Tìm hiểu nguyên nhân và triệu chứng giãn dây chằng cổ tay

Giãn dây chằng cổ tay là tình trạng chấn thương thường gặp ở các vận động viên. Nhiều người thắc mắc bị giãn dây chằng cổ tay là gì? hay giãn dây chằng cổ tay bao lâu thì khỏi? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên và hiểu rõ hơn về tình trạng giãn dây chằng ở cổ tay.

Nguyên nhân chính gây nên tình trạng giãn dây chằng cổ tay là do té ngã. Bên cạnh đó, một số nguyên nhân khác cũng gây ra tình trạng này như:

Giãn dây chằng cổ tay là chấn thương phổ biến và thường gặp ở các vận động viên. Do khi trượt té, chúng ta thường đưa tay ra chống đỡ, nên khi bàn tay chạm đất lực đỡ sẽ làm bàn tay bị bẻ cong về phía cẳng tay. Điều này làm kéo căng các dây chằng nối xương tay và cổ tay. Kết quả là bạn có thể bị rách dây chằng hoặc đứt hoàn toàn dây chằng.

Bị đánh vào cổ tay

Tạo áp lực lên xoắn cổ tay hoặc cổ tay

Giãn dây chằng cổ tay thường gặp ở một số đối tượng như:

Cầu thủ bóng chày

Vận động viên thể hình

Cầu thủ bóng rổ

Thợ lặn

Người trượt ván

Nguyên nhân chính gây nên tình trạng giãn dây chằng cổ tay là do té ngã - Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng giãn dây chằng cổ tay

Thông thường có rất nhiều dấu hiệu có thể nhận biết được tình trạng giãn dây chằng cổ tay, sau đây là các triệu chứng phổ biến thường gặp nhất :

Sưng.

Đau và ấm quanh vết thương.

Cảm thấy cổ tay như bị xé rách.

Bầm tím.

Bên cạnh đó, tình trạng giãn dây chằng cổ tay hiện có 3 cấp độ giãn dây:

Cấp I: Xuất hiện các cơn đau kèm theo tổn thương nhẹ dây chằng.

Cấp II: Tình trạng đau và tổn thương dây chằng nặng hơn, cảm giác lỏng lẻo ở các khớp và cổ tay mất chức năng.

Cấp III: Đau, dây chằng bị rách hoàn toàn, tình trạng khớp lỏng lẻo nghiêm trọng hơn và mất chức năng.

Cảm thấy cổ tay như bị xé rách là một trong những triệu chứng giãn dây chằng cổ tay - Ảnh minh họa: Internet

Giãn dây chằng cổ tay bao lâu khỏi?

Thời gian phục hồi chấn thương giãn dây chằng cổ tay phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng. Những vết thương này có thể mất khoảng 2-10 tuần để phục hồi. Tuy nhiên, tùy vào sức khỏe mỗi người sẽ có một tốc độ phục hồi khác nhau.

Bạn không nên nóng vội để vận động nặng cho đến khi:

Bạn không còn cảm thấy đau ở cổ tay khi để yên.

Bạn có thể làm việc và nắm bắt các đồ vật mà không bị đau.

Cổ tay và cánh tay ở bên bị thương hồi phục lại sức mạnh.

Nếu bạn cố gắng vận động cổ tay trước khi phục hồi, bạn có thể sẽ bị tổn thương vĩnh viễn.

Thời gian phục hồi giãn dây chằng cổ tay phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cổ tay - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị giãn dây chằng cổ tay

Thông thường, các trường hợp chấn thương giãn dây chằng cổ tay từ nhẹ đến vừa có thể tự khỏi sau một khoảng thời gian, bạn có thể áp dụng một số cách chữa giãn dây chằng cổ tay như:

Để cổ tay nghỉ ngơi ít nhất 48 giờ.

Băng cổ tay để giảm sưng và đau: Bệnh nhân có thể băng từ 20-30 phút trong 2-3 ngày hoặc cho đến khi cơn đau hoàn toàn biến mất.

Thường xuyên nâng cổ tay cao hơn ngực hoặc để tay lên gối.

Dùng thuốc giảm đau hoặc kháng viêm: Sử dụng các loại thuốc giảm đau và kháng viêm không steroid (NSAIDs) giúp hạn chế những cơn đau và sưng. Tuy nhiên, những loại thuốc này luôn có tác dụng phụ kèm theo như tăng nguy cơ loét hoặc chảy máu. Vì vậy, cần có sự chỉ định của bác sĩ khi dùng các loại thuốc này.

Sử dụng nẹp cố định cổ tay: Bệnh nhân chỉ nên thực hiện phương pháp này trước khi đến gặp bác sĩ. Sau đó, bác sĩ sẽ hướng dẫn và chỉ định bệnh nhân có nên tiếp tục dùng nẹp hay không. Vì nếu sử dụng nẹp quá lâu có thể dẫn đến tình trạng cơ bị cứng và yếu đi trong một số trường hợp.

Tập một số bài tập căng cơ: Để thực hiện phương pháp này, bệnh nhân cần đi khám bác sĩ chuyên khoa vật lý để được hướng dẫn cụ thể cho tình trạng chấn thương.

Ngoài ra, đối với tình trạng giãn dây chằng cấp độ III hoặc dây chằng bị đứt hoàn toàn, bệnh nhân có thể cần phải làm phẫu thuật để sửa chữa theo yêu cầu của bác sĩ.

Băng cổ tay để giảm sưng và đau là một trong những cách cải thiện tình trạng giãn dây chằng cổ tay nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, có thể thấy giãn dây chằng cổ tay là tình trạng chấn thương phổ biến. Nó rất khó để phòng ngừa vì nguyên nhân thường do các tai nạn bất ngờ gây ra. Tuy chấn thương này không quá nguy hiểm và có thể khỏi sau một thời gian, nhưng bạn cần chú ý và nên đến gặp các bác sĩ thăm khám thường xuyên để đảm bảo chấn thương sẽ không chuyển biến nghiêm trọng hơn.