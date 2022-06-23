Tăng huyết áp không còn là nỗi lo nếu bạn biết được tư thế ngủ này

Chứng bệnh này còn được gọi là tăng huyết áp, đây là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của bệnh tim mạch.

Nhiều người trong chúng ta đang phải sống chung với bệnh cao huyết áp – là khi máu bơm quá mạnh vào thành động mạch, điều này có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe nếu không được điều trị.

Ngưng thở khi ngủ là một chứng rối loạn gây ra rối loạn nhịp thở. Nó kích hoạt não để bơm nhiều máu hơn đến các khu vực quan trọng như não và tim.

Do đó, điều cần thiết là làm mọi thứ có thể để cải thiện tình trạng bệnh - và cách chúng ta ngủ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc này.

Điều này gây thêm áp lực lên thành động mạch và làm huyết áp của bạn cao hơn so với khi thở bình thường.

Nồng độ oxy trong máu giảm đột ngột do ngưng thở khi ngủ làm tăng huyết áp và làm căng hệ thống tim mạch.

Ngoài ra, chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) còn làm tăng nguy cơ biến chứng tăng bệnh huyết áp ở một người.

The Sleep Foundation cho biết: “OSA được nhận biết bằng các đợt xẹp đường thở, chặn luồng không khí vào phổi và thường gây ra chứng ngáy cũng như thở hổn hển trong khi ngủ”.

“Trong chứng ngưng thở khi ngủ trung ương (CSA), tình trạng ngưng thở xảy ra do sự thiếu liên lạc giữa não và các cơ liên quan đến hô hấp.”

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc Bệnh viện Medicover cho biết: “Hầu hết người lớn nằm trên giường mà không cần suy nghĩ kỹ về vị trí thực sự mà họ nên nằm. Đó là một chúng.”

“Các nhà nghiên cứu về giấc ngủ và các bác sĩ nói rằng tư thế ngủ của chúng ta rất quan trọng”.

“Nằm sấp, ngửa hoặc nghiêng có thể tạo ra sự khác biệt đối với chứng ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ, đau cổ và lưng cũng như các tình trạng bệnh lý khác”.

Vậy tư thế ngủ tốt nhất là gì?

Ngủ nghiêng về bên trái được cho là tư thế ngủ tốt nhất cho người cao huyết áp vì nó làm giảm áp lực lên các mạch máu đưa máu về tim.

Đau lưng cũng có thể gây ra rối loạn giấc ngủ đáng kể, vì vậy cần tránh bất kỳ tư thế ngủ nào gây căng thẳng cho khu vực này.

Medicover cho biết thêm: “Nằm nghiêng, với tư thế thẳng lưng, có thể giúp giảm chứng ngưng thở khi ngủ”.

Thực phẩm nên tránh trước khi đi ngủ và cắt giảm trong ngày bao gồm:

Thức ăn mặn

Thức ăn có đường

Thịt đỏ

Rượu bia

Chất béo bão hòa

Thực phẩm chế biến và đóng gói sẵn

Đồ uống có đường

Gia vị

Theo Mirror