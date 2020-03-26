Tìm hiểu nguyên nhân và triệu chứng giãn dây chằng cổ tay

Sức khỏe 26/03/2020 18:07

Giãn dây chằng cổ tay là tình trạng chấn thương phổ biến thường gặp. Vậy nguyên nhân và triệu chứng giãn dây chằng cổ tay là gì? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Nội dung bài viết

Giãn dây chằng cổ tay là tình trạng chấn thương thường gặp ở các vận động viên. Nhiều người thắc mắc bị giãn dây chằng cổ tay là gì? hay giãn dây chằng cổ tay bao lâu thì khỏi? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên và hiểu rõ hơn về tình trạng giãn dây chằng ở cổ tay.

Gian day chang co tay
Giãn dây chằng cổ tay là tình trạng chấn thương phổ biến thường gặp - Ảnh minh họa: Internet

Giãn dây chằng cổ tay là gì?

Giãn dây chằng cổ tay là chấn thương phổ biến và thường gặp ở các vận động viên. Do khi trượt té, chúng ta thường đưa tay ra chống đỡ, nên khi bàn tay chạm đất lực đỡ sẽ làm bàn tay bị bẻ cong về phía cẳng tay. Điều này làm kéo căng các dây chằng nối xương tay và cổ tay. Kết quả là bạn có thể bị rách dây chằng hoặc đứt hoàn toàn dây chằng. 

Gian day chang co tay 1
Giãn dây chằng cổ tay là tình trạng khi bàn tay chống đỡ, lực đỡ sẽ làm bàn tay bị bẻ cong về phía cẳng tay - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây ra giãn dây chằng cổ tay

Nguyên nhân chính gây nên tình trạng giãn dây chằng cổ tay là do té ngã. Bên cạnh đó, một số nguyên nhân khác cũng gây ra tình trạng này như:

  • Bị đánh vào cổ tay
  • Tạo áp lực lên xoắn cổ tay hoặc cổ tay

Giãn dây chằng cổ tay thường gặp ở một số đối tượng như:

  • Cầu thủ bóng chày
  • Vận động viên thể hình
  • Cầu thủ bóng rổ
  • Thợ lặn
  • Người trượt ván
Gian day chang co tay 2
Nguyên nhân chính gây nên tình trạng giãn dây chằng cổ tay là do té ngã - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng giãn dây chằng cổ tay

Thông thường có rất nhiều dấu hiệu có thể nhận biết được tình trạng giãn dây chằng cổ tay, sau đây là các triệu chứng phổ biến thường gặp nhất :

  • Sưng.
  • Đau và ấm quanh vết thương.
  • Cảm thấy cổ tay như bị xé rách.
  • Bầm tím.

Bên cạnh đó, tình trạng giãn dây chằng cổ tay hiện có 3 cấp độ giãn dây:

  • Cấp I: Xuất hiện các cơn đau kèm theo tổn thương nhẹ dây chằng.
  • Cấp II: Tình trạng đau và tổn thương dây chằng nặng hơn, cảm giác lỏng lẻo ở các khớp và cổ tay mất chức năng.
  • Cấp III: Đau, dây chằng bị rách hoàn toàn, tình trạng khớp lỏng lẻo nghiêm trọng hơn và mất chức năng.
Gian day chang co tay 3
Cảm thấy cổ tay như bị xé rách là một trong những triệu chứng giãn dây chằng cổ tay - Ảnh minh họa: Internet

Giãn dây chằng cổ tay bao lâu khỏi?

Thời gian phục hồi chấn thương giãn dây chằng cổ tay phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng. Những vết thương này có thể mất khoảng 2-10 tuần để phục hồi. Tuy nhiên, tùy vào sức khỏe mỗi người sẽ có một tốc độ phục hồi khác nhau.

Bạn không nên nóng vội để vận động nặng cho đến khi:

  • Bạn không còn cảm thấy đau ở cổ tay khi để yên.
  • Bạn có thể làm việc và nắm bắt các đồ vật mà không bị đau.
  • Cổ tay và cánh tay ở bên bị thương hồi phục lại sức mạnh.

Nếu bạn cố gắng vận động cổ tay trước khi phục hồi, bạn có thể sẽ bị tổn thương vĩnh viễn.

Gian day chang co tay 4
Thời gian phục hồi giãn dây chằng cổ tay phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cổ tay - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị giãn dây chằng cổ tay

Thông thường, các trường hợp chấn thương giãn dây chằng cổ tay từ nhẹ đến vừa có thể tự khỏi sau một khoảng thời gian, bạn có thể áp dụng một số cách chữa giãn dây chằng cổ tay như:

  • Để cổ tay nghỉ ngơi ít nhất 48 giờ.
  • Băng cổ tay để giảm sưng và đau: Bệnh nhân có thể băng từ 20-30 phút trong 2-3 ngày hoặc cho đến khi cơn đau hoàn toàn biến mất.
  • Thường xuyên nâng cổ tay cao hơn ngực hoặc để tay lên gối.
  • Dùng thuốc giảm đau hoặc kháng viêm: Sử dụng các loại thuốc giảm đau và kháng viêm không steroid (NSAIDs) giúp hạn chế những cơn đau và sưng. Tuy nhiên, những loại thuốc này luôn có tác dụng phụ kèm theo như tăng nguy cơ loét hoặc chảy máu. Vì vậy, cần có sự chỉ định của bác sĩ khi dùng các loại thuốc này.
  • Sử dụng nẹp cố định cổ tay: Bệnh nhân chỉ nên thực hiện phương pháp này trước khi đến gặp bác sĩ. Sau đó, bác sĩ sẽ hướng dẫn và chỉ định bệnh nhân có nên tiếp tục dùng nẹp hay không. Vì nếu sử dụng nẹp quá lâu có thể dẫn đến tình trạng cơ bị cứng và yếu đi trong một số trường hợp.
  • Tập một số bài tập căng cơ: Để thực hiện phương pháp này, bệnh nhân cần đi khám bác sĩ chuyên khoa vật lý để được hướng dẫn cụ thể cho tình trạng chấn thương.

Ngoài ra, đối với tình trạng giãn dây chằng cấp độ III hoặc dây chằng bị đứt hoàn toàn, bệnh nhân có thể cần phải làm phẫu thuật để sửa chữa theo yêu cầu của bác sĩ.

Gian day chang co tay 5
Băng cổ tay để giảm sưng và đau là một trong những cách cải thiện tình trạng giãn dây chằng cổ tay nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, có thể thấy giãn dây chằng cổ tay là tình trạng chấn thương phổ biến. Nó rất khó để phòng ngừa vì nguyên nhân thường do các tai nạn bất ngờ gây ra. Tuy chấn thương này không quá nguy hiểm và có thể khỏi sau một thời gian, nhưng bạn cần chú ý và nên đến gặp các bác sĩ thăm khám thường xuyên để đảm bảo chấn thương sẽ không chuyển biến nghiêm trọng hơn. 

Nguyên nhân và cách chữa giãn dây chằng lưng hiệu quả 

Nguyên nhân và cách chữa giãn dây chằng lưng hiệu quả 

Cách chữa giãn dây chằng lưng hiệu quả giúp người bệnh giảm đau nhức, dễ dàng vận động, sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. Cùng tìm hiểu ngay!

Xem thêm
Từ khóa:   giãn dây chằng khuỷu tay giãn dây chằng cổ tay bao lâu thì khỏi đứt dây chằng cổ tay

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm