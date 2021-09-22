Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , giãn cách xã hội kéo dài, nhiều địa phương thuộc khu vực phong tỏa khiến người bệnh ung thư bị gián đoạn trong quá trình điều trị, lúng túng trong việc chăm sóc sẽ vô tình là nguyên nhân khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Vậy nên, người bệnh ung thư cần ghi nhớ một vài lưu ý quan trọng.

- Mang phương tiện bảo vệ cá nhân khi đến bệnh viện để thăm khám và điều trị;

- Rửa tay đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO);

- Không tiếp xúc với bạn bè và người thân có các triệu chứng COVID-19 hoặc sống trong vùng lưu hành bệnh;

- Đảm bảo sự giãn cách xã hội với tất cả mọi người: bảo vệ mình để bảo vệ người khác.

Bệnh nhân ung thư cũng cần phải thực hiện các quy tắc an toàn chung của mùa dịch - Ảnh: Internet

Đối với những bệnh nhân đang được điều trị tích cực bổ trợ hoặc điều trị bệnh di căn, sống trong vùng có dịch hay không có dịch, bệnh viện nơi điều trị cho bệnh nhân đó cần xác định những phương án cụ thể để đảm bảo thời gian điều trị tốt nhất đối với các bệnh nhân này. Việc thăm khám ngoại trú cho bệnh nhân ung thư nên được giảm xuống mức an toàn và khả thi nhất mà không gây nguy hiểm cho việc chăm sóc bệnh nhân.

Đối với bệnh nhân điều trị bằng đường uống có thể theo dõi từ xa, nên cung cấp thuốc ít nhất 3 đợt để giảm tiếp cận bệnh viện. Việc theo dõi xét nghiệm máu cho những bệnh nhân đó có thể được thực hiện tại các phòng xét nghiệm địa phương gần nhà.

Bệnh nhân ung thư cần được theo dõi thường xuyên - Ảnh: Internet

Người nhân ung thư cần làm gì trong mùa dịch COVID-19?

Đối với nguyên tắc phòng bệnh cho bệnh nhân ung thư cũng tương tự như mọi người, tuy nhiên, do đặc thù bệnh lý nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng cần đa dạng, chia thành nhiều bữa, đủ đạm, nhiều rau củ quả,… uống đủ nước, các loại nước ép trái cây. Nếu đang bị suy dinh dưỡng cần bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư giàu năng lượng, đạm, các thực phẩm giàu Omega-3, argrinin, kẽm, các vitamin và vi chất. Đồng thời, người bệnh cần kết hợp tập thể dục ít nhất 30 phút/ngày, 5 ngày/ tuần, duy trì giấc ngủ đủ thời gian 6 - 8 tiếng.

Đây là những biện pháp cần nỗ lực duy trì lâu dài và đều đặn để hệ miễn dịch vững vàng và hiệu quả, tạo điều kiện cho bệnh nhân ung thư điều trị bệnh ung thư trong mùa dịch.