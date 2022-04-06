Ăn khuya ảnh hưởng như thế nào đến giấc ngủ và cân nặng của bạn

Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm thói quen ngủ, thói quen ăn uống, thuốc men và tình trạng sức khỏe của một người. Đối với hầu hết mọi người, ăn uống gần giờ đi ngủ là một vấn đề.

Không có định nghĩa chặt chẽ về việc ăn khuya, nhưng đối với mục đích thực tế, nó có thể được định nghĩa là ăn trong vòng 2 giờ sau khi đi ngủ.

Một lần nữa, điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng ngừng ăn ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ có rất nhiều lợi ích. Khi bạn ngừng ăn vào ban đêm, bạn sẽ tiêu thụ ít calo hơn một lần nữa, bởi vì ăn khuya có xu hướng vì những lý do khác ngoài đói.

Bạn có xu hướng chọn những thực phẩm không lành mạnh và bạn có xu hướng ăn để giải trí , đánh lạc hướng hoặc theo thói quen hơn là để đói khi ăn khuya.

Khi bạn ăn gần trước khi đi ngủ và sau đó lại vào buổi sáng, bạn cũng đang có mức insulin tổng thể cao hơn trong cơ thể, điều này báo hiệu cơ thể giữ cân và có thể dẫn đến tăng cảm giác đói.

Cuối cùng, ngủ ít hơn tổng thể có thể có tác động đáng kể đến cân nặng vì nó làm tăng mức cortisol, một hormone căng thẳng quan trọng trong cơ thể, làm tăng mức insulin, dẫn đến tăng cân.

Ăn khuya gây rối loạn tiêu hóa như thế nào?

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Tiêu hóa là một quá trình rất tích cực và diễn ra tốt nhất trong trạng thái nghỉ ngơi hoặc hoạt động nhẹ. Trong vài giờ đầu tiên sau khi ăn, axit dạ dày phân hủy thức ăn, sau đó được chuyển xuống ruột non.

Nếu bạn nằm ngủ ngay sau khi ăn, bạn sẽ dễ bị trào ngược axit hơn vì bạn đã mất đi sự hỗ trợ của trọng lực trong việc giữ thức ăn và axit dạ dày di chuyển vào ruột, khiến nó dễ dàng ở trong dạ dày hoặc đi vào thực quản.

Ăn khuya có ảnh hưởng gì đến chất lượng giấc ngủ?

Khó có thể nghiên cứu chính xác mối tương tác giữa việc ăn khuya và chất lượng giấc ngủ, nhưng có một vấn đề rõ ràng là ăn gần giờ đi ngủ làm tăng nguy cơ trào ngược axit và chứng ợ nóng, có thể biểu hiện như cảm giác nóng rát ở dạ dày hoặc ngực. vùng, ợ hơi và / hoặc buồn nôn.

Các triệu chứng này có thể tồi tệ hơn với một số loại thực phẩm, bao gồm cả thực phẩm có tính axit hoặc béo cao, và có thể khiến bạn thức đêm hoặc cản trở đáng kể chất lượng giấc ngủ.

Ăn khuya có dẫn đến ăn nhiều hơn không?

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Đối với hầu hết mọi người, có. Ăn khuya thường liên quan đến các loại thực phẩm có hàm lượng calo cao nhưng giá trị dinh dưỡng thấp hơn, chẳng hạn như đồ ăn nhanh thương mại.

Hơn nữa, cơ thể giải phóng insulin để đáp ứng với cùng một bữa ăn vào ban đêm cao hơn vào buổi sáng, dẫn đến mức độ đói và tích trữ chất béo nhiều hơn.

Cuối cùng, nếu việc ăn khuya diễn ra vì lý do giải trí hoặc các lý do khác không liên quan đến dinh dưỡng, thì lượng calo này thường vượt quá mức cần thiết cho cơ thể.

Nên duy trì khoảng cách bao nhiêu giữa bữa tối và giờ đi ngủ?

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Để cho phép tiêu hóa và cân bằng mức insulin tự nhiên của cơ thể, ăn 3-4 giờ trước khi đi ngủ là một ý kiến ​​hay.

Ví dụ: nếu giờ đi ngủ bình thường của bạn là 9:30 tối, thì việc ăn tối vào lúc 6:30 chiều sẽ giúp bạn có nhiều thời gian để tiêu hóa, góp phần tạo ra một giấc ngủ ngon, nói chung mà không dẫn đến đói quá mức.

Những đồ ăn nhẹ có thể ăn trước khi đi ngủ nếu bạn đói

Nếu cơn đói đáng kể xảy ra trước khi đi ngủ, một bữa ăn nhẹ lý tưởng sẽ bao gồm một số chất béo và protein (các loại hạt và bơ hạt rất tốt ở đây), cũng như carbohydrate phức hợp (chẳng hạn như trái cây giàu chất xơ hoặc một lát bánh mì nguyên hạt). Những món ăn nhẹ này sẽ kích thích các tín hiệu thỏa mãn cơn đói mà không gây giải phóng một lượng lớn insulin.

Hai thìa bơ hạnh nhân với một quả táo nhỏ hoặc ít pho mát với một vài chiếc bánh quy giòn làm từ ngũ cốc nguyên hạt rất tốt cho bữa ăn nhẹ đêm khuya.

Có nên uống sữa ấm trước khi đi ngủ không?

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Không có khoa học nào cho rằng sữa ấm trước khi đi ngủ là hữu ích, mặc dù một số người vẫn thích đi ngủ với đồ uống ấm. Nếu đây là bạn, bạn có thể xem xét một giải pháp thay thế, chẳng hạn như trà vào ban đêm.

Các nghi thức trước khi đi ngủ ở người lớn, cũng như ở trẻ em, có thể hữu ích, nhưng nếu bạn đang vật lộn với cân nặng của mình, bạn có thể muốn chuyển sữa trước khi đi ngủ sang thức uống không chứa calo và tiếp tục thưởng thức nghi thức của bạn mà không có calo.

Những điểm quan trọng cần lưu ý khi ăn vào tối muộn

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Nếu việc ăn khuya đã trở thành một thói quen của bạn, hãy tự hỏi bản thân rằng sự ép buộc này bắt nguồn từ đâu? Bạn đang ăn vì đói? Hay do thói quen hay do buồn chán hay để giải trí? Nếu không đói, bạn nên tìm một chiến lược khác thay vì ăn.

Thức khuya và ăn vặt không lành mạnh là con đường dẫn đến tăng cân quá mức và thậm chí có thể cản trở chất lượng giấc ngủ của bạn do làm việc quá sức của hệ tiêu hóa. Vì vậy, nếu bạn phải vật lộn với cơn đói vào đêm khuya, hãy cân nhắc trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng về các chiến lược tốt hơn để kiểm soát điều này.

Nếu bạn có tình trạng sức khỏe cần dùng thuốc vào ban đêm hoặc buổi tối, bao gồm cả insulin cho người mắc bệnh tiểu đường, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với thói quen ăn khuya của bạn.

Nhiều người tăng cân do ăn vặt vào đêm khuya của họ, nhưng điều đó liên quan nhiều hơn đến việc họ ăn gì và ăn bao nhiêu hơn là khi họ đang ăn.

Khi bạn tiêu thụ các bữa ăn lớn, nhiều calo, bạn nên đi dạo sau đó vì việc vận động sẽ giúp dạ dày tiêu hóa thức ăn và đốt cháy một phần calo.

Theo Emedihealth