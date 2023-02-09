Hà Nội: Nhiều phụ huynh tá hoả vì con em mới lớp 8 đã làm ‘chuyện ấy’, bác sĩ lắc đầu vì 'lỗ hổng' kiến thức

Qua khai thác bệnh sử, nữ sinh này cho biết đã bắt đầu quan hệ tình dục từ năm lớp 8. Đáng chú ý, nữ sinh này tiết lộ rằng, bản thân chưa từng sử dụng các biện pháp bảo vệ như bao cao su. "Khi được hỏi vì sao không sử dụng bao cao su khi quan hệ, nữ sinh cho biết bản thân nghĩ việc đó không cần thiết."

Theo thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, đây là tình trạng đáng báo động. Một nữ sinh lớp 11 đến bệnh viện để thăm khám trong tình trạng vùng kín bị viêm và chảy dịch.

"Mầm bệnh lây qua đường tình dục hiện nay rất phong phú. Bộ xét nghiệm cơ bản đã có 13 loại virus, vi khuẩn chứ không chỉ những căn bệnh mà chúng ta thường hay nghe đến như: lậu, giang mai, HPV…", BS Thành phân tích. Một thực trạng nhức nhối, theo chuyên gia này, hiện nay gặp rất nhiều bạn trẻ sinh hoạt tình dục từ rất sớm (nhiều bạn chỉ mới lớp 8, lớp 9). Với nhiều bạn trẻ, việc làm "chuyện ấy" được xem là cách giải phóng bản thân, chứng tỏ cái tôi, sự tự do của mình.

BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho hay: với trường hợp bệnh nhân trẻ tuổi như vậy có tiền sử quan hệ không dùng biện pháp an toàn nào, bác sĩ phải làm xét nghiệm thăm dò toàn bộ các virus, vi khuẩn lây qua đường tình dục.

Theo chuyên gia này, có thống kê đã chỉ ra rằng, khoảng 50% bạn trẻ ở Việt Nam hiện nay quan hệ tình dục lần đầu không đeo bao cao su. Đây là một thực trạng rất đáng cảnh báo.

BS Thành chia sẻ về thực trạng: "Nhiều bạn trẻ đến tư vấn khi được hỏi về các bệnh lây qua đường tình dục thì chỉ biết đến HIV. Trong khi đó, quan hệ tình dục không an toàn có thể khiến các bạn đối mặt với hàng loạt bệnh lý nguy hiểm như: lậu, giang mai, viêm gan.

Nhiều bệnh lây qua đường tình dục. Ảnh: Internet

Những bệnh lý lây qua đường tình dục thậm chí có thể gây viêm ngược dòng lên phía trên, làm tổn thương, nghiêm trọng hơn là phá hủy hoàn toàn buồng trứng dẫn đến vô sinh, hiếm muộn. Chỉ đến lúc này, các bạn trẻ mới cảm thấy ân hận vì "yêu" mà thiếu kiến thức dẫn đến không bảo vệ được mình".

Cũng theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, thống kê gần đây tại các bệnh viện cho thấy, người trẻ đặc biệt là học sinh, sinh viên mắc các bệnh lây qua đường tình dục như: giang mai, sùi mào gà, lậu... có xu hướng tăng, đặc biệt là nhóm nam quan hệ với nam (MSM).

Tại khoa da liễu Bệnh viện quận 11 (TP.HCM) trước đây chỉ tiếp nhận bệnh nhân mắc bệnh da liễu, không có bệnh nhân mắc bệnh lây qua đường tình dục. Tuy nhiên, thời gian gần đây bệnh viện liên tiếp tiếp nhận trung bình mỗi tháng khoảng 70-80 ca mắc bệnh lây qua đường tình dục, trong đó 10-15% bị sùi mào gà, giang mai, lậu...

Còn tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM, lượt bệnh nhân đến khám các bệnh lây qua đường tình dục thời gian này tăng hơn so với năm 2020, khoảng hơn 40 ca mới mỗi ngày. Trong đó lượng bệnh nhân trẻ, bệnh nhân là học sinh, sinh viên đến khám vì bệnh lây qua đường tình dục có xu hướng tăng đáng kể.

Những bệnh nhân trẻ đến khám chữa bệnh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Bác sĩ Đoàn Văn Lợi Em - phó trưởng điều hành khoa lâm sàng 3, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cũng chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ - cho biết bất kỳ ai cũng có thể bị mắc bệnh lây qua đường tình dục, một vài nhóm có nguy cơ mắc cao hơn so với các nhóm khác (như trẻ vị thành niên, MSM, đối tượng hành nghề mại dâm...).

"Đối với trẻ vị thành niên, mặc dù đã phát triển đầy đủ về mặt tâm sinh lý, nhưng nhiều trẻ lại không được giáo dục giới tính đầy đủ, thiếu kiến thức và nhận thức về nguy cơ mắc bệnh. Do đó, nhóm này có khả năng bị mắc bệnh khá cao.

Ở nhóm nam quan hệ với nam, thường do nhóm này không thích sử dụng bao cao su khi quan hệ và quan hệ với nhiều bạn tình khác nhau. Ngoài ra, quan hệ bằng đường miệng và đường hậu môn là những đường có nguy cơ lây truyền bệnh cao hơn so với đường quan hệ tình dục thông thường", bác sĩ Lợi Em nhận định.

Ngoài ra, "mang thai ở tuổi vị thành niên khiến các bé gái rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu mang thai ở độ tuổi quá trẻ thì rủi ro rất cao tăng tỷ lệ biến cố, nguy cơ đẻ non. Không chỉ thể chất, người mẹ tuổi teen cũng chịu một áp lực rất lớn về kinh tế và đặc biệt là tâm lý", BS Thành phân tích.

Theo chuyên gia này, để "vá" lỗ hổng kiến thức tình dục an toàn ở giới trẻ, gia đình và nhà trường đóng một vai trò đặc biệt quan trọng.

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, cách tốt nhất để tránh mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục là ngăn ngừa các viêm nhiễm sinh dục như nấm âm đạo, viêm âm đạo và các nhiễm trùng khác.

Một số cách sau đây giúp bạn có hoạt động tình dục an toàn và giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm:

- Biết rõ lịch sử sức khỏe của đối tác. Thảo luận cởi mở về lịch sử tình dục với bạn tình mới trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động tình dục nào và quyết định xem bạn cảm thấy thoải mái với điều gì.

- Thường xuyên kiểm tra các nhiễm trùng sinh dục với nhà cung cấp dịch vụ y tế tin cậy, đặc biệt nếu bạn có bạn tình mới hoặc nhiều bạn tình. Yêu cầu bất kỳ đối tác nào cũng làm như vậy.

- Thực hành tình dục an toàn. Sử dụng bao cao su đúng cách khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo, hậu môn và miệng để giúp ngăn ngừa lây nhiễm các bệnh này.

- Tiêm vaccine ngừa HPV và viêm gan A và B.

- Nếu bạn có nguy cơ lây nhiễm HIV, hãy nghĩ đến việc dùng thuốc prEP hàng ngày để dự phòng theo hướng dẫn của y tế.

Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, bao cao su nam là phương pháp tốt nhất để bảo vệ chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả HIV/AIDS.