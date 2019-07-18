Tất tần tật những thông tin bạn cần nắm về vị thuốc quý nhục thung dung

Với những công dụng đã được nghiên cứu hàng ngàn đời nay, nhục thung dung được mệnh danh là “vua thảo dược bổ dương” tại Trung Quốc và hiện nay được sử dụng phổ biến ở Việt Nam để điều trị nhiều loại bệnh khác nhau. Hiện nay cây được trồng chủ yếu tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Hoà Bình, Lai Châu…

Nhục thung dung hay còn gọi hắc ty lãnh, nhục tình dung, đại vân, kim duẩn, địa tinh… Tên khoa học là Cistanche deserticola Y.C. Ma, thuộc họ Nhục thung dung- Obranhaceae. Đây là vị thuốc quý có nguồn gốc bắt nguồn từ các tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây. Loại thảo dược này mọc nhiều tại vùng sa mạc khô cằn tại Mông Cổ.

Để phân biệt nhục thung dung bạn có thể căn cứ vào các đặc điểm sau đây:

Từ lâu, nhục thung dung là vị thuốc Đông y được chứng minh có tác dụng tăng cường sinh lực cho phái mạnh, giúp tráng dương, bổ thận, cải thiện tình trạng yếu sinh lý.

- Cây hình trụ hơi cong, dài từ 15-35 cm, rộng 2-5 cm, vị hơi ngọt, mùi thơm như thuốc bắc.

- Bên trong cây có màu đen tuyền và độ mềm nhất định.

- Hình dáng trung bình với đường kính chỉ bằng ngón tay cái.

Tác dụng của nhục thung dung

Tất cả các bộ phận của nhục thung dung đều có thể được dùng để trị bệnh.

Trong cây nhục thung dung có chứa các thành phần dược chất như acid alkaloid, orobanin, boschnaloside, 8- epilogahic… giúp mang đến nhiều hiệu quả trong quá trình sử dụng.

Cụ thể công dụng như sau:

- Làm chậm quá trình lão hóa

Dùng nhục thung dung giúp làm chậm quá trình lão hóa, kéo dài tuổi thọ, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện sinh dục. Bên cạnh đó, nó giúp điều tiết, kích thích hoạt động của tuyến thượng thận.

- Xúc tiến phân tiết nước bọt

Có chứa organic acid là thành phần xúc tiến phân tiết nước bọt. Nhục thung dung còn chứa thành phần glycosides thúc đẩy làm tê liệt hô hấp, tăng quá trình phân tiết nước bọt.

- Điều trị u xơ tử cung

Trong nhục thung dung có chứa đầy đủ các thành phần như chất kiềm sinh vật, chất trung kết tinh giúp chữa u xơ tử cung mang lại hiệu quả cao. Nếu biết cách điều trị và kết hợp sử dụng sẽ giúp trợ tim, hạ huyết áp, giãn động mạch cơ, kích thích tình dục hiệu quả. Từ đó giúp điều trị và ngăn ngừa bệnh u xơ tử cung hiệu quả.

Nhục thung dung được sử dụng phổ biến để điều trị nhiều loại bệnh khác nhau

- Hạ huyết áp

Nhục thung dung chữa bệnh gì? Đây là vị thuốc quý giúp hạ huyết áp, cân bằng huyết áp, tăng sức đề kháng rõ rệt giúp cơ thể khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

- Chữa bệnh liệt dương

Nhục thung dung giúp kích thích ham muốn tình dục, điều trị các bệnh lý liên quan đến chức năng sinh lý, kéo dài cuộc yêu. Kiên trì sử dụng sẽ giúp chữa vô sinh, liệt dương hiệu quả, cải thiện chất lượng tinh trùng, tăng chất lượng tinh hoàn..

Thích hợp đối với người mắc bệnh thận hư, thường xuyên bị đau lưng mỏi gối.

Bài thuốc:

Chuẩn bị 30g nhục thung dung, 15g nhân sâm thái nhỏ, 15g thục địa hoàng, 10g hải mã, 10g lộc nhung

Sau khi sơ chế sạch, đem thái nhỏ, ngâm trong 1 lít rượu trắng trong vòng 30 ngày. Mỗi bữa uống 1-2 chén hoa hồng nhỏ trước bữa ăn sẽ giúp chữa bệnh yếu sinh lý ở nam giới hiệu quả.

- Chữa suy nhược thần kinh

Áp lực, căng thẳng trong cuộc sống, gia đình, công việc khiến chúng ta dễ bị suy nhược thần kinh. Dùng nhục thung dung sẽ giúp mang đến hiệu quả cao trong quá trình chữa suy nhược thần kinh.

Bài thuốc:

Chuẩn bị 10g nhục thung dung, 6g phục linh, 8g thỏ ty tử, 4g thạch xương bồ

Đem sắc tất cả các vị thuốc này cùng 1 lít nước. Khi còn 500ml, đổ bát, chia đều 3 lần và uống khi còn ấm. Kiên trì áp dụng trong thời gian 20-30 ngày sẽ có tác dụng chữa suy nhược thần kinh đạt hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh những tác dụng trên, nhục thung dung còn mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể người sử dụng. Trong đó, cần kể đến các tác dụng như:

- Thích hợp cho người mắc chứng táo bón do khí huyết hư.

- Người mắc các chứng bệnh như di niệu, tiểu dắt sử dụng thu được hiệu quả cao.

- Theo y học cổ truyền, nhục thung dung giúp chữa trị vô sinh ở nữ giới, đới hạ (nhiều khí hư), băng lậu, lưng gối lạnh đau, huyết khô, cơ bắp không có sức, tiện bí…

Lưu ý: Không dùng nhục thung dung cho người đang bị tiêu chảy do tỳ vị hư; âm hư hỏa vượng.

Cách dùng nhục thung dung hiệu quả

Với các tác dụng của nhục thung dung đã được kể trên, để đạt được hiệu quả cao khi dùng nhục thung dung, cần đảm bảo đúng cách, đúng quy trình và đúng liều lượng.

Rượu nhục thung dung

Nhục thung dung ngâm rượu là cách dùng phát huy cao công dụng nhất

Nhục thung dung ngâm rượu là cách dùng phát huy cao công dụng nhất. Tuy nhiên cần biết cách ngâm rượu đúng chứ không đơn giản là chỉ việc mua nhục thung dung về rồi đem đổ vào ngâm chung với rượu.

Có 2 cách ngâm đó là cách ngâm độc vị và cách ngâm kết hợp với vị thuốc khác.

Cách ngâm rượu nhục thung dung như sau:

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Nhục thung dung đen loại có chứa nhiều tinh dầu vẫn còn ẩm ướt. Không nên chọn mua loại khô hoặc có mốc.

- Rượu loại dưới 40 độ.

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Rửa sạch nhục thung dung. Nên hơ qua lửa đối với sản phẩm tươi nhằm giảm đi vị chát và mùi hăng. Sau đó, nhúng toàn bộ qua rượu để loại bỏ hết bụi bẩn. Tiếp đến để ráo nước.

Bước 2: Rửa sạch bình ngâm rượu thủy tinh rồi cho nhục thung dung vào. Đổ rượu vào cho ngập nhục thung dung rồi bịt kín miệng bình lại.

Bước 3: Đem hũ rượu đến nơi thoáng mát tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời và bảo quản trong vòng 2 tháng.

Ngâm kết hợp với thảo dược khác

Cách này thường được sử dụng nhiều hơn bởi mang lại hiệu quả cao hơn so với cách trên. Sau đây là hướng dẫn 3 bài ngâm kết hợp với nhục thung dung thường sử dụng.

- Bài số 1

Nhục thung dung:…………. 1kg

Lộc nhung:……..0,5kg

Kỉ tử:…….0,2kg

Tục đoạn…….0.3kg

Sơn thù:…….0,3kg

Thổ phục linh:………0,5kg

Hà thủ ô đỏ:……….0,5kg

Ngâm chung với 20 lít rượu trong 50 ngày.

- Bài số 2

Nhục thung dung:………….. 1kg

Dâm dương hoắc:…………. 0,3kg

Sâm cau:……………… 0,5kg

Sơn thù:………….. 0,5kg

Kỉ tử:………..0,3kg

Ngâm chung với 16 lít rượu trong 50 ngày.

- Bài số 3

Nhục thung dung:…………. 1kg

Sâm cau đỏ:…………….0,5 kg

Sâm cau đen:…………0,5kg

Ba kích:…………………0,5kg

Nấm ngọc cẩu:………………0,5kg

Dâm dương hoắc:……………..0,1 kg

Ngâm chung với 18 lít rượu trong 50 ngày.

Tác dụng của nhục thung dung ngâm rượu:

Nhục thung dung ngâm rượu hoặc kết hợp cùng các nguyên liệu khác nhau như nấm ngọc cẩu, lộc nhung hươu, dâm dương hoắc, sơn thù du hay ba kích… sẽ giúp chữa rối loạn cương dương, chống liệt dương và hỗ trợ điều trị xuất tinh sớm hiệu quả.

Nấu cháo hoặc hầm với thịt dê hay nhung hươu

Không những ngâm rượu, bạn còn có thể nấu cháo bằng cách kết hợp nhục thung dung với thịt dê, nhung hươu…

Cách thực hiện khá đơn giản:

- Trước tiên, bạn sơ chế bằng cách rửa sạch.

- Thái mỏng nhục thung dung hoặc dùng dạng thái lát sẵn. Tiếp đó, ngâm nhục thung dung trong nước ấm 30 phút cho mềm ra.

- Nấu một nồi cháo chín nhừ. Tiếp theo, cho vào nồi cháo và nêm nếm gia vị vừa ăn. Dùng khi còn nóng để thu được hiệu quả cao nhất.

Pha trà hoặc sắc thuốc

Nếu không uống được rượu nhục thung dung, bạn có thể đem thái lát để pha trà hoặc sắc nước uống rất bổ dưỡng.

Thực hiện cách pha trà hoặc sắc nước uống như sau:

- Dùng 1-2 lát mỏng, bẻ nhỏ ra và cho vào cốc.

- Cho 350 – 500 ml nước 80-90 độ đổ vào cốc. Để nguội sau 3-5 phút và thưởng thức

- Để làm tăng công dụng của thuốc, bạn nên kết hợp với Dâm dương hoắc hoặc ba kích khô.

- Dùng 2-3 nước rồi bỏ bã.

- Trà nhục thung dung chuẩn sẽ cho chất lượng trà màu vàng rơm, mùi thơm dễ chịu khi uống.

Nhục thung dung được mệnh danh là "vua thảo dược"

Với những lợi ích thiết thực mang lại cho người sử dụng, ngày càng có nhiều người chọn dùng nhục thung dung. Trên đây là toàn bộ kiến thức về nhục thung dung mà bạn cần nắm. Để đảm bảo an toàn và phát huy cao nhất hiệu quả của bài thuốc, trước khi áp dụng bạn cần phải có sự chỉ định và tư vấn kỹ càng của bác sĩ.