguyên Đán để tăng may mắn nhé.

3.Tuổi Dần

Nếu năm vừa qua Dần phải khốn khó trăm bề thì bước sang năm 2018 con giáp này sẽ được bề trên bù đắp, giúp cuộc sống của Dần thư thái, an nhàn và sung sướng không ai sánh bằng. Dần chỉ cần chú ý chăm sóc gia đình, quan tâm đến bạn đời để bồi đắp tình cảm thì đời bạn sẽ viên mãn vô vùng. Màu may mắn của Dần trong năm Mậu Tuất là đen, xanh lá, xanh dương.

 12 con giáp hãy mặc áo màu này dịp Tết  2018 để cả năm may mắn, giàu sang - tài lộc rủng rỉnh - Ảnh 2
Màu sắc trang phục ngày Tết không chỉ thể hiện thẩm mỹ của chủ nhân mà còn mang yếu tố phong thủy, tâm linh - Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Mão

Sự khôn khéo, nhạy bén của Mão sẽ có cơ hội tận dụng triệt để, giúp họ đạt được thành công trong sự nghiệp trong năm nay. Ngoài ra, nhờ luôn sống chân thành, biết điều Mão được rất nhiều người yêu quý, trân trọng và giúp đỡ mỗi khi nguy nan. Mão chỉ cần chú ý giữ bình tĩnh, đừng để người khác ‘mượn gió bẻ măng’ may mắn của bạn sẽ càng trọn vẹn. Mão hãy nhớ khoác lên mình trang phục màu tím, hồng, xanh lá ngày đầu năm để vận số thêm vượng.

5. Tuổi Thìn

Là con giáp đa sầu đa cảm, dễ tổn thương và hay suy nghĩ quá nhiều khiến Thìn đôi khi cảm thấy đuối sức, mệt mỏi với chính mình. Tuy nhiên, thay vì tự hành hạ chính mình trong những mâu thuẫn không tên Thìn hãy lạc quan, yêu đời đón chào những điều tốt đẹp đến với mình. Hồng, vàng, cam chính là màu sắc trang phục giúp bạn thêm năng lượng, nhựa sống trong năm 2018.

6. Tuổi Tỵ

Tỵ chớ dại đặt niềm tin lên người khác khi chỉ dựa vào cảm tính, giác quan thứ sáu kẻo bị lừa lúc nào không hay. Hãy dùng lý trí phân tích, đối chiếu và suy nghĩ cẩn thận trước khi cho người khác vay mượn tiền bạc, kể cho họ nghe bí mật của mình nếu không muốn bị lợi dụng, bán đứng. Nhằm hạn chế vạ thị phi án ngữ, Tỵ hãy mặc quần áo hay dùng phụ kiện mà hồng, xanh lá và ghi.

7. Tuổi Ngọ

Thích được người khác tán dương, khen ngợi chính là điểm yếu lớn nhất của người tuổi Ngọ trong năm Mậu Tuất 2018. Bạn sẽ dễ dàng bị người khác ‘vuốt đuôi’, vỗ về bằng những câu nịnh bợ ngọt ngào để lấy lòng nhằm có được lòng tin của bạn. Bớt ảo tưởng về bản thân, sống thực tế và mặc quần áo màu nâu, xanh lá, xanh nước biển là cách  giúp Ngọ có cuộc sống bình yên, vui vẻ.

 12 con giáp hãy mặc áo màu này dịp Tết  2018 để cả năm may mắn, giàu sang - tài lộc rủng rỉnh - Ảnh 3
Mùi hãy chọn quần áo màu cam, tím, bạc để du xuân chúc Tết Mậu Tuất - Ảnh minh họa: Internet

8. Tuổi Mùi

Mùi là con giáp độc lập, có chính kiến, một khi họ đã quyết định vấn đề gì thì không ai có thể khiến họ thay đổi suy nghĩ. Tuy nhiên, chính vì khá bảo thủ, cá tính mà Mùi dễ bị người khác ganh ghét, thậm chí hãm hại khiến con giáp này lao đao. Để cải thiện vận mệnh, đón may mắn vào nhà Mùi nên chọn quần áo màu tím, cam, bạc để du xuân đón Tết.

9. Tuổi Thân

Đừng đứng núi này trông núi nọ, hãy biết hài lòng với hiện tại và phát huy những thế mạnh bạn đang có. Thân hãy tập trung phát triển sự nghiệp của mình, bất chấp người khác dè bỉu, mỉa mai, đây chính là cách giúp bạn có được những gì mình mong muốn nhanh chóng, hiệu quả nhất. Màu đen, vàng, xám chính là màu sắc may mắn của Thân năm Mậu Tuất.

10. Tuổi Dậu

Bận rộn với công việc khiến Dậu  mệt mỏi, chán chường và quên mất việc dành thời gian cho chính mình và gia đình. Bước sang xuân Mậu Tuất, Dậu hãy buông bỏ bớt những gánh nặng khỏi vai và học cách yêu lấy bản thân để tận hưởng cuộc sống. Dậu cũng đừng quên khoác lên mình trang phục màu nâu, cam để tăng vận khí.

11. Tuổi Tuất

Bỏ bớt những thói hư tật xấu, thay đổi chính mình là điều Tuất nên làm trong năm tuổi của mình. Hãy học cách bình tĩnh trước mọi sóng gió, bình tâm trước bão thị phi và làm ngơ trước miệng đời. Chỉ cần tâm an nhất định đời bạn sẽ may mắn, hạnh phúc. Màu sắc may mắn những ngày đầu xuân của Tuất chính là đỏ, bạc và vàng.

12. Tuổi Hợi

Đừng ngại dấn thân, cũng đừng ngại đương đầu với khó khăn, vất vả trong công việc, cuộc sống. Chính những thử thách ấy sẽ giúp bạn được tôi luyện, rèn giũa và bản lĩnh hơn theo thời gian. Màu vàng, xám, đen sẽ giúp vận mệnh của Hợi phất lên phơi phới, khiến ai cũng ganh tỵ.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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