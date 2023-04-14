TP.HCM: Tình hình Covid 19 tăng mạnh, thúc đẩy người dân tiêm vaccine

Sức khỏe 14/04/2023 08:56

Tong 2 tuần gần đây tình hình người mắc Covid 19 đang tăng tại TP.HCM. Để chủ động ứng phó với COVID-19, TP.HCM tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống cho biết trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) sáng 14/4 cho hay, từ đầu năm đến nay, thông qua hệ thống giám sát ca bệnh COVID-19, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 158 ca mắc COVID-19. Số ca mắc giảm dần từ đầu năm 2023 và hiện vẫn đang ở mức thấp, tuy nhiên bắt đầu có dấu hiệu gia tăng trong 2 tuần qua.

Đáng lưu ý, trong nước cũng đang ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng ở các tỉnh phía Bắc.

Để chủ động ứng phó với COVID-19, TP.HCM tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngành y tế khuyến cáo, vaccine phòng COVID-19 hiện nay dù còn hạn chế trong hiệu quả phòng lây nhiễm biến chủng Omicron, nhưng vẫn phòng được ca nặng và nhập viện, tử vong một cách hiệu quả

Theo Nghị quyết 38 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng chống COVID-19, mục tiêu trong phòng chống COVID-19 là giảm tử vong, tránh quá tải hệ thống y tế, giữ vững thành quả phòng chống dịch. Do đó một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tập trung bảo vệ đối tượng nguy cơ cao (người cao tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai).

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Biểu đồ số ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong 15 tuần đầu năm 2023 - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống

TP.HCM sẽ tiếp tục thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19, huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao.

Theo đó, TP.HCM chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh, tổ chức đánh giá cấp độ dịch theo các văn bản hướng dẫn để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo cấp độ dịch.

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án trong thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong. Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng bệnh tiếp tục được tăng cường. Tình hình dịch bệnh, khuyến cáo thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch sẽ được thường xuyên cập nhật.

Đối với người dân, cộng đồng xã hội cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Thông điệp 2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) cùng với vaccine. Trong đó, ghi nhớ việc đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, khi đến các nơi công cộng, các cơ sở khám chữa bệnh, trong không gian kín và các địa điểm bắt buộc theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thường xuyên khử khuẩn nhất là vệ sinh tay và tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ.

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Bộ Y tế đề nghị các địa phương thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 - Ảnh: Báo Chính Phủ

Người dân cần tuân thủ chặt chẽ các khuyến cáo phòng, chống dịch, không lơ là chủ quan, đặc biệt trong thời gian sắp tới, khi cả nước sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ dài, gia tăng sự giao lưu nên nguy cơ lây nhiễm cũng sẽ tăng.

Thông tin từ báo Chính Phủ cho biết thêm thời gian tới TP.HCM sẽ thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới; tập trung thông tin về lợi ích, tác dụng của vaccine; bám sát xu hướng tâm lý của người dân, xã hội, nâng cao tự tin tưởng của cộng đồng và vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

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