10 ngày liên tiếp (8-18/12), 3 con giáp chọn đâu trúng đó, làm gì cũng xuôi thuận, vượt nghịch cảnh tạo đống gia tài đồ sộ

10 ngày liên tiếp (8-18/12), tuổi Mão gặp may mắn nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân để tìm ra cách tháo gỡ những vướng mắc trong công việc. Dưới sự chỉ dẫn này, bản mệnh sẽ vượt qua được khó khăn và hoàn thành công việc, đạt mục tiêu đã đề ra từ trước đó.

Vận trình tình cảm của tuổi Mão khởi sắc, đôi lứa xứng đôi. Bản mệnh và nửa kia có sự hài hòa về mặt tính cách và quan điểm sống nên luôn biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Về cơ bản con giáp này sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc, ấm áp và đầy ý nghĩa bên một nửa yêu thương của mình.

Đặc biệt, tuổi Mão cũng sẽ có cơ may đón tiền về túi. Người kinh doanh có một ngày phát tài, tiền bạc rủng rỉnh khi hàng hóa bán chạy. Không chỉ vậy, một vài khoản nợ khó đòi bất ngờ được trả lại nên bản mệnh càng có thêm kinh phí để tiến hành các dự định và kế hoạch mới.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách lạc quan, tích cực, luôn nỗ lực vì tương lai tươi sáng. Tử vi nói rằng 10 ngày liên tiếp (8-18/12), tuổi Dậu tạm biệt các xui xẻo, đón nhận nhiều vận may, sự nghiệp phát triển rực rỡ.

Con giáp này có thể đạt được thành tựu to lớn. Tuổi Dậu có những bước tiến mới trong sự nghiệp. Dù ở lĩnh vực nào, bản mệnh cũng có thể đạt được thành quả nổi bật, được lãnh đạo ghi nhận. Vận may tài chính của người tuổi Dậu cũng tương đối tốt. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh có thể dư dả tiền của.

Đường tình duyên của người tuổi Dậu cũng khởi sắc. Vợ chồng có mối quan hệ hòa thuận. Người độc thân tăng cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu đối tượng. Tuy nhiên, tuổi Dậu cần chú ý tới sức khỏe trong tháng, tránh làm việc quá sức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

10 ngày liên tiếp (8-18/12), người tuổi Dần chọn lối sống lành mạnh, chan hoà với mọi người.

Công việc: Người tuổi Dần rất chú tâm đến những tiểu tiết, quan tâm đặc biệt đến những dự án liên quan đến khoa học quan trọng.

Tình cảm: Tình cảm không có, nhưng bạn nhận được sự mến mộ từ nhiều người.

Tài lộc: Nguồn tài lộc đủ sống, nhưng cần cải thiện mức lương cơ bản.

Sức khoẻ: Bạn đã có sức khoẻ tốt, luôn vận động đúng với thể trạng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.