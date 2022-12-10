Thường xuyên thức giấc giờ này, gan đang đối mặt với nguy hiểm cực độ

Các vấn đề phát sinh khi các tế bào mỡ này gây ra sự tích tụ chất thải độc hại trong cơ thể và ngăn gan hoạt động bình thường. Mức độ thiệt hại này càng lớn thì gan càng ít có khả năng phục hồi, và có thể cần ghép gan trong một số trường hợp.

Đó là khoảng thời gian từ 1 đến 4 giờ sáng, các bác sĩ cảnh báo gan có thể gặp nguy hiểm. Bệnh gan nhiễm mỡ có xu hướng không gây hại trong giai đoạn đầu, nhưng gây ra những hậu quả lâu dài. Gan nhiễm mỡ là sự hiện diện của các tế bào mỡ bên trong gan, mà hầu hết mọi người đều mắc ở mức độ khác nhau.

Tiến sĩ Brian Lum, bác sĩ, chuyên gia y học tích hợp và chức năng có trụ sở tại Kansas (Mỹ), khuyên nên ghi lại thời gian thức dậy để biết liệu bệnh gan có gây rối loạn giấc ngủ của bạn hay không.

Những dấu hiệu cảnh báo bệnh về gan phổ biến nhất

Một số bệnh gan thường gặp có thể kể đến như viêm gan, gan nhiễm mỡ, suy gan, xơ gan, ung thư gan,… Những biểu hiện của các bệnh lý này cũng rất đa dạng, vì thế các chuyên gia khuyên bạn không nên bỏ qua bất cứ dấu hiệu cảnh báo bệnh về gan dưới đây:

Chán ăn, buồn nôn

Nhiều người cho rằng chán ăn và buồn nôn là những hiện tượng thường gặp của bệnh dạ dày hay một số bệnh lý đường tiêu hóa thông thường nhất. Tuy nhiên, đây cũng có thể là một biểu hiện cho thấy gan của bạn đang có vấn đề.

Gan có vai trò sản xuất ra dịch mật để tiêu hóa chất béo. Khi gan có vấn đề, dịch mật được tiết ra quá ít khiến cho chất béo trong cơ thể không được tiêu hóa hết, sẽ gây ra tình trạng buồn nôn, chán ăn.

Đau hạ sườn phải

Gan nằm ở hạ sườn phải, vì thế nếu đau ở vị trí này, bạn nên cẩn trọng vì đó cũng có thể là một triệu chứng bệnh gan.

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Đầy bụng

Hiện tượng đầy bụng rất phổ biến và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu do bạn ăn quá nhiều hoặc ăn những thức ăn khó tiêu thì tình trạng đầy bụng không quá nguy hiểm và có thể cải thiện nếu bạn thay đổi chế độ ăn. Tuy nhiên, nếu đầy bụng là do viêm gan thì mức độ bệnh sẽ nguy hiểm hơn.

Da nổi mụn và ngứa

Da bị khô, ngứa và nổi nhiều mụn có thể liên quan đến bệnh da liễu và nhiều loại bệnh khác. Tuy nhiên, đây cũng là một biểu hiện rất điển hình của các bệnh lý về gan. Khi gan bị suy giảm chức năng, thải độc kém thì chất độc có thể phát tán qua da với những biểu hiện mẩn ngứa, nổi mụn.