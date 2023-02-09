Thời gian sinh tồn của những người bị mắc kẹt là bao lâu, xúc động bé gái 7 tuổi che cho em trong đống đổ nát đã được cứu

Trong đó, bé gái 7 tuổi và em trai đã nằm vùi dưới ngôi nhà bị sập suốt 17h đồng hồ và cả hai em đã được cứu thoát.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, Suleyman Soylu, cảnh báo, 48 giờ tới rất quan trọng để tìm kiếm những người còn sống khi nhiệt độ gần chạm ngưỡng đóng băng.

Theo VietNamNet, các chuyên gia nhận định nạn nhân có thể sống sót tối đa một tuần. Dưới tiết trời lạnh giá và hiện trường ngổn ngang do hàng nghìn tòa nhà đổ sập, ở đó, có vô số người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát: "Chúng tôi có thể nghe thấy giọng nói của người nhà, họ đang kêu cứu", AP dẫn lời Ali Silo, sống ở thị trấn Nurdagi, Thổ Nhĩ Kỳ.

Người cha đã nắm chặt tay con mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: Internet

Các chuyên gia nhận định một người có thể sống sót dưới đống đổ nát nhiều nhất là một tuần trong những điều kiện khả quan nhất. Các yếu tố như nhiệt độ, lượng không khí để thở cũng quyết định khả năng sống sót.

"Thức ăn không phải là vấn đề lớn, vì con người có thể tồn tại trong nhiều tuần mà không ăn. Tuy nhiên, hầu hết chỉ có thể sống vài ngày nếu không có nước", Tiến sĩ Richard Moon, chuyên gia về sinh tồn của Đại học Duke (Mỹ), giải thích.

Năm 1995, một cửa hàng bách hóa của Hàn Quốc bị sập khiến 502 người thiệt mạng. Một người tên Choi Myong Sok được đưa ra khỏi đống đổ nát sau 10 ngày. Sok đã uống nước mưa và ăn bìa các tông. Người này thậm chí còn chơi đồ chơi của trẻ em để giữ vững tinh thần.

Bé gái 7 tuổi che chắn cho em trai suốt 17 tiếng dưới đống đổ nát sau động đất. Ảnh: VieNamNet

Nhiệt độ cũng là một yếu tố quyết định một người sống sót hay không. Nếu nhiệt độ tại nơi đổ nát khiến cơ thể mất nước nhanh hơn, cơ hội vượt qua của người mắc kẹt sẽ thấp hơn.

Ngoài ra, nạn nhân có thể phải chịu áp lực của đống đổ nát. Chân tay và các bộ phận khác của cơ thể dễ bị đè nén, gây sưng cơ hoặc rối loạn thần kinh, dẫn đến một số tổn thương về thể chất và nội tạng.

Cũng theo VOV trước đó, bé gái 7 tuổi che chắn cho em trai suốt 17 tiếng dưới đống đổ nát sau động đất. Một đoạn video trên Twitter ghi lại cảnh một bé gái và em trai bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Cô bé đã đặt tay lên đầu em trai để che chắn cho cậu bé trong khi chờ đợi lực lượng cứu hộ tới giải cứu.

“Bé gái 7 tuổi lấy tay ôm đầu em trai để bảo vệ cậu khi cả hai nằm dưới đống đổ nát suốt 17 giờ. Các em đã được đưa ra ngoài an toàn”, Mohamad Safa, đại diện Liên Hợp Quốc ở Syria, cho biết.

“Đưa cháu ra khỏi đây. Cháu sẽ làm bất cứ điều gì để trả ơn”, bé gái nói với những người cứu hộ, khi được phát hiện mắc kẹt trong đống đổ nát tại ngôi nhà ở Besnaya-Bseineh, một ngôi làng nhỏ ở Haram, Syria.

Những đứa trẻ được sống sót trong trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ảnh: Internet

Mariam, 7 tuổi, nhẹ nhàng vuốt tóc em trai Ilaaf khi hai bé nằm trên chiếc giường bị vùi trong đống đổ nát. Cô bé có thể cử động cánh tay để che chắn cho em trai khỏi bụi từ các mảnh vỡ.

Bị chôn vùi dưới đống đổ nát, Al-Sayed cho biết gia đình anh đọc kinh Koran và cầu nguyện thật to với hy vọng sẽ có người tìm thấy họ.

“Điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô bé là một người chị tuyệt vời khi cố gắng bảo vệ em trai trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Hy vọng bình an đến với tất cả những người vẫn bị mắc kẹt”, một người dùng Twitter bình luận.

Trước đó, ngày 6/2, một bé gái sơ sinh, dây rốn vẫn nối với mẹ, đã được cứu khỏi đống đổ nát ở miền Bắc Syria. Tuy nhiên, không may mẹ bé gái đã qua đời sau trận động đất kinh hoàng.

Tính tới sáng 8/2 (giờ địa phương), con số người chết vì trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 9.400, ngoài ra còn có hơn 37.000 người bị thương. Con số thương vong có thể sẽ còn tăng do nhiều người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn./.