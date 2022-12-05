Vừa ngon miệng vừa giảm cân cùng 6 món ăn vặt giàu protein ít chất béo, đánh bay mỡ thừa siêu tốc

Sức khỏe 05/12/2022 12:48

Ăn vặt là một thú vui "tội lỗi" đối với mọi người và những món ăn vặt tiện lợi thường được chọn để thỏa mãn cảm giác đói. Những thực phẩm này thường chứa nhiều đường và carbs tinh chế, khiến chúng không phải là thực phẩm thay thế bữa ăn phù hợp, đặc biệt đối với những người đang cố gắng giảm cân. Trong trường hợp này, protein sẽ giải cứu chúng ta. Protein có thể hỗ trợ tăng trưởng cơ bắp, giảm cân và tạo cảm giác no sau bữa ăn.

Vừa ngon miệng vừa giảm cân cùng 6 món ăn vặt giàu protein ít chất béo, đánh bay mỡ thừa siêu tốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thử thưởng thức những thứ này:

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp chứa một nguồn protein và canxi tốt. Nó tốt cho sức khỏe và giúp bạn no lâu, tránh ăn quá nhiều. Sữa chua Hy Lạp có thể giúp giảm cân.

Vừa ngon miệng vừa giảm cân cùng 6 món ăn vặt giàu protein ít chất béo, đánh bay mỡ thừa siêu tốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thêm các loại trái cây thái lát yêu thích của mình vào và thưởng thức nó như một bữa ăn nhẹ sau khi tập luyện hoặc một bữa ăn nhanh vào buổi tối.

Hạnh nhân

Hạnh nhân chứa nhiều protein, vitamin E, riboflavin, khoáng chất vi lượng và chất béo tốt. Ngâm chúng sẽ giải phóng các enzym như lipase giúp tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân. Thật dễ dàng để mang theo một nắm chúng trong túi của bạn và nhai chúng bất cứ khi nào bụng bạn réo.

Thanh protein giàu đạm

Vừa ngon miệng vừa giảm cân cùng 6 món ăn vặt giàu protein ít chất béo, đánh bay mỡ thừa siêu tốc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn một thanh protein là một bữa ăn nhẹ giảm cân tuyệt vời. Những loại tốt cung cấp 15-20g protein mỗi khẩu phần, cộng với sắt, canxi, magiê, kali, phốt pho và Vitamin B. Cuối cùng, thanh protein giúp bạn no lâu, phát triển cơ bắp, giảm mỡ và giảm cân.

Trứng

Trứng luộc cho đến khi cứng chứa rất nhiều protein chất lượng cao. Ngoài ra, những món ăn nhẹ này rất giàu chất dinh dưỡng hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cũng như chất béo, giúp hỗ trợ thêm cho nguyên nhân.

Hạt hồ trăn/ hạt dẻ cười

Vừa ngon miệng vừa giảm cân cùng 6 món ăn vặt giàu protein ít chất béo, đánh bay mỡ thừa siêu tốc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hạt dẻ cười cung cấp protein, chất xơ và chất béo lành mạnh giúp tạo cảm giác no. Ăn hạt dẻ cười còn nguyên vỏ có thể giúp giảm cân vì vỏ có thể hoạt động như một "chất kích hoạt".

Hãy làm chậm quá trình ăn uống bằng cách mở từng vỏ quả hồ trăn có thể khiến bạn thích thú hơn và cho phép mọi người chú ý đến các chỉ số đói.

Yến mạch cán nhỏ

Granola chứa yến mạch cán mỏng, hạnh nhân, mật ong và rất giàu protein. Hầu hết các loại ngũ cốc cung cấp 4 gam protein mỗi ounce. Giảm cân lành mạnh, bền vững liên quan đến việc nhận đủ chất dinh dưỡng và chọn đồ ăn nhẹ giàu protein mà bạn thích.

Với những thứ này, bạn sẽ ít có xu hướng ăn đồ ăn vặt hoặc đồ ăn nhẹ không thỏa mãn. Vì vậy, tại sao không thay thế bữa ăn nhẹ điển hình của bạn bằng những lựa chọn thay thế protein này để giảm cân nhanh hơn!

Theo Times of Inida

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