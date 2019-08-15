Tác dụng của tâm sen và biến chứng khó lường khi lạm dụng quá mức

Sức khỏe 15/08/2019 17:48

Hoa sen không những đẹp tinh khiết, thanh cao và trở thành biểu tượng của văn hóa Việt mà người ta cũng tìm thấy được giá trị bổ dưỡng từ tác dụng của tâm sen cho sức khỏe con người.

Tâm sen là dược liệu vàng cho sức khỏe của chúng ta, được nhiều người tin dùng để hãm trà uống thay nước hằng ngày. Thế nhưng độc tính trong tim sen sẽ vô cùng nguy hiểm nếu như người dùng sử dụng sai cách. Vậy làm thế nào để tim sen phát huy hết lợi ích của nó cho cơ thể? Những chia sẻ về tác dụng của tâm sen được tích góp từ hầu hết những thắc mắc của người dùng sẽ hữu ích cho bạn đấy!

tac dung cua tam sen
Tác dụng của tâm sen

  1. Uống tâm sen đúng cách

Tâm sen hay còn gọi là tim của hạt sen có tên gọi trong Đông y là Liên tử tâm, tên vị thuốc là Liên tâm. Mặc dù tim sen được công nhận là rất tốt cho cho sức khỏe nhưng trong tim sen có chứa độc tố, vì vậy cần nắm rõ các kiến thức sử dụng để tránh những điều đáng tiếc xảy ra cho người dùng. Điều đầu tiên mọi người quan tâm chính là liều lượng. Bạn cần kiểm soát liều lượng phụ hợp với bản thân. Tiếp đó là hãm trà, lúc đầu nên hãm loãng, sau đó tăng dần lượng tâm sen cho đến khi ngủ ngon giấc. Lượng sử dụng an toàn cho 1 ngày không quá 20g đồng thời kết hợp sử dụng tim sen với các loại thảo dược khác như mật ong, kỷ tử, hoa cúc, chỉ nên uống tối đa 2 tách trà tim đen trong 1 ngày. Không nên dùng liên tục trên 1 tháng vì như vậy sẽ tích lũy độc tố cho chơ thể, lạm dụng quá mức sẽ gây tác dụng phụ như rối loạn lo lâu, suy tim...

tac dung cua tam sen
Uống tâm sen đúng cách

Khi đã dùng quá 1 tuần vẫn không thấy hiệu quả thì nên dừng sử dụng. Chú ý khi có hiện tượng hồi hộp, tim đập nhanh thì cần giảm lượng tâm sen ngay lập tức. Nên uống nước tâm sen sau khi ăn tối 1 -2 giờ. Việc sử dụng trà tim sen vào thời điểm này sẽ giúp cơ thể cân bằng và dễ hấp thụ. Cũng không nên bỏ qua khâu lựa chọn sản phẩm, tim sen cần có nguồn gốc rõ ràng, không nấm mốc để tránh nhiễm độc. Cần sao vàng trước khi dùng để giảm tính hàn của tâm sen và khử độc, khi tâm sen ngả màu vàng nhưng không cháy thì độc tố có thể thoát hết ra ngoài.

Thứ hai là tim sen dùng cho đối tượng nào là không nên?

- Người bệnh tim.

- Trẻ em.

- Người mắc chứng hư nhiệt

- Những người bị cao huyết áp và huyết áp thấp.

- Những người bị âm hư.

- Phụ nữ mang thai và cho con bú.

- Phụ nữ dùng nhiều tim sen có thể bị rối loạn kinh nguyệt.

- Người có vấn đề về tiêu hóa.

Tùy vào cơ địa và thể trạng sức khỏe từng người, nên tham khảo tư vấn của bác sĩ điều trị trước khi sử dụng. Bạn cần uống tâm sen đúng cách như hướng dẫn để tránh được những rủi ro không đáng có mà tim sen có thể mang lại.

tac dung cua tam sen
Tác dụng của tâm sen sẽ gây tác dụng phụ khi lạm dụng quá liều

  1. Uống tâm sen có tốt không?

Câu hỏi đặt ra là uống tâm sen có tốt không? Ngoại trừ những điều cần tránh đã nêu trên thì tim sen là một thần dược cho sức khỏe con người vì các thành phần trong tim sen bao gồm asparagin và các alkaloid như nelumbin, nuciferin, liensin rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tim sen trị bệnh mất ngủ. Với tác dụng an thần, giúp trấn tĩnh hệ thần kinh, tim sen hỗ trợ cho người cao tuổi thường xuyên bị mất ngủ và trẻ em mất ngủ do căng thẳng trong học tập, giúp tăng cường trí nhớ, ngủ ngon và giảm các bệnh lão hóa thần kinh cho người trung niên. Tác dụng của tâm sen có thể nói là đa dạng cho sức khỏe chúng ta.

  1. Tim sen cho bà bầu có an toàn không?

Lời khuyên là phụ nữ có thai không nên dùng tâm sen hoặc bài thuốc dân gian nào để thai nhi phát triển tự nhiên. Tuy nhiên, đối với hạt sen, nếu được sự đồng ý từ bác sĩ, phụ nữ mang bầu được phép sử dụng thì chúng tôi xin liệt kê một vài công dụng tuyệt vời có lẽ bạn chưa biết.

tac dung cua tam sen
Tim sen trị mất ngủ

- Trị mất ngủ: cơ địa thay đổi làm mẹ bầu phải đối mặt với tình trạng mất ngủ thường xuyên. Hạt sen không chỉ chứa nhiều dưỡng chất cho mẹ và bé mà còn giúp trị mà tim sen trị mất ngủ rất hiệu quả. Mẹ mang thai có thể hãm trà tim sen để uống hoặc nấu cháo hạt sen để dùng.

- Giúp an thai: Hạt sen kết hợp với một số thảo dược khác trở thành một bài thuốc quý đối với các mẹ bị động thai. Công thức là nấu cháo gạo nếp cùng với hạt sen và rễ cây gai ăn mỗi tháng một lần hoặc một cách khác là nấu cháo gạo tẻ với hạt sen và gà mái đen. Tim sen cho bà bầu khá hiệu quả khi kết hợp cùng các vị thuốc khác.

- Cải thiện làn da: nội tiết tố thay đổi khiến mẹ bầu dễ bị nám da, mụn nhọt. Nước hạt sen giúp thanh nhiệt, trả lại làn da khỏe mạnh, giảm mụn nhọt rất an toàn và hiệu quả.

- Cung cấp dưỡng chất cho thai nhi: hạt sen cung cấp can xi, vitamin, photpha, đạm cho sự phát triển hệ thần kinh của thai nhi, đồng thời giúp mẹ bầu bổ thận, an thần, kiện tỳ…

tac dung cua tam sen
Tim sen là thần dược cho bà bầu

  1. Bài thuốc từ tâm sen

- Bài thuốc chữa chữa mất ngủ do nóng trong, tiểu ít: cần có tim sen 8g, cam thảo 5 tán bột sau đó hãm với nước sôi và để uống trong ngày.

- Bài thuốc chữa an thần, gây ngủ: tim sen 5g, lá vông 20g, táo nhân 10g, hoa nhài tươi 10g. Tâm sen sao thơm; táo nhân sao đen, đập dập; lá vông sấy khô, tán bột. Sau đó đem tất cả trộn đều, hãm với 1 lít nước, cho hoa nhài vào khi nước thuốc còn ấm, rồi uống làm nhiều lần trong ngày để phát huy tác dụng tốt.

- Bài thuốc chữa chữa khó ngủ, tâm phiền, hồi hộp, lo âu: tim sen 8g, hạt muồng 20g sao khô, mạch môn 15g, hãm uống thay trà trong ngày. Lưu ý: Bạn cần kiêng cà phê, nước chè đặc.

- Bài thuốc chữa hỗ trợ điều trị tăng huyết áp, phòng chống rối loạn nhịp tim: tim sen 3g cho vào cốc, đổ nước sôi hãm 10 - 15 phút. Ngày uống 1 - 2 lần sẽ hỗ trợ điều trị các vấn đề về tim mạch, huyết áp. Tuy nhiên, không dùng tim sen cho người bị huyết áp thấp.

- Bài thuốc chữa thanh nhiệt, lương huyết, dưỡng tâm, an thần: tim sen 5g, gạo tẻ 100g, đem nấu chung thành cháo, thêm một chút đường phèn, chia ăn vài lần trong ngày sẽ giúp thanh nhiệt, lương huyết, dưỡng tâm, an thần. Thích hợp dùng cho người già bị suy nhược cơ thể, hoa mắt chóng mặt, táo bón kéo dài.

- Bài thuốc chữa chữa ù tai, lưng đau, nước tiểu vàng, di tinh, mộng tinh: tim sen 8g, đậu đen 20g, thục địa 20g, khiếm thực 16g, hạt sen 16g, quả dành dành sao 12g, hạt hòe 10g. Sắc uống ngày một thang. Một liệu trình là 10 ngày.

tac dung cua tam sen
Tâm sen nấu cháo rất bổ dưỡng

Tác dụng của tâm sen cho sức khỏe là bổ ích cho tất cả các bệnh nhân cần được chữa trị và cả những người bình thường không mắc bệnh lý giúp bồi bổ sức khỏe, thanh nhiệt, giải độc tố, tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, bất cứ sản phẩm nào khi dùng sai cách hoặc lạm dụng quá mức sẽ phản tác dụng gây ra những biến chứng khó lường. Mặt khác, thể trạng từng người khác nhau, chưa kể đến các căn bệnh khác đi kèm chưa rõ sẽ nhận về các tác dụng phụ hay không? Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro trong việc sử dụng tim sen để hỗ trợ điều trị bệnh cũng như dùng thay trà hằng ngày thì người dùng cần được sự tư vấn của bác sĩ trước khi dùng. Bên cạnh đó, việc nắm rõ liều lượng, cách thức chế biến tâm sen để loại bỏ những chất độc tích tụ là cần thiết.

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