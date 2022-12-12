Top 5 siêu thực phẩm cấp nước "thần thánh" cho cơ thể, giúp da căng tràn sức sống

Sức khỏe 12/12/2022 10:17

Bên cạnh việc cung cấp nước cho cơ thể, những thực phẩm này còn bổ sung một lượng vitamin đáng kể, tốt cho da và ngăn ngừa nhiều loại bệnh.

1. Dưa hấu

Nước là thành phần chiếm tới 95% quả dưa hấu. Chính vì vậy, bổ sung dưa hấu sẽ giúp giữ nước cho cơ thể và duy trì nồng độ điện giải. Ăn dưa hấu thường xuyên có thể giảm các triệu chứng mất nước sau khi vận động mạnh, luyện tập thể thao như chuột rút, mệt mỏi, choáng váng. Dưa hấu là một loại thực phẩm tốt cho mùa hè lại có hàm lượng calo thấp, không gây tăng cân ngược lại còn giúp vóc dáng thon gọn, đào thải chất độc trong cơ thể. Chất lycopene trong dưa hấu có thể giúp làn da ít bị cháy nắng. Vitamin A, B6 và C trong dưa hấu giúp làn da luôn mềm mại, mịn màng và dẻo dai.

Top 5 siêu thực phẩm cấp nước 'thần thánh' cho cơ thể, giúp da căng tràn sức sống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Dưa chuột

Dưa chuột là một loại thực phẩm bổ dưỡng và lành mạnh khác để đưa vào chế độ ăn uống của bạn. Chúng được tạo thành gần như hoàn toàn từ nước và cũng cung cấp một lượng nhỏ một số chất dinh dưỡng, chẳng hạn như vitamin K, kali và magiê.

Top 5 siêu thực phẩm cấp nước 'thần thánh' cho cơ thể, giúp da căng tràn sức sống - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

So với các loại rau chứa nhiều nước khác, dưa chuột là một trong những loại rau có hàm lượng calo thấp nhất. Chỉ có 8 calo trong một khẩu phần nửa cốc (52 gram) và hàm lượng nước của chúng khiến bạn có thể đã cơn khát tức thời. Bạn có thể ăn khá nhiều dưa chuột mà không phải lo lắng về việc sẽ hấp thụ một lượng lớn calo, điều này rất hữu ích cho việc duy trì cân nặng của bạn.

3. Cần tây

Bác sĩ Dư Chu Thanh cho biết, cần tây có hàm lượng nước là 95,4%, chứa flavonoid và chất chống oxy hóa polyphenolic, có thể đóng vai trò chống viêm và giúp giảm axit uric, kích thích sản xuất nước tiểu, ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu.

Top 5 siêu thực phẩm cấp nước 'thần thánh' cho cơ thể, giúp da căng tràn sức sống - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các chất acid phenolic, flavonoids, furanocoumarins có trong cần tây được các nhà khoa học cho rằng có liên quan đến việc ngăn chặn sự phát triển, lây lan của các tế bào ung thư, giúp phòng ngừa các bệnh ung thư hiệu quả. Đồng thời, cần tây chứa rất ít calo nhưng lại nhiều chất xơ giúp bạn có cảm giác no lâu. Từ đó, bạn sẽ kiểm soát được cơn thèm ăn và giảm cảm giác đói.

4. Cà chua

 

Top 5 siêu thực phẩm cấp nước 'thần thánh' cho cơ thể, giúp da căng tràn sức sống - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cà chua có thành phần dinh dưỡng ấn tượng và có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chỉ một quả cà chua trung bình đã cung cấp khoảng nửa cốc (118 ml) nước. Lượng nước cao trong cà chua góp phần làm cho chúng có hàm lượng calo thấp, chỉ với 32 calo trong 1 cốc (149 gram) cà chua. Cà chua cũng cung cấp một lượng đáng kể vitamin và khoáng chất, bao gồm vitamin A và C tăng cường miễn dịch. Ngoài ra, cà chua rất giàu chất xơ và một số chất chống oxy hóa chống lại bệnh tật, bao gồm cả lycopene.

Lycopene đã được nghiên cứu về khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và có thể giúp ngăn ngừa sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt.

5. Rau diếp

Một cốc (72 gam) rau diếp cung cấp hơn một phần tư cốc (59 ml) nước. Nó cũng cung cấp 5% nhu cầu folate hàng ngày của bạn. Folate rất quan trọng đối với phụ nữ mang thai, vì nó có thể giúp ngăn ngừa dị tật bẩm sinh ống thần kinh.

Top 5 siêu thực phẩm cấp nước 'thần thánh' cho cơ thể, giúp da căng tràn sức sống - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, rau diếp chứa nhiều vitamin K và A, cả hai đều đã được nghiên cứu về vai trò của chúng trong việc giữ cho xương và hệ thống miễn dịch của bạn khỏe mạnh.

Hơn nữa, sự kết hợp của nước và chất xơ trong rau diếp có thể khiến bạn no bụng mà vẫn hấp thụ ít calo. Chỉ có 10 calo trong khẩu phần 1 cốc (72 gram).

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