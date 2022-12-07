Polyphenol là thuật ngữ chung chỉ các chất phenolic có trong nước chè/trà hay còn gọi là tanin trong trà, bao gồm 4 loại chất chính là catechin, flavonoid, anthocyanin và axit phenolic. Trong tổng lượng polyphenol của trà, catechin chiếm khoảng 70%, là thành phần quan trọng quyết định màu sắc, mùi thơm và vị của trà.

Có tới 28 loại axit amin được tìm thấy trong trà, hầu hết đều cần thiết cho cơ thể con người. Các axit amin có độ hòa tan trong nước cao làm cho nước trà có vị tươi mát, đặc biệt theanine là thành phần quan trọng tạo nên hương thơm và độ tươi của trà.

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3. Ancaloit

Caffein có nhiều tác dụng dược lý đối với cơ thể con người như kích thích hệ thần kinh trung ương, tăng cường quá trình hưng phấn của vỏ não, giúp con người phấn chấn, cải thiện tư duy, loại bỏ mệt mỏi, nâng cao hiệu quả công việc.

4. Vitamin

Trà rất giàu vitamin, hàm lượng của nó chiếm từ 0,6% đến 1% tổng chất khô. Vitamin được chia thành tan trong nước và tan trong chất béo.

5. Nguyên tố khoáng

Trà chứa hàng chục nguyên tố khoáng chất. Kali là chất có hàm lượng nhiều nhất, tế bào con người không thể thiếu kali, mùa hè đổ mồ hôi nhiều dễ dẫn đến thiếu hụt kali, uống trà là cách bổ sung kali lý tưởng.

Các nguyên tố khoáng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp một số hormone trong cơ thể con người, chuyển hóa năng lượng, sinh sản, tăng trưởng, phát triển, tư duy và trí nhớ của não bộ, oxy hóa sinh học, kích hoạt enzyme và truyền thông tin có lợi cho sức khỏe.

II. Lợi ích của việc uống trà

Trà chứa nhiều dưỡng chất ngăn ngừa bệnh tật

Phải thừa nhận rằng trà không chứa bất kỳ lượng calo hoặc các dưỡng chất đa lượng đáng kể nào. Tuy nhiên, trà lại là một nguồn chất chống oxy hóa và các hợp chất giúp tăng cường sức khỏe, điển hình là hợp chất thực vật như catechin.

Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh và trà đen không đường là những loại trà được nghiên cứu nhiều nhất bởi các lợi ích sức khỏe mà nó mang lại. Các lợi ích này bao gồm:

1. Hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh ung thư

Việc uống trà đen có thể làm giảm 21% nguy cơ tử vong do các bệnh ung thư và bên cạnh đó, uống 1 tách trà xanh mỗi ngày có thể làm giảm 11% nguy cơ mắc ung thư nội mạc tử cung ở nữ giới.

1.2 Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Uống 2 tách trà mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh liên quan đến tim mạch và uống 3 tách trà xanh mỗi ngày có thể làm giảm 26% nguy cơ tử vong do bệnh tim.

1.3 Giảm huyết áp

Thường xuyên tiêu thụ trà có thể làm giảm huyết áp hiệu quả.

1.4 Giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2

Uống 4 tách trà mỗi ngày đã được chứng minh có thể giảm 10% nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

Ảnh minh họa: Internet

1.5 Ngăn ngừa béo phì

Theo các nghiên cứu, uống trà có thể làm giảm lượng mỡ trong cơ thể. Đặc biệt, polyphenol trong trà đen có thể làm giảm tình trạng béo phì và trà xanh giúp hỗ trợ làm tăng quá trình trao đổi chất trong cơ thể.

1.6 Cải thiện trí não

Uống trà có thể làm giảm nguy cơ mắc trầm cảm và các bệnh sa sút trí tuệ như Alzheimer.

Ngoài trà xanh và trà đen thì các loại trà thảo mộc cũng mang lại lợi ích không kém, ví dụ như cải thiện giấc ngủ, giảm đau bụng kinh, giảm các triệu chứng của mãn kinh, giảm lo âu và căng thẳng.

III. Vậy uống trà nóng thường xuyên là nuôi dưỡng cơ thể hay "nuôi" ung thư?

1. Tồn dư chất bảo vệ thực vật

Trần Tông Mậu, học giả duy nhất của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc trong lĩnh vực trà, cho biết 98% diện tích trồng chè trên toàn thế giới yêu cầu sử dụng các chất hóa học bao gồm cả thuốc trừ sâu để tiêu diệt sâu bệnh.

Do diễn biến của bệnh gây ra mối đe dọa quá lớn đối với cây chè, nếu không kiểm soát triệt để, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì chè sẽ bị sâu cắn phá, thối hỏng, không thể cung cấp ra thị trường.

Ảnh minh họa: Internet

Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng trên lá trà sẽ giảm dần theo thời gian, nhưng vẫn không thể tránh khỏi và sẽ có một lượng nhỏ dư lượng.

Thực tế, dư lượng thuốc trừ sâu là hiện tượng bình thường, không vượt quá giới hạn tiêu chuẩn sẽ không nguy hiểm, có thể pha bình thường, uống cũng không cần lo lắng uống trà gây ung thư. Ngược lại, nếu như dư lượng thuốc trừ sâu vượt quá giới hạn cho phép, uống loại trà này rất hại.

Viện sĩ Trần Tông Mậu cũng chỉ ra rằng nấm mốc ở trà cũng rất nguy hiểm, sản sinh ra chất gây ung thư aflatoxin. Aflatoxin có độc tính cao và có thể gây tổn thương gan, thậm chí ung thư gan và tử vong.

2. Tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng uống trà quá nóng có liên quan đến sự phát triển của ung thư thực quản, đặc biệt ở những người đang hút thuốc lá và uống rượu bia.

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, uống trà quá nóng ở nhiệt độ khoảng 60 – 65 độ C có thể làm tổn thương các tế bào niêm mạc thực quản sản sinh ra chất gây ung thư aflatoxin. Aflatoxin có độc tính cao và có thể gây tổn thương gan, thậm chí ung thư gan và tử vong.

Mặt dù cần nhiều nghiên cứu hơn nữa biết chính xác ngưỡng nhiệt độ thích hợp có thể làm giảm các nguy cơ nói trên, nhưng chắc chắn một điều rằng bạn không nên uống trà khi quá nóng, hãy để nguội dưới 60 độ C trước khi uống là an toàn nhất.