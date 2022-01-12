Tầm quan trọng của protein trong chế độ ăn uống giúp ngăn ngừa virus Corona và Covid-19

Protein là nền tảng của sự sống và nó giúp cơ thể duy trì sức khỏe tốt. Đấy là lý do tại sao protein đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chế độ ăn uống để hỗ trợ ngăn ngừa vi rút corona.

Lợi ích của một chế độ ăn uống cân bằng

Thực hiện theo một chế độ ăn uống lành mạnh để xây dựng khả năng miễn dịch có thể giúp bạn chống lại vi rút corona. Đây là lý do tại sao protein lại cực kỳ quan trọng trong chế độ ăn uống để phòng ngừa Covid.

Theo các chuyên gia, ăn một chế độ ăn uống cân bằng sẽ tăng khả năng phục hồi sức khỏe. Chế độ ăn uống không phù hợp có thể khiến cơ thể dễ bị nhiễm virus.

Vai trò của protein là gì ?

Mỗi tế bào của cơ thể con người đều chứa protein. Chúng là nền tảng cho sự sống của cơ thể. Protein cần thiết cho cơ thể để duy trì sức khỏe tốt và cải thiện hệ thống miễn dịch.

Tại sao nên bổ sung protein vào chế độ ăn uống của bạn

Protein là một tập hợp các axit amin. Khi bổ sung những chất này vào chế độ ăn uống sẽ giúp cấu trúc lại các tế bào cơ thể và tạo ra những tế bào mới. Cơ thể chúng ta không thể tự tạo ra các axit amin thiết yếu vì vậy protein là chất không thể thiếu.

Bổ sung Protein trong mùa COVID

Theo các chuyên gia, thiếu hụt protein có ảnh hưởng đến việc hệ thống miễn dịch bị suy giảm. Lượng protein thấp hơn có thể khiến cơ thể bạn dễ bị vi rút corona tấn công.

Bổ sung Protein cho cơ thể

Trong khi, 0,8 gam protein được khuyến nghị cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Đối với bệnh nhân nhiễm Covid-19, lượng protein cần hấp thụ có thể được yêu cầu cao hơn. Tuy nhiên, chỉ nên thực hiện chế độ ăn kiêng sau khi tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ.

Những nguồn giàu protein: Khi ăn chay

Đậu lăng, đậu hà lan, men dinh dưỡng, đậu xanh, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt là một số nguồn giàu protein thực vật.

Những nguồn giàu protein: Khi không ăn chay

Hầu hết các loại thịt như thịt gà, thịt lợn, thịt bò và đồ biển như cá mòi, sò điệp, tôm hoặc cá bơn đều có hàm lượng protein cao.

Tham khảo ý kiến từ chuyên gia dinh dưỡng

Trong khi một số nhà nghiên cứu và báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của protein, bạn nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào đối với kế hoạch ăn uống hàng ngày của mình.