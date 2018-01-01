3 con giáp vận đỏ như son, giàu nứt đổ đổ vách không ai sánh bằng nửa đầu năm 2018

Tâm linh - Tử vi 01/01/2018 15:12

Mặc những khó khăn, vất vả đang ám vận những con giáp sau sẽ đổi đời thành công, phúc lộc đầy nhà nửa đầu năm 2018.

Những tháng đầu năm 2018 những con giáp sau sẽ được bề trên ưu ái, tiền tài như nước, công danh sự nghiệp hay tình duyên đều tốt đẹp vẹn tròn.

3 con giáp vận đỏ như son, giàu nứt đổ đổ vách không ai sánh bằng nửa đầu năm 2018 - Ảnh 1
Nhờ đổi vận thành công, sự nghiệp và tài vận của người tuổi Mão phất lên như diều gặp gió trong năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dù năm 2017 Mão gặp không ít xui xẻo, khó khăn trong công việc, tài chính nhưng năm 2018 vận mệnh của bạn sẽ tươi sáng bội phần. Không chỉ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió mà tình duyên của Mão cũng tốt đẹp vô cùng.

Nhờ sự khôn khéo, biết điều của mình Mão dễ dàng giải quyết những xung đột, tranh chấp trong đời sống lứa đôi. Họ khiến người bạn đời nể trọng và thương yêu mình bội phần, không bao giờ thèm tơ tưởng đến người thứ ba. Trong ba tháng đầu năm, gia đình nhà Mão sẽ có chuyến đi xa thú vị cùng nhau, Mão đừng vì quá tham công tiếc việc mà bỏ lỡ cơ hội tận hưởng những giây phút yên bình với người nhà.

3 con giáp vận đỏ như son, giàu nứt đổ đổ vách không ai sánh bằng nửa đầu năm 2018 - Ảnh 2
Chỉ kinh doanh, buôn bán mới giúp Tỵ giàu sang, sung túc, an nhàn cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ có quý nhân giúp đỡ, thương yêu mà vận số của Tỵ trong năm 2018 khá tốt đẹp, suôn sẻ. Công danh tự tìm đến, tài lộc liên tục gõ cửa giúp cuộc sống của Tỵ khấm khá, dư dả hơn trước rất nhiều. Dù làm chủ hay làm công ăn lương con giáp này cũng năm trong tay tất nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, đếm tiền mỏi tay.

Nếu đang do dự trước quyết định có nên tự làm chủ hay không, ỵ hãy mạnh dạn bắt tay vào thực hiện kế hoạch kinh doanh ngay. ‘Phi thương bất phú – vi phú bất nhân’ chính là câu nói của người xưa ứng nghiệm với cuộc đời Tỵ, chỉ khi tự kinh doanh, buôn bán Tỵ mới có thể tự làm chù đời mình, mang lại cho gia đình cuộc sống sung sướng, an nhàn.

3 con giáp vận đỏ như son, giàu nứt đổ đổ vách không ai sánh bằng nửa đầu năm 2018 - Ảnh 3
Nhờ được quý nhân giúp đỡ Dần có được vô số vận may tài chính, tuy nhiên con giáp này phải cảnh giác cao độ kẻo bị tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nửa đầu năm 2018 người tuổi Dần tha hố hốt vàng hốt bạc, thăng tiến vượt bậc nhờ có quý nhân Tam Đài phù trợ. Dần chỉ cần mạnh dạn trong mỗi quyết định chắc chắn sẽ nắm vững cơ hội thành công. Đừng mãi do dự hay nghĩ cho người khác quá nhiều, nếu không bạn sẽ bị lợi dụng, thậm chí qua mặt lúc nào không hay.

Tốt nhất, Dần đừng quá tin tưởng người ngoài và phải đề phòng những người thường ngọt ngào với mình. Rất có thể, chính những người luôn tỏ ra thân thiết, tốt bụng và chân thành với bạn lại là người ‘đâm sau lưng’ Dần vì lợi ịc của họ. Cẩn thận vẫn không thừa, Dần nên biết cách ‘chọn bạn mà chơi’ kẻo rước họa vào người.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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