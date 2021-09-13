Nhà sản xuất vaccine Sinopharm (Trung Quốc) đang phát triển hai loại thuốc giúp giảm nhẹ tác động của virus SARS-CoV-2 và phát huy hiệu quả với bệnh nhân có triệu chứng nhẹ.

Theo thông tin của TTXVN, tối 11/9, trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Zhang Yuntao - Phó Chủ tịch kiêm chuyên gia chính tại Tập đoàn Công nghệ sinh học quốc gia Trung Quốc (CNBG) thuộc Sinopharm cho biết, hai loại thuốc trên được phát triển dựa trên công nghệ huyết thanh miễn dịch và kháng thể đơn dòng, có thể trung hoà virus SARS-CoV-2 cũng như làm giảm tải lượng virus trong cơ thể người.

Theo ông Zhang, hai loại thuốc trên hiệu quả đối với bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc vừa, điều này căn cứ theo dữ liệu đã sử dụng khẩn cấp trước đây cùng với các phác đồ điều trị lâm sàng hiện tại.

Sinopharm tuyên bố đây là loại thuốc COVID-19 đầu tiên trên thế giới được phát triển từ huyết tương của những người khỏi COVID-19. Loại thuốc này có chứa một lượng cao các kháng thể trung hòa đối với những biến thể virus mới.

Thuốc trị COVID-19 đang được Sinopharm phát triển - Ảnh: TTXVN

Loại thuốc thứ hai lại dựa trên công nghệ kháng thể đơn dòng chống lại biến thể Delta. Kháng thể đơn dòng có thể ngăn chặn virus SARS-CoV-2 liên kết với enzym chuyển đổi Angiotensin 2. Enzyme này gắn trong màng tế bào của ruột, thận, tinh hoàn, túi mật và tim. Do đó, virus sẽ không thể lây nhiễm sang các tế bào này.

Ông Zhu Jingjin - Trưởng nhóm thử nghiệm lâm sàng cấp cao của CNBG cho biết, sử dụng huyết tương của người khỏi bệnh từng được đưa vào kế hoạch điều trị COVID-19 của quốc gia. CNBG đã tuân thủ các quy trình sàng lọc nghiêm ngặt đối với huyết tương được hiến tặng.

Bé trai phải nhập viện vì tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine Pfizer cao hơn vì Covid-19 Các nhà nghiên cứu Mỹ chỉ ra rằng khả năng các bé trai phải nhập viện vì một tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine Pfizer cao hơn khả năng nhập viện vì Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sinopharm-phat-trien-2-loai-thuoc-dieu-tri-covid-19-hieu-qua-voi-benh-nhan-the-nhe-hoac-vua-423956.html