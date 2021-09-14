Các nhà nghiên cứu tại Trung Quốc đã xét nghiệm tinh trùng của một số người đàn ông nhiễm COVID-19 và phát hiện ra rằng một số ít trong số họ có virus Corona mới trong tinh dịch. Vậy nên, một số chuyên gia cho rằng bệnh này có nguy cơ nhỏ lây truyền qua đường tình dục.

Đầu năm 2020, một nghiên cứu trên 38 người mắc COVID-19 tại Trung Quốc cho kết quả 6 người có xét nghiệm tinh dịch dương tính với SARS-CoV-2, chiếm 15,8%, bao gồm 4 bệnh nhân đang ở giai đoạn nhiễm cấp và 2 bệnh nhân đang hồi phục. Nghiên cứu này có hạn chế vì tiến hành trên mẫu nhỏ và thời gian theo dõi ngắn, do đó, cần phải có các nghiên cứu thêm về lây lan virus, cũng như thời gian sống sót và nồng độ trong tinh dịch. Việc xuất hiện virus trong tinh dịch cũng chưa chắc chắn do lây truyền qua quan hệ tình dục mà có thể do nhiễm COVID-19 gây tổn thương tinh hoàn. Có ý kiến khác cho rằng có thể virus trong tinh dịch là phần còn lại của nước tiểu vì tinh dịch đi qua đường tiểu.

Một nghiên cứu tại Trung Quốc phát hiện ra rằng một số ít trong số họ có virus Corona mới trong tinh dịch - Ảnh: Reuters Theo Soha, đa số các nghiên cứu trên thế giới hiện không tìm thấy virus SAR-CoV-2 trong tinh dịch. Cụ thể như Stephen và cộng sự tại Đại học California, San Diago; Pavone tại Đại học Palermo; Ci Song tại Đại học Y Nam Kinh; Feng Pan tại Trường Y Đồng Tế; Paolo tại Đại học Rome; Guo tại Đại học Y Sơn Đông; Holtmann tại Viện Virus, Bệnh viện Đại học Duesseldorf; và Kayaaslan tại Đại học Ankara Yildirim Beyazit, đều công bố các nghiên cứu không tìm thấy virus trong tinh dịch. Các nghiên cứu cũng không tìm thấy virus trong dịch âm đạo như Fenizia và cộng sự tại Đại học Milan xét nghiệm dịch âm đạo trên 56 nữ bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, nghiên cứu tại Đại học Sakarya kết quả xét nghiệm dịch âm đạo của 12 phụ nữ có thai.

Tại Trung Quốc, một nghiên cứu trên 10 nữ bệnh nhân COVID-19 nặng không tìm thấy virus SARS-CoV-2 trong dịch âm đạo; và một nghiên cứu khác là Pengfei Cui và cộng sự tại Trường Y Đồng Tế cũng không phát hiện virus trong dịch âm đạo trên 35 phụ nữ mắc COVID-19. Ngoài ra, trong hướng dẫn phòng ngừa lây truyền SARS-CoV-2, Hội Nhiễm trùng Anh Quốc (BIA), Hội Nhiễm trùng Chăm sóc Sức khỏe (HIS), Hội Phòng ngừa Nhiễm trùng (IPS) và Đại học Bệnh học Hoàng gia cũng đều đưa ra kết luận rằng việc lây truyền qua dịch cơ quan sinh dục khó có thể xảy ra vì bằng chứng nghiên cứu rất yếu. các nghiên cứu chưa có đủ bằng chứng để chứng minh rằng Covid-19 có lây truyền qua quan hệ tình dục - Ảnh: Internet Hiện tại, các nghiên cứu chưa có đủ bằng chứng để chứng minh rằng Covid-19 có lây truyền qua quan hệ tình dục. Song, do sinh hoạt tình dục có nhiều hình thức và động tác khác nhau nên sinh hoạt tình dục là hành vi có nguy cơ. Khi mọi việc chưa rõ ràng, nên thực hiện các hành vi tình dục an toàn để vừa có tác dụng bảo vệ người đã nhiễm Covid-19 trước nguy cơ bị nhiễm thêm các bệnh lây truyền qua đường tình dục, vừa bảo vệ bạn tình không bị lây nhiễm Covid-19 từ người nhiễm trước đó. Điều quan trọng nhất là phải giữ khoảng cách khi tiếp xúc, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và tiêm vắc-xin COVID - 19 để phòng ngừa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/virus-corona-co-lay-truyen-khi-quan-he-tinh-duc-hay-khong-cau-tra-loi-khien-ai-cung-bat-ngo-423976.html