Uống nước khổ qua có tác dụng gì và uống bao nhiêu là đủ?

Khổ qua hay còn được gọi là mướp đắng vì có vị đắng. Đây là loại quả quen thuộc có tác dụng thanh nhiệt và giải độc rất tốt. Khổ qua cung cấp rất nhiều vitamin và khoáng chất như protein, carbohydrate, lipit, canxi, kali, magie, sắt…tốt cho cơ thể. Tuy có vị đắng nhưng khổ qua được chế biến thành rất nhiều món ăn quen thuộc được nhiều người yêu thích. Đặc biệt là nước ép khổ qua rất tốt cho sức khỏe . Nhiều người thắc mắc uống nước khổ qua có tác dụng gì ? hay uống trà khổ qua mỗi ngày có tốt không? Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về công dụng của nước khổ qua cũng như cách uống nước khổ qua tốt cho sức khỏe.

Khổ qua được biết đến là loại quả rất giàu vitamin C có tác dụng cấu thành xương và chữa lành vết thương, giúp cơ thể tránh được nhiều bệnh. Vitamin A có trong khổ qua cũng giúp tăng cường sức khỏe cho làn da và cải thiện thị lực rất tốt. Folate lại rất cần thiết cho sự phát triển cũng như tăng trưởng của cơ thể.

Dưới đây là một số công dụng của khổ qua đối với sức khỏe mà bạn nên biết.

Uống nước khổ qua có tác dụng gì? - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, khổ qua cũng giàu các chất chống oxy hóa mạnh như catechin, axit gallic, axit chlorogenic và epicatechin. Các hợp chất này tác dụng bảo vệ các tế bào không bị tổn hại.

Kiểm soát lượng đường huyết

Khổ qua từ lâu đã được xem như một bài thuốc dân gian giúp điều trị các vấn đề liên quan đến bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu hiện tại cũng chứng minh được chức năng hỗ trợ và kiểm soát đường huyết của khổ qua.

Kết quả của một cuộc nghiên cứu 3 tháng ở 24 người trưởng thành bị tiểu đường cho thấy việc bổ sung 2.000mg khổ qua hàng ngày sẽ giúp giảm đường huyết và HbA1c. Đây là một chỉ số thường được sử dụng để đánh giá việc kiểm soát lượng đường trong máu trong 3 tháng.

Bổ sung 2.000mg khổ qua hàng ngày sẽ giúp giảm đường huyết và HbA1c - Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu khác ở 40 bệnh nhân tiểu đường còn cho thấy việc bổ sung 2.000mg khổ qua mỗi ngày trong vòng 4 tuần giúp đường huyết giảm nhẹ.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Một số kết quả nghiên cứu đã cho thấy khổ qua có chứa các hợp chất có đặc tính chống ung thư. Ngoài ra, một nghiên cứu ống nghiệm khác cho thấy chiết xuất khổ qua có tác dụng trong việc tiêu diệt các tế bào ung thư ruột kết, dạ dày, phổi và vòm họng.

Uống nước khổ qua còn có thể ngăn chặn được sự phát triển và lan rộng của các tế bào ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng uống nước khổ qua còn có thể ngăn chặn được sự phát triển và lan rộng của các tế bào ung thư vú, hỗ trợ thúc đẩy quá trình tiêu diệt tế bào ung thư.

Cải thiện chứng biếng ăn

Uống nước ép khổ qua đúng cách thường xuyên sẽ giúp làm tăng tiết dịch tiêu hóa và kích thích thèm ăn. Do đó nếu bạn cảm thấy chán ăn thì hãy cải thiện ngay tình trạng này bằng cách uống nước khổ qua hàng ngày.

Uống nước ép khổ qua đúng cách sẽ giúp kích thích thèm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Trị mụn và làm đẹp da

Khổ qua có tác dụng làm sạch và giải độc máu rất hiệu quả. Ngoài ra uống nước khổ qua còn giúp giảm mụn trứng cá và làm sạch cơ thể từ bên trong. Điều này cũng giúp cải thiện và ngăn ngừa nhiều bệnh nhiễm trùng máu và da khác như nhọt, bệnh nấm,ghẻ lở,…

Uống nước khổ qua có giảm cân không?

Trong khổ qua có chứa đến 90% là nước nên có thể giúp bạn kiểm soát cơn đói hiệu quả hơn. Khổ qua thường được dùng ép nước uống để giúp hỗ trợ giảm cân nhờ vào hàm lượng calo ít cùng lượng chất xơ dồi dào. Uống nước khổ qua sẽ giúp kích thích gan tiết dịch mật hỗ trợ tiêu hóa thức ăn. Điều này sẽ góp phần giúp cơ thể chuyển hóa chất béo tốt hơn, từ đó có thể giảm cân nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Uống nước khổ qua sẽ giúp kích thích gan tiết dịch mật hỗ trợ tiêu hóa thức ăn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, uống nước khổ qua còn giúp giảm mỡ cơ thể. Các enzyme trong khổ qua giúp phân hủy những chất béo trong cơ thể thành axit béo tự do. Quá trình phân hủy sẽ giúp bạn giảm lượng mỡ toàn cơ thể hiệu quả hơn.

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Một số lưu ý khi uống nước khổ qua

Nếu bạn ăn hay uống nước khổ qua vừa phải thì đây sẽ là thực phẩm lành mạnh và rất bổ dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn tiêu thụ quá nhiều khổ qua bằng cách ăn hoặc uống thực phẩm chức năng có chứa khổ qua thì rất dễ gây ra nhiều tác dụng phụ như tiêu chảy, đau dạ dày và nôn mửa.

Một số lưu ý khi uống nước khổ qua - Ảnh minh họa: Internet

Đối với phụ nữ mang thai cũng cần phải cân nhắc cẩn thận trước khi dùng khổ qua. Vì loại quả này có một số tác hại nhất định đối với thai phụ như gặp các vấn đề tiêu hóa, sẩy thai…

Ngoài ra, bạn nên đến gặp bác sĩ nhờ tư vấn trước khi dùng thực phẩm chức năng có chứa khổ qua nếu đang uống bất kỳ loại thuốc nào hoặc có vấn đề về sức khỏe.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn biết được uống nước khổ qua có tác dụng gì cũng như những lưu ý khi sử dụng khổ qua. Bạn có thể kết hợp uống thêm nhiều món nước ép trái cây khác để vừa thay đổi khẩu vị lại bổ sung dưỡng chất tốt cho sức khỏe.