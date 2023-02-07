Ung thư cổ tử cung: Cẩn thận với những cơn đau liên tục ở 2 khu vực này!

Sức khỏe 07/02/2023 18:36

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ung thư cổ tử cung là loại ung thư phổ biến thứ tư ở phụ nữ.

Năm 2018, ước tính có 570 000 phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung trên toàn thế giới và khoảng 311 000 phụ nữ đã chết vì căn bệnh này, theo tổ chức y tế toàn cầu. 

Giữa những dữ liệu đáng báo động như vậy, điều quan trọng là phải biết ung thư cổ tử cung là gì, các triệu chứng của nó và những vùng nào trong cơ thể bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi căn bệnh này.

Ung thư cổ tử cung là gì?

Ung thư cổ tử cung: Cẩn thận với những cơn đau liên tục ở 2 khu vực này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ung thư cổ tử cung là ung thư cổ tử cung, nằm ở phần dưới của tử cung nối với âm đạo. WHO chia sẻ rằng hầu hết tất cả các trường hợp ung thư cổ tử cung đều có liên quan đến nhiễm trùng từ một số loại vi rút gây u nhú ở người (HPV). Mặc dù tất cả các loại ung thư đều đe dọa đến tính mạng và đáng lo ngại, nhưng ung thư cổ tử cung là một trong những dạng ung thư có thể điều trị thành công nhất, miễn là nó được phát hiện sớm và quản lý hiệu quả, theo cơ quan y tế.

Triệu chứng thường gặp của ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung: Cẩn thận với những cơn đau liên tục ở 2 khu vực này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ung thư cổ tử cung ảnh hưởng đến các tế bào trong cổ tử cung. Tuy nhiên, nếu ung thư của bạn đang ở giai đoạn đầu, nó có thể không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào. Nhưng nếu ung thư đã phát triển và/hoặc đã tiến triển nặng, nó có thể dẫn đến các triệu chứng như:

  • Chảy máu âm đạo trong hoặc sau khi giao hợp, giữa các kỳ kinh hoặc sau khi mãn kinh
  • Thay đổi dịch tiết âm đạo; có thể có máu hoặc chảy nước
  • Đau vùng chậu hoặc đau khi quan hệ tình dục

Đừng bỏ qua cơn đau ở hai khu vực này

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), đau ở lưng dưới, giữa xương hông (xương chậu) hoặc ở bụng dưới có thể là dấu hiệu nhận biết ung thư cổ tử cung.

Ung thư cổ tử cung: Cẩn thận với những cơn đau liên tục ở 2 khu vực này! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc trò chuyện với Express.co.uk, Valentina Milanova, người sáng lập Daye - một công ty nghiên cứu và phát triển sức khỏe phụ nữ, mô tả đó là chứng đau vùng chậu và lưng “không rõ nguyên nhân” và “liên tục”. Cô ấy nói: "Có một số lý do khiến ai đó có thể bị đau vùng chậu hoặc đau lưng mà không liên quan đến ung thư cổ tử cung. cổ tử cung, vì vậy điều quan trọng là phải hỏi ý kiến ​​bác sĩ".

Ung thư cổ tử cung: Cẩn thận với những cơn đau liên tục ở 2 khu vực này! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo NHS, nếu bạn xuất hiện các triệu chứng của ung thư cổ tử cung, tốt nhất nên tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ. "Nếu bạn có các tế bào bất thường ở cổ tử cung, điều đó có nghĩa là bạn bị ung thư cổ tử cung, bạn thường sẽ được giới thiệu đi xét nghiệm để xem xét kỹ hơn cổ tử cung của mình. Đây được gọi là soi cổ tử cung", cơ quan y tế chia sẻ. Hãy nhớ rằng tốt nhất là xác nhận suy đoán của bạn hơn là để nó không được chẩn đoán và trở nên tồi tệ hơn.

Theo Times of India

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