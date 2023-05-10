Xót xa người phụ nữ có gương mặt quái dị vì mang khối u to như một chiếc đầu người

Khối u bẩm sinh phát triển rầm rộ ra bên ngoài, làm tiêu phần lớn xương cánh bướm của hộp sọ và ổ mắt. Một phần lớn khối u từ não phát triển ra ngoài làm cho nhãn cầu rơi ra khỏi ổ mắt, khối u thông trực tiếp với não bộ.

Nhiều cuộc hội chẩn liên chuyên khoa được tiến hành, thống nhất phương án phẫu thuật sẽ phải thực hiện theo từng giai đoạn để đảm bảo tối đa an toàn.

Bác sĩ Hà cho biết do đặc thù của loại u khổng lồ được cấp máu bằng loạt hệ thống mạch máu chằng chịt trong và ngoài sọ, khiến khối u luôn đập theo nhịp mạch và nóng hơn các vùng khác trên cơ thể 1 đến 2 độ C. Điều này làm khả năng điều trị rất khó. Khi phẫu thuật tiềm ẩn nguy cơ chảy máu chết người ngay trong mổ hoặc viêm màng não, dò dịch não tủy nhiễm trùng nặng sau mổ.

Trong lần mổ đầu tiên diễn ra cách đây hơn nửa tháng, các bác sĩ tạo hình hàm mặt tính toán để cắt được 70-80% khối u mà không để mất máu quá nhiều. Thầy thuốc phẫu thuật thần kinh bóc tách khối u ra khỏi tổ chức não bộ, đặt các tấm meche nhân tạo để hạn chế tổ chức não không phát triển ra ngoài khối u. Bước tiếp theo, bác sĩ tạo hình thẩm mỹ tìm cách cầm máu và đóng kín khâu tạo hình lại được tổn thương.

Cả mổ kéo dài hơn 8 tiếng. Để giảm nguy cơ mất máu ồ ạt, bệnh nhân được can thiệp nút chọn lọc các nhánh mạch cấp máu cho u trước mổ.

Tuy nhiên, do không thể được phép nút động mạch cảnh trong là động mạch cấp máu cho não bộ, nên trong khi mổ, mỗi lần rạch da, máu từ phía dưới cứ trào ra như suối, các bác sĩ đã rất vất vả để cầm máu. Sau khi phẫu thuật được 2 tuần, chị P. đã có thể tự ăn uống, tự ngồi dậy đi lại.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, vào tháng 9/2022 cũng ghi nhận một trường hợp bệnh nhân có khối u khiến gương mặt biến dạng. Đó là bà Vũ Thị Nhuần (thôn Nha Xuyên, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).



Bà Nhuần chỉ có một mắt nhưng nhìn cũng không rõ - Ảnh: Báo Dân Trí

Khối u có từ khi bà chào đời và ngày một to lên choáng hơn nửa khuôn mặt. Bà kể cũng vì hoàn cảnh éo le nên chưa một lần được lên bệnh viện khám. Cô chỉ nghe qua báo đài có người có khối u như cô và đã được phẫu thuật nên khao khát được lên viện, được các bác sĩ tiến hành cắt bỏ nó đi.

Bác sĩ khuyến cáo: Các bệnh nhân không may mắc bệnh cần đi khám sớm, phẫu thuật sẽ đơn giản và ít nguy hiếm hơn khi đến muộn. Quan trọng hơn nữa là nếu không được chữa sớm các khối u to có thể vỡ ở nhà gây tử vong hoặc 1 số u có thể chuyển thành ác tính khi đó sẽ rất khó chữa trị.