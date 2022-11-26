Thói quen phổ biến khi sử dụng tai nghe nguy hại đến sức khỏe ai cũng mắc phải

Nếu bạn nghe âm thanh liên tục hàng ngày trên 2 giờ (kéo dài hơn 12 tháng) ở cường độ 85-90 dB thì chắc chắn thính lực của bạn sẽ gặp vấn đề. Vì, tai của chúng ta bình thường chỉ chịu được cường độ âm thanh ở mức 94dB với tần suất là 1 tiếng/ngày và mức 105dB là 4 phút/ngày mà thôi.

Theo các chuyên gia, việc đeo tai nghe liên tục với tần suất âm thanh như vậy có thể sớm khiến bạn mất đi thính lực hoặc gây ra chứng ù tai. Nhất là những bạn trẻ có thói quen muốn tận hưởng những bài hát hoặc đắm chìm trong không gian riêng sẽ rất dễ mắc phải sai lầm này. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến màng nhĩ, thính lực mà ngay cả thần kinh cũng bị tổn thương. Vì vậy, khi sử dụng tai nghe bạn không nên bật quá 60% âm lượng để bảo vệ tốt cho đôi tai của mình nhé!

Thói quen vệ sinh tai nghe không chỉ quyết định chất lượng âm thanh, cảm giác khi trải nghiệm, độ bền thiết bị mà còn tránh được nguy cơ bệnh tật. Nếu bạn không vệ sinh thường xuyên, bụi bẩn và vi khuẩn phát triển trên tai nghe sẽ lan vào tai vì tiếp xúc với da trong một thời gian dài, gây ra các bệnh về da, viêm tai giữa và các bệnh khác.

Thông thường, tai nghe sẽ có vết mồ hôi trên đệm tai sau khi đeo chúng trong một khoảng thời gian. Nếu là đệm tai bằng da, trước tiên bạn có thể lau bằng khăn ướt, sau đó lau bằng chất khử trùng có nồng độ cồn thấp (không sử dụng chất lỏng ăn mòn) và cuối cùng lau khô bằng vải khô.

Nếu là đệm tai bằng chất liệu dệt, bạn có thể sử dụng bàn chải đánh răng tốt, nhúng với một ít dung dịch tẩy rửa bằng bọt biển và nước, nhẹ nhàng chải đệm tai xuống đất và cuối cùng dùng khăn giấy khô để thấm nước. Với các loại tai nghe nhét tai, không dễ lau bằng khăn, bạn nên mua các loại que làm sạch chuyên dụng hoặc mang tới cửa hàng để được làm sạch chuyên nghiệp định kỳ.

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Đeo tai nghe khi ngủ

Một số người chỉ có thể chìm vào giấc ngủ với sự trợ giúp của âm nhạc, trong khi những người khác thích nghe nhạc trước khi đi ngủ và quên tháo tai nghe khi họ ngủ. Đây là thói quen rất hại cho tai, thính giác và cả chất lượng ngủ.

Xương tai và màng nhĩ của chúng ta là những cơ quan mềm và dễ bị tổn thương, kích thích âm lượng qua đêm có thể dẫn đến tổn thương các tế bào tóc của tai trong. Bên cạnh đó, vỏ não cũng sẽ bị kích thích và không thể ngủ sâu, hệ thần kinh dễ bị rối loạn.

Nếu bạn đeo tai nghe và ngủ với tư thế nằm nghiêng, bạn có thể sẽ nằm đè lên tai nghe hoặc khiến tai nghe bị nhét quá sâu vào trong. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ suy giảm thính giác, tổn thương màng nhĩ, lâu ngày còn gây viêm tai, hoại tử.

Ngoài ra, việc đeo tai nghe có thể khiến tư thế ngủ của bạn không thoải mái, ảnh hưởng đến xương. Bạn cũng dễ bỏ qua những trường hợp khẩn cấp vì bị giảm khả năng nghe trong lúc đó.