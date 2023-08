Trong một bài đăng trên blog vào tháng 2 năm 2022, Trung tâm Thông tin Thuốc và Chất độc Cincinnati cho biết trong một số bộ dụng cụ thử nghiệm, natri azit được sử dụng làm chất bảo quản trong chất lỏng thuốc thử, kích hoạt phản ứng hóa học phát hiện sự hiện diện của COVID. Không rõ làm thế nào mà bất kỳ bộ thử nghiệm tại nhà nào lại có chứa natri azit, nhưng theo Trung tâm Chất độc Quốc gia, "bộ dụng cụ kháng nguyên nhanh BinaxNow, BD Veritor, Flowflex và Celltrion DiaTrust COVID-19 đều chứa hóa chất này."

Nuốt phải hóa chất này có thể gây ra các biến chứng về sức khỏe

Theo Trung tâm Chất độc Quốc gia Hoa kỳ, Natri azide là một "chất độc rất mạnh và uống với liều lượng tương đối thấp có thể gây ra độc tính đáng kể". Theo trung tâm, bề mặt tiếp xúc với hóa chất này có thể gây kích ứng da, kích ứng mắt hoặc mũi, bỏng hóa chất. Nuốt phải chất này có thể dẫn đến huyết áp thấp, chóng mặt, nhức đầu và tim đập nhanh.

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy gọi cho Trung tâm Kiểm soát Chất độc. Trung tâm Chống độc Quốc gia cho biết: "Nếu bạn nghi ngờ ai đó đã nuốt phải natri azide, đừng làm cho người đó nôn. Đối với những trường hợp tiếp xúc với mắt, hãy rửa mắt trong vòng 15 đến 20 phút bằng nước máy ấm".

Nuốt phải natri azide cũng có thể chuyển biến nặng hơn, có khả năng dẫn đến co giật, mất ý thức và thậm chí tử vong. Nhưng có một số tin tốt hơn là : Các quan chức Kiểm soát Chất độc không tin rằng bộ dụng cụ chứa đủ chất này để gây ra các biến chứng nghiêm trọng như vậy cho hầu hết mọi người. "May mắn thay, lượng natri azide trong hầu hết các bộ dụng cụ kháng nguyên nhanh thấp hơn nhiều so với lượng dự kiến ​​gây ngộ độc nếu nuốt phải ở người lớn".

Các trung tâm chống độc cho biết các báo cáo về việc phơi nhiễm đang gia tăng

Trung tâm Thông tin Thuốc và Chất độc Cincinnati cho biết họ đã chứng kiến ​​sự gia tăng các cuộc gọi về việc vô tình tiếp xúc với natri azide kể từ khi nhiều người bắt đầu xét nghiệm COVID tại nhà riêng của họ. Sheila Goertemoeller, dược sĩ kiêm nhà độc học lâm sàng của trung tâm cho biết : "Chúng tôi bắt đầu tiếp xúc với những bộ dụng cụ thử nghiệm này vào khoảng đầu tháng 11. Nó thực sự phù hợp với mọi lứa tuổi."

Đây sẽ trở thành một vấn đề mang tính quốc gia nếu nhiều người tự xét nghiệm tại nhà trong tình hình dịch bệnh gia tăng mạnh như hiện nay. Cả Trung tâm Chất độc Upstate New York và Trung tâm Chất độc Tây Texas gần đây đã cảnh báo về các vấn đề tương tự với hóa chất này. Theo dược sĩ Goertemoeller, ước tính đã có hơn 200 trường hợp được báo cáo từ 55 trung tâm chống độc trên toàn nước Mỹ.

Có những điều bạn có thể làm để giảm nguy cơ tiếp xúc với hóa chất

Dược sĩ Goertemoeller cho biết mối quan tâm lớn nhất của cô là về việc trẻ nhỏ tiếp xúc với hóa chất, vì lượng thấp hơn có thể ảnh hưởng đến chúng nhiều hơn. Nhưng sự tiếp xúc không chỉ giới hạn ở trẻ em. Trung tâm Thông tin Thuốc và Chất độc Cincinnati giải thích: "Các cuộc gọi phổ biến nhất đến các trung tâm chống độc là về việc trẻ em khám phá môi trường xung quanh chúng và tìm thấy chai nhỏ có chứa chất lỏng thuốc thử và cho vào miệng hoặc làm đổ nó lên mình. Ở người lớn, đã có trường hợp 'nhầm lẫn hộp đựng' với việc nhầm lẫn chai với thuốc nhỏ mắt."

May mắn thay sẽ có một số cách để bạn có thể giảm nguy cơ tiếp xúc với natri azit trong nhà riêng của bạn. Theo dược sĩ Goertemoeller, bạn nên cất bộ dụng cụ trong tủ cao, tốt nhất là có khóa để chúng khuất tầm nhìn của trẻ em. Khi trẻ đi học về, bạn cũng nên kiểm tra ba lô của trẻ ngay lập tức vì các bộ dụng cụ có thể đã được nhà trường gửi về nhà và hãy tháo bỏ nếu có.

Cô nói: "Đối với người lớn, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng bộ dụng cụ thử nghiệm. Khi kiểm tra xong, ngay lập tức bọc bên trong bộ dụng cụ và vứt chúng ra khỏi nhà của bạn."

