Rối loạn tiền đình được biết đến là bệnh lý không quá nguy hiểm nhưng lại gây ra những ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người bệnh. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy đau đầu, chóng mặt hoặc mất cân bằng thì đó có thể là triệu chứng của rối loạn tiền đình . Vậy nguyên nhân và triệu chứng cụ thể của rối loạn tiền đình là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tình trạng bệnh lý này.

Mức độ nặng nhẹ của bệnh lý tùy vào thể trạng sức khỏe của mỗi người. Rối loạn tiền đình xảy ra phổ biến ở nữ giới nhiều hơn nam giới, bệnh thường dễ bị nhầm lẫn với bệnh thiểu năng tuần hoàn não vì có triệu chứng ban đầu tương đối giống nhau.

Rối loạn tiền đình là trạng thái hoạt động không ổn định của cơ quan tiền đình nằm ở sau hai ốc tai. Điều này gây nên tình trạng mất cân bằng về tư thế, khiến người bệnh thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt, ù tai và đi đứng lảo đảo... làm ảnh hưởng tới công việc và chất lượng cuộc sống.

Rối loạn tiền đình là trạng thái hoạt động không ổn định của cơ quan tiền đình - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây nên bệnh lý rối loạn tiền đình

Rối loạn tiền đình có thể do nhiều nguyên nhân gây nên. Theo đó, một số nguyên nhân phổ biến dẫn tới rối loạn tiền đình như là:

Do thiếu máu, huyết áp thấp hoặc các bệnh về tim mạch, các tình trạng này làm tắc nghẽn mạch máu và lượng máu lên não kém

Do người bệnh thường xuyên căng thẳng, mất ngủ hoặc áp lực công việc làm tổn thương hệ thống thần kinh. Khi dây thần kinh số 8 bị tổn thương thì hệ thống tiền đình sẽ nhận được thông tin không chính xác và dẫn đến rối loạn.

Do hậu quả của các bệnh như u não, u dây thần kinh, viêm dây thần kinh, viêm tai giữa...

Do người cao tuổi thường bị suy giảm chức năng ở một số cơ quan.

Nguyên nhân gây nên bệnh lý rối loạn tiền đình - Ảnh minh họa: Internet

Người quá gầy hoặc quá béo đều có nguy cơ mắc bệnh rối loạn tiền đình.

Uống quá nhiều rượu bia hoặc sử dụng một số loại thuốc cũng là nguyên nhân gây nên rối loạn tiền đình.

Do người bệnh thường xuyên sống trong môi trường có nhiều tiếng ồn

Các triệu chứng của rối loạn tiền đình

Dưới đây là các triệu chứng rối loạn tiền đình phổ biến thường gặp:

Chóng mặt, hoa mắt hoặc choáng váng

Dễ ngã do mất cân bằng, khó bước đi và mất định hướng không gian

Xuất hiện tình trạng rối loạn thị giác như nhìn mờ hoặc nhạy cảm với ánh sáng

Rối loạn thính giác như mất thính lực, không nghe rõ hoặc ù tai

Nhận thức hoặc tâm lý bản thân thay đổi như khó tập trung, lo lắng quá mức hoặc giảm khả năng chú ý.

Các triệu chứng của rối loạn tiền đình - Ảnh minh họa: Internet

Tùy vào thể trạng của mỗi người mà mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng rối loạn tiền đình sẽ khác nhau. Một số trường hợp ở người càng lớn tuổi thì triệu chứng về thăng bằng càng nặng.

Rối loạn tiền đình nguy hiểm như thế nào?

Một số người bị rối loạn tiền đình có thể gặp phải ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh đến chất lượng cuộc sống hàng ngày, do xuất hiện các tình trạng như giảm khả năng tập trung hoặc lo lắng quá mức. Trong trường hợp bệnh nặng có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện những hoạt động thường ngày như sinh hoạt cá nhân và ăn uống.

Rối loạn tiền đình có thể chỉ xuất hiện vài ngày rồi hết, nhưng cũng có những trường hợp bệnh có thể kéo dài và tái phát nhiều lần. Tình trạng này xảy ra thường xuyên không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống của bệnh nhân mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Rối loạn tiền đình có thể chỉ xuất hiện vài ngày rồi hết - Ảnh minh họa: Internet

Khi xuất hiện các triệu chứng bệnh, nếu người bệnh cố gắng đi lại sẽ có nguy cơ bị té ngã, gây chấn thương sọ não (do đập đầu vào nền đất cứng) hoặc hãy tay, chân... Ngoài ra, biến chứng nguy hiểm nhất của rối loạn tiền đình là tình trạng đột quỵ do máu lên não kém. Vì vậy, khi xuất hiện các triệu chứng bệnh, bạn nên nhanh chóng đến thăm khám và thực hiện quá trình điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Cách phòng ngừa bệnh lý rối loạn tiền đình

Để có thể kiểm soát và cải thiện tình trạng bệnh rối loạn tiền đình, bạn có thể áp dụng các biện pháp sau:

Hạn chế sử dụng điện thoại, đọc sách hoặc làm việc trên máy tính khi đang di chuyển bằng xe buýt, xe ô tô hoặc xe lửa

Nếu nguyên nhân gây nên tình trạng rối loạn tiền đình của bạn là nhạy cảm với ánh sáng thì bạn nên mang kính mát hoặc đội mũ khi đi ra ngoài nắng

Tránh đi máy bay nhiều nếu bạn đang bị viêm tai, viêm xoang hoặc tai bị tắc nghẽn

Hạn chế nghe nhạc với âm thanh lớn và tránh những nơi có nhiều tiếng ồn

Thường xuyên vận động thể dục thể thao giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn não

Hạn chế làm việc nhiều dẫn đến stress và căng thẳng

Người bị rối loạn tiền đình nên hạn chế làm việc nhiều để tránh tình trạng stress và căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy, rối loạn tiền đình là tình trạng phổ biến thường gặp ở nhiều người, đặc biệt là ở người trưởng thành. Tuy nhiên, bệnh có thể điều trị được nếu bạn có chế độ nghỉ ngơi hợp lý và đến gặp bác sĩ thăm khám thường xuyên. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nguyên nhân cũng như triệu chứng của rối loạn tiền đình, để có thể phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.