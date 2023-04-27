Khó khăn nhất của ca mổ chính là bệnh nhân quá cao tuổi, 105 tuổi. Tiếp đó là các vấn đề về huyết áp, bệnh nhân cũng đã có 1 vài lần tai biến nhẹ.

Dẫn tin từ Zingnews, theo Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (Hà Nội), bệnh nhân là cụ bà 105 tuổi. Đây là trường hợp cao tuổi nhất các bác sĩ từng phẫu thuật để cắt khối u vùng hàm mặt.

Cụ bà bị bệnh ung thư da, ung thư tế bào đáy của da. Do bà lớn tuổi, nhiều cơ sở y tế đều không tiếp nhận điều trị. Vì thế, khối u ngày càng lớn dần lên, chiếm vùng mặt, chèn vào mũi, miệng khiến bệnh nhân khó thở, khó ăn uống và phát âm.

Sau khi xét nghiệm và tiến hành hội chẩn, các bác sĩ đánh giá tình trạng của bà cụ vẫn còn cơ hội để phẫu thuật.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, ca mổ kéo dài trong 1 tiếng 15 phút, trước sự lo lắng của các bác sĩ và gia đình bệnh nhân. Kết quả, cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp.

Các Bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt khối u trên mặt cho cụ bà 105 tuổi - Ảnh: Báo Lao Động

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã từng phẫu thuật thành công những khối u lớn và rất phức tạp. Thế nhưng, lần đầu tiên đối mặt với một ca bệnh khó vì bệnh nhân đã quá cao tuổi, các bác sĩ đã phải trăn trở không ít.

Khó khăn nhất của ca mổ chính là bệnh nhân quá cao tuổi, 105 tuổi. Tiếp đó là các vấn đề về huyết áp, bệnh nhân cũng đã có 1 vài lần tai biến nhẹ. Các bác sĩ đã phải đánh giá kỹ lưỡng, cân nhắc các yếu tố khó khăn, thuận lợi, nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật, những gì có thể làm được cho cụ.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân 105 tuổi đã được thực hiện thành công, bằng những nỗ lực rất lớn của những người thầy thuốc. Ngay sau cuộc phẫu thuật, bệnh nhân đã tỉnh táo, trò chuyện cùng các bác sĩ trong sự mừng vui và hạnh phúc của gia đình.

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