Tránh ngay loại thực phẩm QUEN THUỘC này nếu không muốn bị giảm tuổi thọ, nhiều người Việt đang sử dụng hàng ngày

Pasta, mì gói, bánh quy, bánh mì thường được bán tại các tiệm bánh là những thực phẩm tiêu biểu chứa ngũ cốc tinh chế . Chúng ta đã biết việc ăn ngũ cốc tinh chế không tốt cho sức khỏe . Nhưng nó không tốt cho sức khỏe đến mức nào?

Theo kết quả thu thập dữ liệu của 137,130 người từ 21 quốc gia trong vòng 16 năm, nếu bạn ăn khoảng 7 phần ngũ cốc tinh chế mỗi ngày (khoảng 350g mỗi ngày) thì:

Nhóm nghiên cứu chung SFU của Canada gần đây đã đăng tải kết quả dựa trên dữ liệu nghiên cứu Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) phân tích chế độ ăn uống đa dạng của các quốc gia có phạm vi thu nhập khác nhau trên toàn thế giới.

nguy cơ tử vong sớm tăng 27%

nguy cơ mắc bệnh liên quan đến tim tăng lên 33%

nguy cơ đột quỵ tăng lên 47%

Mặt khác, Medical News Today cho biết những người ăn ngũ cốc hoặc cơm trắng không xuất hiện những nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong nghiên cứu PURE, bánh mì trắng là đối tượng chính trong việc hấp thụ đường, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lượng tiêu thụ đường và ngũ cốc tinh chế đã tăng đều đặn trong nhiều thập kỷ gần đây.

Tiến sĩ Marshd Dehan, người tham gia nghiên cứu này chỉ ra rằng nghiên cứu PURE trước đây cũng cho thấy sự gia tăng nguy cơ tỷ lệ tử vong và bệnh tim khi ăn quá nhiều chất đường bột, vậy nên kết quả điều tra lần này cũng không đáng ngạc nhiên.

Tiến sĩ Dehan chỉ ra rằng "ngũ cốc tinh chế không có chất xơ nên chỉ số đường huyết cao và chỉ số này tăng rất nhanh. Điều này có thể dẫn đến vấn đề gây kích thích đường huyết thấp và đói bụng, dẫn đến ăn quá nhiều." Tất nhiên, kết quả điều tra lần này không có nghĩa là phải giảm nghiêm ngặt lượng đường bột như giảm cân keto.

Theo nghiên cứu, nguy cơ được đề cập ở trên xuất hiện khi ăn 7 phần ngũ cốc tinh chế mỗi ngày. Ví dụ, sau khi ăn pasta hoặc ngũ cốc tinh chế mà còn ăn thêm bánh kem hoặc bánh quy tráng miệng thì nguy cơ có thể tăng lên.

Tiến sĩ Dehan chia sẻ: "Việc giảm lượng ngũ cốc tinh chế, đường và hấp thụ dưỡng chất carbohydrate là cần thiết nhưng cũng không phải là bỏ hoàn toàn và không ăn nữa."