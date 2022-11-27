Vì sao chuyên gia cho rằng ngủ riêng giường lại có thể tốt hơn cho bạn?

Sức khỏe 27/11/2022 08:25

Cứ ba người thì có một người nói rằng họ ngủ một mình ngon hơn. Từ tiếng ngáy đến sở thích về nhiệt độ, có thể có rất nhiều lý do khiến ngày càng nhiều cặp đôi quyết định phá bỏ quy tắc ngủ cùng nhau đã lỗi thời. Và đối với nhiều người trong số họ, "ly thân" khi đang ngủ hoàn toàn không phải là dấu hiệu của các vấn đề trong mối quan hệ, mà là một cách để làm cho nó tốt hơn.

Hãy cùng tìm hiểu những lợi ích tiềm năng mà bạn có thể gặt hái được nếu chọn ngủ trên giường riêng.

1. Bạn có thể ngủ ngon hơn

Vì sao chuyên gia cho rằng ngủ riêng giường lại có thể tốt hơn cho bạn? - Ảnh 1

Việc lựa chọn những không gian ngủ riêng biệt có thể giúp bạn có giấc ngủ sâu và ngon hơn. Theo một cuộc khảo sát, hơn 25% các cặp vợ chồng chọn ngủ riêng giường, thậm chí một số còn thích ngủ ở các phòng khác nhau. Cuộc khảo sát cũng cho thấy phụ nữ nhạy cảm hơn với rối loạn giấc ngủ và mất ngủ nhiều hơn so với nam giới.

2. Nó có thể có lợi cho các mối quan hệ của bạn

 

Ngủ đủ giấc là vô cùng cần thiết cho sức khỏe tổng thể của chúng ta và về lâu dài cũng có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ của chúng ta.

Vì sao chuyên gia cho rằng ngủ riêng giường lại có thể tốt hơn cho bạn? - Ảnh 2

Các nhà tâm lý học tin rằng nếu các đối tác liên tục đánh thức nhau, sẽ có sự căng thẳng bắt đầu tích tụ theo thời gian và cuối cùng nó có thể dẫn đến các vấn đề trong mối quan hệ của bạn. Ngủ riêng giường có thể giúp bạn ngủ ngon hơn và có thể ngăn ngừa nhiều vấn đề trong mối quan hệ.

 

3. Nó có thể tốt hơn cho sức khỏe của bạn

Vì sao chuyên gia cho rằng ngủ riêng giường lại có thể tốt hơn cho bạn? - Ảnh 3

 

Nếu bạn ngủ chung giường với người khác, có nhiều khả năng giấc ngủ của bạn sẽ bị quấy rầy. Thiếu ngủ liên tục có khả năng dẫn đến một số biến chứng sức khỏe khá nghiêm trọng, bao gồm huyết áp cao, tiểu đường và thậm chí là suy tim. Có thể ngủ một mình mọi lúc và sau đó có thể chỉ là những gì bác sĩ yêu cầu.

4. Làn da của bạn sẽ cảm ơn bạn vì điều đó

 

Ngủ một mình hoàn toàn có thể thay đổi giấc ngủ làm đẹp của bạn, nhưng nếu bạn chưa sẵn sàng ngủ trên giường riêng, bạn có thể thử ngủ trên một chiếc giường với hai chiếc chăn lông vũ riêng.

Vì sao chuyên gia cho rằng ngủ riêng giường lại có thể tốt hơn cho bạn? - Ảnh 4

Điều này sẽ cho phép bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm, từ đó có lợi cho làn da của bạn. Bởi vì da của bạn tạo ra collagen mới trong khi bạn đang ngủ, nên việc hấp thụ đủ collagen có thể giúp làn da của bạn căng mọng và rạng rỡ lâu hơn.

Ngủ chung giường với bạn đời có ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn không? Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc ngủ riêng giường chưa?

Theo Brightside

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