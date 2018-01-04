Top con giáp phải cẩn thận đề phòng kẻo bị tiểu nhân hãm hại, lợi dụng tiền bạc trong 3 tháng đầu năm 2018

Tâm linh - Tử vi 04/01/2018 15:39

Những con giáp sau phải hết sức cẩn thận, chọn bạn mà chơi nếu không muốn bị ‘thọc gậy bánh xe’, hãm hại đủ đường trong 3 tháng đầu năm 2018.

Những tháng đầu năm 2018 những con giáp sau phải đề cao cảnh giác, đề phòng kẻ gian hãm hại nếu không sẽ rước họa vào người.

Top con giáp phải cẩn thận đề phòng kẻo bị tiểu nhân hãm hại, lợi dụng tiền bạc trong 3 tháng đầu năm 2018 - Ảnh 1
Nếu không giữ mình Dậu rất dễ bị tiểu nhân hãm hại, ngáng đường trong năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận số của người tuổi Dậu những tháng đầu năm 2018 khá xấu, tai họa sẽ tới tấp ập đến khiến cuộc sống của họ bị xáo động đủ đường. Không chỉ bị bạn bè thân thiết lợi dụng lòng tin để lừa gạt, người tuổi Dậu còn dễ bị đồng nghiệp vì ganh ghét mà hãm hại, khiến bạn thân bại danh liệt.

Người tuổi Dậu phải hết sức thận trọng trong từng đường đi nước bước, đừng quá tin người, cũng đừng cho ai vay mượn tiền bạc. Rất nhiều tiểu nhân đang đội lốt người tốt, tỏ ra chân thành, thân thiết nhưng lại đâm sau lưng bạn lúc nào không hay.

Top con giáp phải cẩn thận đề phòng kẻo bị tiểu nhân hãm hại, lợi dụng tiền bạc trong 3 tháng đầu năm 2018 - Ảnh 2
Dần đừng vì chán chường, mệt mỏi mà quên chăm sóc gia đình nếu không người thứ ba sẽ có cơ hội chen chân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp khôn ngoan, thông minh và luôn sáng suốt khi đánh giá về nhân phẩm, đạo đức của  người khác. Tuy nhiên, đã là vận hạn thì có chạy cũng không thoát được. Những tháng đầu năm 2018, Dần sẽ bị quấy phá đường công danh, khiến sự nghiệp của họ trì trệ, thậm chí tuột dốc không phanh.

Dần tuyệt đối không được đặt quá nhiều niềm tin vào người khác, cũng đừng dại đặt lòng tin vào người ngoài. Đặc biệt, với chồng hay người yêu Dần phải chú ý kẻo bị ‘cắm sừng’ lúc nào không hay. Đừng quên chăm sóc, quan tâm đến đối phương nếu không bạn sẽ vô tình tạo cơ hội cho người thứ ba chen chân vào cuộc tình của mình.

Top con giáp phải cẩn thận đề phòng kẻo bị tiểu nhân hãm hại, lợi dụng tiền bạc trong 3 tháng đầu năm 2018 - Ảnh 3
Khi làm ăn, buôn bán Mùi phải cẩn thận với đối tác tuổi Tý, Sửu kẻo thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi sẽ gặp khá nhiều rắc rối về tiền bạc, tài chính trong năm 2018, đặc biệt là 3 tháng đầu năm. Tốt hơn hết, Mùi nên cân nhắc thật kỹ trước mỗi khoản thu chi, đừng để người khác lợi dụng sự tin người của bạn để gieo rắc họa phá tài.

Mùi đừng vì sợ mất lòng hay ái ngại va chạm để chuyện tiền bạc dùng dằng, hãy rõ ràng minh bạch mọi khoản tài chính để ‘mất lòng trước, được lòng sau’, tránh nhận thua thiệt về mình. Đặc biệt, nếu đag đầu tư kinh doanh Mùi phải cẩn thận với đối tác tuổi Tý, Sửu bởi Mùi vốn hiền lành, lương thiện sẽ không đấu lại sự khôn lỏi của 2 con giáp này.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Sau đây là danh sách 4 con giáp sau công thành danh toại, tiền bạc bủa vây, may mắn ngút trời ba tháng  đầu năm 2018.

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