Thời gian sinh tồn của những người bị mắc kẹt là bao lâu, xúc động bé gái 7 tuổi che cho em trong đống đổ nát đã được cứu

Sức khỏe 09/02/2023 11:21

Con số thương vong trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang tăng lên từng ngày, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực giải cứu hàng nghìn người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Trong đó, bé gái 7 tuổi và em trai đã nằm vùi dưới ngôi nhà bị sập suốt 17h đồng hồ và cả hai em đã được cứu thoát.

Một người có thể sống dưới đống đổ nát bao lâu?

Theo VietNamNet, các chuyên gia nhận định nạn nhân có thể sống sót tối đa một tuần. Dưới tiết trời lạnh giá và hiện trường ngổn ngang do hàng nghìn tòa nhà đổ sập, ở đó, có vô số người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát: "Chúng tôi có thể nghe thấy giọng nói của người nhà, họ đang kêu cứu", AP dẫn lời Ali Silo, sống ở thị trấn Nurdagi, Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, Suleyman Soylu, cảnh báo, 48 giờ tới rất quan trọng để tìm kiếm những người còn sống khi nhiệt độ gần chạm ngưỡng đóng băng.

Thời gian sinh tồn của những người bị mắc kẹt là bao lâu, xúc động bé gái 7 tuổi che cho em trong đống đổ nát đã được cứu - Ảnh 1
 

 

Thời gian sinh tồn của những người bị mắc kẹt là bao lâu, xúc động bé gái 7 tuổi che cho em trong đống đổ nát đã được cứu - Ảnh 2
Người cha đã nắm chặt tay con mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: Internet

Các chuyên gia nhận định một người có thể sống sót dưới đống đổ nát nhiều nhất là một tuần trong những điều kiện khả quan nhất. Các yếu tố như nhiệt độ, lượng không khí để thở cũng quyết định khả năng sống sót.

"Thức ăn không phải là vấn đề lớn, vì con người có thể tồn tại trong nhiều tuần mà không ăn. Tuy nhiên, hầu hết chỉ có thể sống vài ngày nếu không có nước", Tiến sĩ Richard Moon, chuyên gia về sinh tồn của Đại học Duke (Mỹ), giải thích.

Năm 1995, một cửa hàng bách hóa của Hàn Quốc bị sập khiến 502 người thiệt mạng. Một người tên Choi Myong Sok được đưa ra khỏi đống đổ nát sau 10 ngày. Sok đã uống nước mưa và ăn bìa các tông. Người này thậm chí còn chơi đồ chơi của trẻ em để giữ vững tinh thần.

Thời gian sinh tồn của những người bị mắc kẹt là bao lâu, xúc động bé gái 7 tuổi che cho em trong đống đổ nát đã được cứu - Ảnh 3
Bé gái 7 tuổi che chắn cho em trai suốt 17 tiếng dưới đống đổ nát sau động đất. Ảnh: VieNamNet 

Nhiệt độ cũng là một yếu tố quyết định một người sống sót hay không. Nếu nhiệt độ tại nơi đổ nát khiến cơ thể mất nước nhanh hơn, cơ hội vượt qua của người mắc kẹt sẽ thấp hơn.

Ngoài ra, nạn nhân có thể phải chịu áp lực của đống đổ nát. Chân tay và các bộ phận khác của cơ thể dễ bị đè nén, gây sưng cơ hoặc rối loạn thần kinh, dẫn đến một số tổn thương về thể chất và nội tạng.

Cũng theo VOV trước đó, bé gái 7 tuổi che chắn cho em trai suốt 17 tiếng dưới đống đổ nát sau động đất. Một đoạn video trên Twitter ghi lại cảnh một bé gái và em trai bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Cô bé đã đặt tay lên đầu em trai để che chắn cho cậu bé trong khi chờ đợi lực lượng cứu hộ tới giải cứu.

“Bé gái 7 tuổi lấy tay ôm đầu em trai để bảo vệ cậu khi cả hai nằm dưới đống đổ nát suốt 17 giờ. Các em đã được đưa ra ngoài an toàn”, Mohamad Safa, đại diện Liên Hợp Quốc ở Syria, cho biết.

“Đưa cháu ra khỏi đây. Cháu sẽ làm bất cứ điều gì để trả ơn”, bé gái nói với những người cứu hộ, khi được phát hiện mắc kẹt trong đống đổ nát tại ngôi nhà ở Besnaya-Bseineh, một ngôi làng nhỏ ở Haram, Syria.

Thời gian sinh tồn của những người bị mắc kẹt là bao lâu, xúc động bé gái 7 tuổi che cho em trong đống đổ nát đã được cứu - Ảnh 4
Những đứa trẻ được sống sót trong trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ảnh: Internet

Mariam, 7 tuổi, nhẹ nhàng vuốt tóc em trai Ilaaf khi hai bé nằm trên chiếc giường bị vùi trong đống đổ nát. Cô bé có thể cử động cánh tay để che chắn cho em trai khỏi bụi từ các mảnh vỡ.

Bị chôn vùi dưới đống đổ nát, Al-Sayed cho biết gia đình anh đọc kinh Koran và cầu nguyện thật to với hy vọng sẽ có người tìm thấy họ.

“Điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô bé là một người chị tuyệt vời khi cố gắng bảo vệ em trai trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Hy vọng bình an đến với tất cả những người vẫn bị mắc kẹt”, một người dùng Twitter bình luận.

Trước đó, ngày 6/2, một bé gái sơ sinh, dây rốn vẫn nối với mẹ, đã được cứu khỏi đống đổ nát ở miền Bắc Syria. Tuy nhiên, không may mẹ bé gái đã qua đời sau trận động đất kinh hoàng.

Tính tới sáng 8/2 (giờ địa phương), con số người chết vì trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 9.400, ngoài ra còn có hơn 37.000 người bị thương. Con số thương vong có thể sẽ còn tăng do nhiều người vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn./.

Hà Nội: Nhiều phụ huynh tá hoả vì con em mới lớp 8 đã làm ‘chuyện ấy’, bác sĩ lắc đầu vì 'lỗ hổng' kiến thức

Hà Nội: Nhiều phụ huynh tá hoả vì con em mới lớp 8 đã làm ‘chuyện ấy’, bác sĩ lắc đầu vì 'lỗ hổng' kiến thức

Nhiều bệnh nhân trong độ tuổi vị thành niên đã tìm đến bác sĩ để khám chữa về những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục do bản thân đã làm ‘chuyện ấy’ rất sớm.

Xem thêm
Từ khóa:   động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ động đất Syria thời gian sống sau khi mắc kẹt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 8 giờ 7 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 8 giờ 9 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 8 giờ 16 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm