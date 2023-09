Phát hờn với 3 con giáp lấy hết MAY MẮN của thiên hạ, tiền tài đầy túi trong năm Mậu Tuất 2018

Chỉ cần bước sang Tết âm lịch năm Mậu Tuất những con giáp may mắn sau sẽ có những bước tiến vượt bậc trong vận mệnh, sự nghiệp giúp họ kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Dù đang làm công ăn lương hay tự kinh doanh, Ngọ chỉ cần Tỉnh táo trước mỗi quyết định sẽ mang lại lợi nhuận kếch xù cho mình. Bạn đừng ngại thử mình ở một lĩnh vực, môi trường mới, cũng đừng tự bó hẹp khả năng của mình. Hãy mạnh dạn khai phá những thế mạnh tiềm ẩn, may mắn và thành công sẽ tự gõ của nhà Ngọ.

Vận tiền tài, tình duyên đều đỏ như son giúp cuộc đời của Thân thêm khởi sắc, viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Thân

Vận tài chính rực rỡ, công danh ngời ngời giúp cuộc đời của Thân như bước sang trang mới. Dù hiện tại có nghèo khó, vất vả bao nhiêu thì năm Mậu Tuất Thân sẽ tha hồ kiếm tiền, lãi mẹ đẻ lãi con đếm mãi vẫn không hết.

Có được may mắn ấy ngoài nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, ý chí kiên định Thân còn được quý nhân thương yêu, giúp đỡ hết mình. Vậy nên, chỉ cần tiếp tục tử tế, sống chân thành như hiện tại vận số của con giáp này sẽ mãi tốt đẹp, dù sóng to gió lớn vẫn dễ dàng vượt qua bình an.

Sự chăm chỉ, cần tiến giúp Hợi đạt được thành công ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh ra vốn đã sung sướng, an nhàn và may mắn hơn những con giáp khác. Câu nói ‘sinh ra đã ngậm thìa vàng’ quả không sai khi dành cho Hợi, Tuy nhiên người tuổi Hợi không hề ỷ lại vận số tốt đẹp mà luôn nỗ lực vươn lên tự khẳng định mình.

Dù là đàn ông hay phụ nữ, người tuổi Hợi luôn nung náu ý chí làm giàu mạnh mẽ. Họ quyết tâm, gai góc và khôn ngoan để có thể thu lại khoản lợi nhuận cao nhất trong mọi thương vụ. Chưa kể, nhờ nhạy bén trong nắm bắt thị trường, đi tắt đón đầu và định hướng đúng đắn tài chính của Hợi sẽ tăng theo cấp số nhân một cách bền vững, chắc chắn. Có vợ hay chồng là người tuổi Hợi gia đình chắc chắn an yên, hạnh phúc và phú quý cả đời.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.