Ung thư miệng đề cập đến một trạng thái nhân lên bất thường và không thể kiểm soát của các tế bào ung thư trong miệng. Điều này dẫn đến việc hình thành một khối u có thể trở thành ác tính theo thời gian và gây tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Một số nguyên nhân chính của ung thư miệng bao gồm:

Ung thư miệng có thể xảy ra trên môi, lưỡi, vòm miệng, lợi, sàn miệng, amidan nướu và tuyến nước bọt. Tuy nhiên, việc phát hiện tình trạng bệnh có thể khó khăn trong giai đoạn đầu do không có các triệu chứng nổi bật. Tuy nhiên, để điều trị tốt nhất, điều quan trọng là phải cảnh giác với các triệu chứng thông thường để tìm cách điều trị kịp thời và đúng cách. Những cái phổ biến nhất bao gồm:

Rụng răng Đau tai Đau miệng Khó nuốt Nuốt đau Các vết loét ở miệng hoặc môi không dễ lành

Một triệu chứng thường bị bỏ qua là sự xuất hiện của các mảng màu đỏ hoặc trắng lạ bên trong miệng. Chúng có thể phát triển trên niêm mạc hoặc trên lưỡi. Để theo dõi những điều này, các chuyên gia khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra miệng để tìm các dấu hiệu và triệu chứng kể trên.

Đây có phải là những triệu chứng ung thư miệng duy nhất không?

Các triệu chứng của ung thư miệng cũng có thể xuất hiện cùng với các bệnh lý khác. Vậy nên, nếu bạn phát hiện một hoặc hai biểu hiện xuất hiện cùng nhau thì hãy đến nha sĩ kiểm tra trước khi tiếp tục. Một số trong triệu chứng có thể là do nhiễm trùng. Tuy nhiên, nếu chúng kéo dài hơn ba tuần liên tiếp, bạn hãy đến bác sĩ để kiểm tra, nhất là khi bạn đang hút thuốc và uống rượu. Người hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh ung thư miệng cao gấp 2,5 lần.

Giải pháp để quản lý điều trị ung thư miệng là chẩn đoán sớm. Nếu tình trạng bệnh chuyển sang giai đoạn nặng thì có thể gây tử vong và khó điều trị. Vì vậy, bạn cần thường xuyên với nha sĩ để được khám và ngăn ngừa nguy cơ ung thư càng sớm càng tốt.