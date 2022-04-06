Tại sao tuổi thọ trung bình ở Nhật lại lại đứng top đầu thế giới?

3. Ý thức bảo vệ sức khỏe cao, có nhiều cơ hội được khám bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Ảnh minh họa: duhoc.viet-sse.vn

- Cho đến nay lượng hấp thu chất béo thấp nhất trong các nước phát triển.

- Ăn nhiều cá và động vật có vỏ.

- Ăn nhiều rau, bao gồm đậu phụ và món đậu nành lên men natto.

- Món ăn đa dạng về chủng loại và cách chế biến (sống, nướng, luộc, hấp, xào, ...) và giữ được cân bằng về mặt dinh dưỡng.

- Lượng đường trong máu thấp.

5. Tửu lượng kém (nhiều người có men giải độc rượu kém nên tửu lượng của họ thấp hơn so với người phương Tây).

Liệu Nhật Bản có thể tiếp tục giữ được vị trí này trong tương lai?

Đặc biệt là đối với văn hóa ẩm thực quá trình phương Tây hóa đang phát triển nhanh chóng. Các nhà hàng thức ăn nhanh đổ bộ vào Nhật Bản vào những năm 1970 và từ thời điểm này người dân có nhiều cơ hội để ăn ham-bơ-gơ và gà rán.

Ảnh minh họa: Internet

Cùng với đó việc ăn cá và động vật có vỏ đã giảm, kể từ 10 năm trước thịt đã dần thay thế cho cá và động vật có vỏ. Trái ngược với Nhật Bản ở Châu Âu và Hoa Kỳ, thói quen ăn uống tập trung vào các thực phẩm từ thịt đang được cân nhắc lại và lượng rau ăn vào bình quân đầu người đã cao hơn ở Nhật Bản kể từ 20 năm trước. Có lẽ với tốc độ này thứ hạng tuổi thọ của Nhật Bản sẽ giảm trong vài năm tới.

Vậy ở đâu trên đất nước Nhật Bản tuổi thọ người dân đang tăng lên?

Trước đây tỉnh Nagano tuổi thọ trung bình cả nam và nữ đều dẫn đầu nhưng theo kết quả do Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi xã hội công bố vào tháng 12 năm 2017, tuổi thọ trung bình cao nhất ở nữ giới vẫn là tỉnh Nagano nhưng ở nam giới là ở tỉnh Shiga.

Ảnh minh họa: kilala.vn

Tỉnh Shiga có tỷ lệ nam giới không hút thuốc cao nhất, lượng muối ăn vào thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của cả nước và các hoạt động cải thiện thói quen ăn uống diễn ra sôi nổi hơn so với các tỉnh khác. Ở đây từ khóa “kéo dài thêm tuổi thọ” dường như đã bị ẩn đi.

Trong khi tỉ lệ nam giới Nhật Bản hút thuốc cao hơn mức trung bình ở các nước phát triển và cả nam giới lẫn nữ giới đều có lượng tiêu thụ muối ăn cao nhất ở các nước phát triển.

Nếu Nhật Bản muốn duy trì tuổi thọ ở mức cao thì điều cần thiết là từ đây họ phải giảm tỉ lệ hút thuốc và cần hạn chế ăn mặn trong chế độ ăn uống, đồng thời coi trọng nền văn hóa ẩm thực truyền thống.

Theo Nara Medical Associasion