Phát hờn với 4 con giáp may mắn, giàu sang - tài lộc rủng rỉnh 3 tháng đầu năm 2018

Ba tháng đầu năm 2018 nhờ được bề trên nâng đỡ, chở che những con giáp sau sẽ tiêu tiền thả ga, cứ vơi lại đầy.

Bước sang năm Mậu Tuất 2018, người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, giúp họ cải thiện thu nhập đáng kể. Nếu đang kinh doanh, buôn bán Tỵ sẽ có bước tiến nhảy vọt về doanh thu, khiến họ đếm tiền xái tay vẫn không xuể.

Người tuổi Tỵ vốn mạnh mẽ, quyết đoạn và có mắt nhìn người. Dù là mối quan hệ xã hội, làm ăn hay yêu đương người tuổi Tỵ luôn đủ lí trý để nhận ra đâu là người đáng tin cậy, đâu là kẻ bất nhân nên họ rất dễ thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong hôn nhân.

Không chỉ vận tài lộc, ngay cả vận tình duyên của Dần cũng đỏ như son - Ảnh minh họa: Internet



Tuổi Dần

Hãy bỏ qua những khốn khó, xui xẻo của năm 2017 vừa qua, những tháng đầu năm 2018 sự nghiệp của Dần sẽ khởi sắc vượt bậc. Ngoài thu nhập từ công việc hiện tại, Dần còn kiếm thêm tiền từ các khoản đầu tư mới và tiền thưởng của cấp trên giúp túi tiền của họ lúc nào cũng rủng rỉnh.

Chuyện tình cảm của Dần những tháng đầu năm 2018 cũng rất tốt đẹp, vợ chồng đôi lứa mặn nồng viên mãn. Hãy chuẩn bị tinh thần để tận hưởng chuyến du lịch xa cùng người thân yêu, hai bạn sẽ có những phút giây tươi vui, ấm áp đáng nhớ.

Tuổi Mùi

Mọi vận xui trong năm cũ sẽ tự động tránh xa người tuổi Mùi trong năm 2018, may mắn lại gần giúp con giáp này luôn ngập tràn trong tiền tài, danh vọng. Không chỉ có bước tiến trong sự nghiệp, công danh xán lạn mà Mùi còn phát tài phát lộc, giàu có hơn người.

Mùi hãy yên tâm, năm 2018 xui xẻo sẽ không dám lại gần bạn- Ảnh minh họa: Internet

Nếu thay đổi công việc, chắc chắn công danh của Mùi sẽ có bước tiến nhảy vọt, giúp bạn tận hưởng cuộc sống sung túc, an nhàn không ai sánh bằng.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn thật thà, lương thiện và vô cùng phúc đức. Sửu sẵn sàng nhận thua thiệt về mình để người khác có thể bình an, vui vẻ, nhận khổ cực vào thân để gia đình được an nhàn sung sướng. Chưa kể, người tuổi Sửu còn có tính tự lập cao, luôn tự chủ đời mình mà không cần dựa dẫm vào bất cứ ai, kể cả người thân hay vợ chồng.

Chính nhờ đức tính tốt đẹp ấy, Sửu luôn được bề trên phù hộ độ trì, giúp tai qua nạn khỏi, may mắn tới tấp tìm đến giúp đời họ khấp khởi ngời ngời.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.