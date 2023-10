Đầu năm 2020, một nghiên cứu trên 38 người mắc COVID-19 tại Trung Quốc cho kết quả 6 người có xét nghiệm tinh dịch dương tính với SARS-CoV-2, chiếm 15,8%, bao gồm 4 bệnh nhân đang ở giai đoạn nhiễm cấp và 2 bệnh nhân đang hồi phục.

Nghiên cứu này có hạn chế vì tiến hành trên mẫu nhỏ và thời gian theo dõi ngắn, do đó, cần phải có các nghiên cứu thêm về lây lan virus, cũng như thời gian sống sót và nồng độ trong tinh dịch. Việc xuất hiện virus trong tinh dịch cũng chưa chắc chắn do lây truyền qua quan hệ tình dục mà có thể do nhiễm COVID-19 gây tổn thương tinh hoàn. Có ý kiến khác cho rằng có thể virus trong tinh dịch là phần còn lại của nước tiểu vì tinh dịch đi qua đường tiểu.