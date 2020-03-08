Viêm dạ dày nên ăn gì tốt và khỏi bệnh nhanh chóng?

Sức khỏe 08/03/2020 09:01

Với bệnh viêm dạ dày, chế độ ăn uống rất quan trọng để dạ dày hồi phục và hoạt động bình thường. Vậy viêm dạ dày nên ăn gì tốt và khỏi bệnh nhanh chóng?

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Viêm dạ dày là căn bệnh rất phổ biến hiện nay. Đặc biệt trong cuộc sống hiện đại, công việc bận rộn, chế độ ăn không đảm bảo rất dễ dẫn tới căn bệnh này. Để điều trị bệnh viêm dạ dày, ngoài những phương thuốc đặc trị, chế độ ăn uống đóng vai trò chủ chốt để giúp dạ dày hồi phục và hoạt động bình thường trở lại. Vậy viêm dạ dày nên ăn gì tốt và khỏi bệnh nhanh chóng?

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Viêm dạ dày nên ăn gì tốt và khỏi bệnh nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Chuối là câu trả lời hàng đầu cho câu hỏi “viêm dạ dày nên ăn gì?”

Ăn gì tốt cho dạ dày? Đối với bệnh nhân bị đau dạ dày, chuối là loại hoa quả có công dụng rất tốt. Chuối có khả năng trung hòa được hàm lượng axit vượt quá ngưỡng bình thường của người đau dạ dày. Nếu ăn chuối, các triệu chứng của đau dạ dày như sưng phồng hay viêm tấy cũng sẽ giảm đi rõ rệt.

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Chuối là loại quả cung cấp kali, có lợi cho dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Lượng kali lớn trong chuối còn giúp giảm huyết áp và khống chế lượng natri. Đặc biệt là thành phần quan trọng pectin trong chuối là dạng chất xơ hòa tan nên rất có lợi cho những người bị rối loạn tiêu hóa, hay mắc các chứng bị táo bón hoặc tiêu chảy. Chất này sẽ làm cải thiện tình hình, giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn.

Thực phẩm thô

Một trong những thói quen ăn uống có hại của những bệnh nhân bị viêm dạ dày là ăn nhiều các thực phẩm tinh chế dẫn tới rối loạn tiêu hóa và đau dạ dày. Vì vậy, nếu muốn cải thiện bệnh, bạn nên sử dụng các thực phẩm thô.

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Món ăn từ thực phẩm thô tốt cho dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm thô cung cấp lượng chất xơ, vitamin và chất khoáng, sinh tố nhóm B rất có lợi cho việc chuyển hóa thức ăn của hệ tiêu hóa. Đồng thời, thực phẩm thô có chất chống oxy hóa giúp bảo vệ, ngăn chặn những tác nhân tiêu cực tới màng tế bào của dạ dày. Bạn nên sử dụng các thực phẩm thô có lợi như: gạo lứt, các loại hạt, các loại đậu...

Táo

Đau dạ dày nên ăn hoa quả gì? Bạn nên đưa táo vào thực đơn của người bị đau dạ dày bởi táo giúp bôi trơn hệ tiêu hóa và giảm rối loạn tiêu hóa tốt. Táo còn cung cấp nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể như Kali, cal...

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Táo giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Lý do là bởi trong táo có chứa pectin - loại sợi thiên nhiên có tính hòa tan, hay hiểu đơn giản là chất xơ hòa tan. Khi đưa pectin vào hệ tiêu hóa, chất này sẽ giúp cho quá trình nghiền thức ăn và hấp thụ, bài tiết diễn ra thuận lợi hơn. Vì vậy, nếu bạn đang băn khoăn viêm dạ dày nên ăn gì thì hãy đưa ngay táo vào thực đơn ăn uống hàng ngày.

Bánh mì

Nếu bạn có tham khảo ý kiến của bác sĩ về vấn đề viêm dạ dày nên ăn gì thì chắc chắn bánh mì sẽ là lời khuyên. Ăn gì để giảm đau dạ dày? Bánh mì sẽ là thực phẩm giúp hỗ trợ điều trị và giảm đau dạ dày hiệu quả.

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Ăn bánh mì giúp giảm bớt tiết axit trong dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Bánh mì có khả năng hấp thụ bớt các dịch dư thừa, lượng axit dư thừa tiết ra trong dạ dày. Vì vậy, nếu bạn ăn bánh mì vào bữa sáng, các triệu chứng như đau bụng, trào ngược sẽ giảm bớt rất nhiều. Tuy nhiên, bạn nên chọn bánh mì khô và không nên dùng các đồ ăn kèm như bơ, sữa hay mứt dâu. Vì những món ăn này không tốt cho bệnh dạ dày của bạn.

Nước dừa

Viêm loét dạ dày nên ăn uống gì? Ngoài những món ăn tốt và bổ cho người viêm dạ dày, bạn có thể dùng nước dừa để bổ sung nước và các khoáng chất có lợi. Nước dừa được các chuyên gia dinh dưỡng xếp thứ hai chỉ sau nước tinh khiết về mức độ có lợi cho cơ thể.

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Nước dừa cung cấp nhiều khoáng chất có lợi cho dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc bổ sung nước cho cơ thể, nước dừa còn cung cấp lượng lớn chất điện phân, Ca, Mg, Ka,... và rất nhiều chất khoáng tốt khác. Nhờ vậy, nước dừa giúp giảm các triệu chứng nguy hiểm về đường tiết niệu và tiêu diệt các vi khuẩn đường ruột hiệu quả. Hệ tiêu hóa của bạn sẽ hoạt động và hấp thụ tốt hơn nếu bạn uống nước dừa thường xuyên.

Sữa chua

Viêm dạ dày nên ăn gì và không ăn gì? Nhiều người cho rằng sữa chua là thực phẩm không nên ăn khi bị các bệnh về đường tiêu hóa. Nhưng điều này không có căn cứ khoa học. Trong sữa chua có chứa rất nhiều probiotic. Đây là thành phần không thể thiếu nếu muốn đường ruột hoạt động tốt hơn.

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Sữa chua kích thích tiêu hóa thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Probiotic giúp sản sinh ra lactase để tiêu diệt các vi khuẩn gây hại và cải thiện chức năng tiêu hóa. Nếu bạn sử dụng sữa chua sau các bữa ăn, nó sẽ kích thích tiêu hóa tốt hơn, hạn chế tối đa tình trạng bị chướng bụng, đầy hơi và khó tiêu.

Trên đây là những thực phẩm giúp bạn trả lời câu hỏi viêm dạ dày nên ăn gì. Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị các bệnh về tiêu hóa, đặc biệt là viêm dạ dày. Vì vậy, bạn hãy nhớ các thực phẩm này để có thực đơn hợp lý giúp trị bệnh nhanh hơn.

Viêm dạ dày HP nên ăn gì và không nên ăn gì?

Viêm dạ dày HP nên ăn gì và không nên ăn gì?

Ngoài các liệu pháp chữa trị, một vấn đề quan trọng được nhiều bệnh nhân quan tâm là viêm dạ dày HP nên ăn gì và không nên ăn gì?

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