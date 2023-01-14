U tế bào hạt hiếm gặp ở ngực phải người đàn ông khi vô tình có dấu hiệu đau đầu

Trước đó, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau đầu dữ dội vùng thái dương, buồn nôn, nôn nhiều, sợ ánh sáng. Ông được khám tại một bệnh viện trên địa bàn và được chẩn đoán theo dõi đau đầu do căng thẳng.

Theo thông tin từ Zing News, tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận bệnh nhân N.V.A. (nam, 41 tuổi) có tiền sử tăng huyết áp, điều trị thường xuyên, tới khám sức khỏe tổng quát và bất ngờ được phát hiện khối u tế bào hạt hiếm gặp.

Qua thăm khám, các bác sĩ tình cờ phát hiện khối u vú phải. Bệnh nhân nhanh chóng được chỉ định nhập viện tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu để theo dõi và điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được điều trị nội khoa theo đơn của bác sĩ, tình trạng thuyên giảm dần. Tuy nhiên, do vẫn còn lo lắng, ông tiếp tục đến khám sức khỏe tổng quát tại Bệnh viện Bạch Mai.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, còn đau đầu nhẹ vùng thái dương, không đau tức ngực hay khó thở. Đáng chú ý, ông xuất hiện nốt tại vị trí 12h cách núm vú phải khoảng 5 cm, mật độ chắc, di động, kích thước khoảng 1x1 cm, ấn không đau, da vú không thay đổi màu sắc hay hình thái, không chảy dịch núm vú bất thường.

Bệnh nhân sau đó được sinh thiết u vú phải. Dựa trên kết quả các xét nghiệm, ông được chẩn đoán u tế bào hạt vú phải lành tính trên nền tăng huyết áp. Sau khi hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u vú cho bệnh nhân.

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân. Ảnh: Zing News

Ca mổ diễn ra thành công. Sau phẫu thuật, vết thương liền tốt, bệnh nhân không gặp các biến chứng bất thường và được cho xuất viện, theo dõi sức khỏe định kỳ.

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương- Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu chia sẻ trên Lao Động, u tế bào hạt (Granular cell tumor) là những khối u hiếm gặp có nguồn gốc từ tế bào Schwann. U thường gặp nhất ở da, mô dưới da, khoang miệng và đường tiêu hoá. Tuy nhiên, các khối u này có thể xảy ra bất cứ ở đâu trong cơ thể, bao gồm vú, bàng quang, hệ thần kinh, đường hô hấp và hệ tiết niệu.

Loại khối u này có thể gặp ở tất cả các nhóm tuổi và giới tính, nhưng thường được tìm thấy ở nữ giới khoảng 40-60 tuổi. Những khối u tế bào hạt thường xuất hiện dưới dạng các nốt sần đơn độc, không đau, có kích thước nhỏ hơn 3-4cm và đa số phát hiện tình cờ do ít có triệu chứng trên lâm sàng.

PGS.TS Phạm Cẩm Phương cho biết: Hiện tại chưa có báo cáo hay thống kê đầy đủ nào về số lượng cũng như tỉ lệ phát hiện u tế bào hạt trên thế giới, chủ yếu là những báo cáo về các ca hoặc chuỗi ca lâm sàng riêng rẽ.

Đa số u tế bào hạt là lành tính, tuy nhiên dựa trên những tiêu chí về mô bệnh học hoặc sự xuất hiện của các tổn thương di căn, 1-2% các tổn thương này có thể là ác tính, tiên lượng xấu, ít lựa chọn điều trị ngoài phẫu thuật cắt bỏ.