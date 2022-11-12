10 ngày cuối tháng 10 âm lịch: 3 con giáp đón THẦN TÀI vào nhà, rinh lộc hân hoan, làm ăn vượng phát, tài chính vượt 100 tỷ

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 07:35

Có lộc vào 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, những con giáp này đón nhận vô vàn niềm vui, hạnh phúc thăng hoa, tiền tài rực rỡ.

Tuổi Mão

10 ngày cuối tháng 10 âm lịch: 3 con giáp đón THẦN TÀI vào nhà, rinh lộc hân hoan, làm ăn vượng phát, tài chính vượt 100 tỷ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch cho thấy, người tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội đổi đời, phất lên giàu có trong 1 nốt nhạc. Được thần tài chiếu cố, mọi dự định của con giáp đều được tiến hành suôn sẻ. Bản mệnh trong giai đoạn này kiếm tiền nhiều vô kể, chẳng những có được cuộc sống dư dả mà còn tích lũy được một khoản vốn cho việc phát triển sự nghiệp riêng sau này.

Mão hãy nhớ, con giáp càng làm việc thiện thì bản thân sẽ nhận càng nhiều phước lành. Vì vậy, Mão đừng ngại giúp đỡ những người xung quanh khi cần nhé.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Tỵ khỏe mạnh, bình an, gặp nhiều may mắn. Chuyện hôn nhân của người tuổi Tỵ cũng vượng phát, thúc đẩy số đào hoa.

10 ngày cuối tháng 10 âm lịch: 3 con giáp đón THẦN TÀI vào nhà, rinh lộc hân hoan, làm ăn vượng phát, tài chính vượt 100 tỷ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu con giáp tuổi Tỵ là phụ nữ độc thân thì thời gian tới có thể sẽ gặp được người đàn ông mình tìm kiếm và kết hôn. Họ cũng là người vượng phu ích tử, đem lại phúc khí cho chồng con.

Cuộc sống sau khi kết hôn cũng sẽ có nhiều màu sắc hơn. Họ cũng có thể đón nhận niềm vui có thêm thành viên bé bỏng trong gia đình. Những người tuổi Tỵ từ giờ đến cuối năm tài lộc dồi dào, vượng khí sung túc, làm gì cũng sẽ thành công, thu lời.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn biết đối nhân xử thế, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Trong số những con giáp, người tuổi Hợi thường gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó cuộc sống của họ cũng được ban nhiều phước lành, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến.

Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Hợi thường gặt hái nhiều thành công, không những sự nghiệp thăng hoa mà tiền bạc cũng thoải mái rủng rỉnh. Đặc biệt  10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, tuổi Hợi sẽ bất ngờ gặp được may mắn, thậm chí có người còn đổi đời.

10 ngày cuối tháng 10 âm lịch: 3 con giáp đón THẦN TÀI vào nhà, rinh lộc hân hoan, làm ăn vượng phát, tài chính vượt 100 tỷ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, cuộc sống tuổi Hợi sẽ chuyển biến tích cực. Mọi việc tuổi Hợi đang làm sẽ diễn ra suôn sẻ thuận lợi, ít gặp khó khăn hơn. Thời gian tới làm gì thì làm tuổi Hợi vẫn có quý nhân giúp đỡ. Vào đầu tuần mới này, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, vận khí hanh thông, mọi kế hoạch dự định đều trơn tru thuận buồm xuôi gió.

Thu nhập trong giai đoạn này không ngừng tăng lên. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt, nếu như biết nắm bắt thì sẽ phát tài, cuộc sống thăng hoa đến những năm về sau.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bề trên ấn định: 3 con giáp là "quán quân" giàu sang vào cuối tuần này, làm 1 lời 100, lợi nhuận tăng khủng, vàng bạc đầy nhà, tiền tỷ chất chồng

Bề trên ấn định: 3 con giáp là "quán quân" giàu sang vào cuối tuần này, làm 1 lời 100, lợi nhuận tăng khủng, vàng bạc đầy nhà, tiền tỷ chất chồng

Vào cuối tuần này, những con giáp sau có muốn cũng tránh không được số giàu sang, an nhàn hưởng vinh hoa phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 12/11 của 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mia 12 con giáp tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 1 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 4 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 4 giờ 4 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch