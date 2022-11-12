10 ngày cuối tháng 10 âm lịch: 3 con giáp đón THẦN TÀI vào nhà, rinh lộc hân hoan, làm ăn vượng phát, tài chính vượt 100 tỷ

Tử vi 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch cho thấy, người tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội đổi đời, phất lên giàu có trong 1 nốt nhạc. Được thần tài chiếu cố, mọi dự định của con giáp đều được tiến hành suôn sẻ. Bản mệnh trong giai đoạn này kiếm tiền nhiều vô kể, chẳng những có được cuộc sống dư dả mà còn tích lũy được một khoản vốn cho việc phát triển sự nghiệp riêng sau này.

Mão hãy nhớ, con giáp càng làm việc thiện thì bản thân sẽ nhận càng nhiều phước lành. Vì vậy, Mão đừng ngại giúp đỡ những người xung quanh khi cần nhé.

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Tỵ khỏe mạnh, bình an, gặp nhiều may mắn. Chuyện hôn nhân của người tuổi Tỵ cũng vượng phát, thúc đẩy số đào hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu con giáp tuổi Tỵ là phụ nữ độc thân thì thời gian tới có thể sẽ gặp được người đàn ông mình tìm kiếm và kết hôn. Họ cũng là người vượng phu ích tử, đem lại phúc khí cho chồng con.

Cuộc sống sau khi kết hôn cũng sẽ có nhiều màu sắc hơn. Họ cũng có thể đón nhận niềm vui có thêm thành viên bé bỏng trong gia đình. Những người tuổi Tỵ từ giờ đến cuối năm tài lộc dồi dào, vượng khí sung túc, làm gì cũng sẽ thành công, thu lời.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, nhân hậu, luôn biết đối nhân xử thế, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ. Trong số những con giáp, người tuổi Hợi thường gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó cuộc sống của họ cũng được ban nhiều phước lành, đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến.

Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Hợi thường gặt hái nhiều thành công, không những sự nghiệp thăng hoa mà tiền bạc cũng thoải mái rủng rỉnh. Đặc biệt 10 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, tuổi Hợi sẽ bất ngờ gặp được may mắn, thậm chí có người còn đổi đời.

Ảnh minh họa: Internet

10 ngày cuối tháng 10 âm lịch, cuộc sống tuổi Hợi sẽ chuyển biến tích cực. Mọi việc tuổi Hợi đang làm sẽ diễn ra suôn sẻ thuận lợi, ít gặp khó khăn hơn. Thời gian tới làm gì thì làm tuổi Hợi vẫn có quý nhân giúp đỡ. Vào đầu tuần mới này, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, vận khí hanh thông, mọi kế hoạch dự định đều trơn tru thuận buồm xuôi gió.

Thu nhập trong giai đoạn này không ngừng tăng lên. Từ giai đoạn này đến cuối năm, tuổi Hợi sẽ gặp được cơ hội tốt, nếu như biết nắm bắt thì sẽ phát tài, cuộc sống thăng hoa đến những năm về sau.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.