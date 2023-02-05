Vì sao mang khối u đến 2,8kg, bệnh nhân thận đa nang cần phòng tránh gì?

Sức khỏe 05/02/2023 15:56

Mới đây, tại Hà Nội, một bệnh nhân mắc bệnh thận đa nang, mang khối u nặng đến 2,8kg.

Thận đa nang là bệnh gì?

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, bệnh thận đa nang (Polycystic kidney disease) là bệnh di truyền, có 2 loại: di truyền theo tính trạng lặn hoặc trội. Bệnh di truyền theo tính trạng trội thường khởi phát bệnh ở tuổi trung niên, còn theo tính trạng lặn thường khởi phát ở tuổi thiếu niên.

Tuy nhiên, khởi phát bệnh thường là người lớn biểu hiện lâm sàng thường xuất hiện sau 30-40 tuổi, rất ít gặp khởi phát bệnh khi còn nhỏ.

 

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Hình ảnh thận đa nang 2 bên, nang thận phải chảy máu. Ảnh: Dân Việt

Một số triệu chứng phổ biến của thận đa nang bao gồm:

- Đau ở bụng, đau dưới hạ sườn phải hoặc đau vùng thận 2 bên, đau âm ỉ

‎- Tiểu nhiều và thường xuyên đi tiểu ra máu

‎- Nhiễm trùng đường tiết niệu, rối loạn tiểu tiện, có thể nhiễm trùng đường tiểu ngược dòng gây đái buốt, đái rắt

‎- Sỏi thận

‎- Cảm thấy đau hoặc nặng tức ở phần lưng

‎- Da dễ bị bầm tím và nhợt nhạt

- ‎Cơ thể mệt mỏi

Bệnh thận nang có thể kết hợp với nang gan cùng các bất thường tim mạch và thường dẫn tới suy thận giai đoạn cuối. Vì vậy, việc hiểu biết về bệnh và biết cách đề phòng biến chứng nguy hiểm là vô cùng quan trọng. Việc chẩn đoán dựa vào siêu âm ổ bụng, CT Scan và MRI.

Bệnh nhân thận đa nang với khối u 2,8kg

Sau khi nhập viện với triệu chứng tiểu ra máu, đau vùng thắt lưng kéo dài, kết quả thăm khám phát hiện u thận với kích thước lớn.

Theo Báo Dân Việt tin từ Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, vừa qua, khoa Tiết niệu trên của bệnh viện đã phẫu thuật lấy khối u thận khổng lồ cho 1 bệnh nhân.

Bệnh nhân (49 tuổi, trú tại Hà Nội) vào viện với triệu chứng đái máu kéo dài và đau vùng thắt lưng phải kéo dài hơn 1 tháng, tiền sử thận đa nang bẩm sinh 2 bên phát hiện nhiều năm, suy thận mạn giai đoạn cuối đã lọc máu chu kì 2 lần/tuần.

Bác sĩ Trần Đức Dũng, khoa Tiết niệu trên chia sẻ, thăm khám cho thấy bụng bệnh nhân to căng chắc cả 2 bên, bên phải to hơn, ấn đau bên phải, thể trạng yếu, hội chứng thiếu máu, hình ảnh CT Scan hệ tiết niệu: thận đa nang 2 bên, bên phải có hình ảnh chảy máu trong nang kích thước thận lớn 15cm. Soi bàng quang có máu đỏ phun từ thận phải.

Vì sao mang khối u đến 2,8kg, bệnh nhân thận đa nang cần phòng tránh gì? - Ảnh 2
Mổ lấy khối u cho bệnh nhân. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Các bác sĩ đã hội chẩn chuyên khoa ngoại tiết niệu và khoa lọc máu, thận đa nang kích thước lớn bên phải có biến chứng đái máu kéo dài gây mất máu, có chỉ định phẫu thuật.

TS Nguyễn Việt Hải, Chủ nhiệm khoa Tiết niệu trên cho biết: "Vì thận đa nang kích thước lớn trên bệnh nhân thiếu máu nên chúng tôi đi đường bụng, kiểm soát cuống mạch thận, hạn chế chảy máu và tổn thương tạng xung quanh.

Thời gian phẫu thuật 60 phút, không phải truyền máu sau mổ, kích thước khối u hơn 30cm, nặng tới 2,8kg”.

Sau 7 ngày, bệnh nhân ổn định, ăn uống sinh hoạt bình thường, chuyển khoa lọc máu theo chu kì.

Phòng tránh thận đa nang

Chia sẻ trên Báo Người Lao Động, bác sĩ Dũng khuyến cáo, người bệnh bị thận đa nang nên khám sức khỏe thường xuyên theo hẹn của bác sĩ chuyên khoa thận để kiểm soát huyết áp, chế độ ăn ít muối, ít protein, uống đủ nước, uống thuốc kháng sinh khi có nhiễm khuẩn. Đặc biệt cân nhắc ghép thận trong tương lai.

Bệnh thận nang có thể kết hợp với nang gan cùng các bất thường tim mạch và thường dẫn tới suy thận giai đoạn cuối.

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Từ khóa:   thận đa nang bệnh thận suy thận

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