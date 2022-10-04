Tác dụng của quả thanh mai và cách chế biến thanh mai thơm ngon nhất

Sức khỏe 04/10/2022 16:05

Nhiều năm gần đây các mẹ các chị lại đua nhau mua quả thanh mai về ngâm rượu, làm mứt để uống giúp thanh nhiệt, giải khát. Những tác dụng của quả thanh mai không chỉ có vậy. Loại quả nhỏ đẹp mắt này còn rất nhiều những tác dụng khác tốt cho sức khỏe. Hãy cùng điểm danh những tác dụng tuyệt vời của loại quả này và học cách chế biến loại quả này sao cho thơm ngon nhé!

Thanh mai là quả gì?

Thanh mai (hay dâu rừng) mới xuất hiện rầm rộ vài năm gần đây tại Việt Nam nhưng sau khi xuất hiện thì đã được mọi người rất yêu thích. Quả thanh mai ở nước ta mọc hoang ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Giang hay các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế,... nhưng nhiều nhất là ở vùng Quảng Bình.

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Thanh mai là loại trái cây ngon, được nhiều người yêu thích nhiều năm gần đây!

Thanh mai là một loại quả rừng, thuộc họ quả dâu rượu myricaceae. Quả thanh mai chín có màu đỏ tím, mọng nước, trên mặt quả gợn lên giống như quả dâu tằm, khi ăn có vị chua thanh, mọng nước. Mùa quả chín thường là vào mùa hè, khoảng từ tháng 3 đến tháng 6 âm lịch.

Chưa có nghiên cứu khoa học chính thức về tác dụng của quả thanh mai nhưng thanh mai được coi là một loại quả ngon, dùng làm rượu, siro, mứt ăn rất ngon miệng lại có những tác dụng cho sức khỏe. Trong quả thanh mai có chứa nhiều vitamin C, các axit hữu cơ, tanin, đường,… và chứa ít myricetin (thành phần của nhóm hợp chất flavonoid có khả năng chống oxy hóa).

Quả thanh mai có tác dụng gì?

Trong Đông Y, quả thanh mai có vị chua và hơi ngọt, có tính bình, chứa nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe. Theo cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi, quả thanh mai được ghi để dùng làm thuốc lần đầu tiên trong cuốn sách Khai Tống bản thảo.

Sau đó công dụng của quả thanh mai được dùng làm thuốc cũng được ghi trong y thư Bản thảo cương mục. Tài liệu cổ ghi lại rằng, quả thanh mai có vị chua, ngọt, tính bình, có công dụng tán ứ, thanh thấp nhiệt.

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Quả thanh mai có nhiều công dụng chữa bệnh đã được ghi trong y thư cổ!

Ngày nay, quả thanh mai vẫn được xem là một vị thuốc thiên nhiên, thường đi cùng với những bài thuốc hữu ích từ dân gian như:

- Chữa bệnh đường tiêu hóa: Quả thanh mai được thu hái, phơi khô làm thuốc chữa bệnh đau bụng, kiết lỵ, rối loạn tiêu hóa. Cách dùng là dùng lấy khoảng 8-12g quả thanh mai khô đem sắc với nước uống trong ngày. Nước uống từ thanh mai này vừa giúp giải quyết vấn đề về tiêu hóa, lại vừa giúp cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể người dùng.

- Chữa bệnh ngoài da: Vỏ và thân của cây thanh mai đem phơi khô, sắc nước uống cũng giúp chữa bệnh lở ngứa, viêm loét ngoài da, hay ngộ độc thạch tín.

- Tăng cường sức khỏe: Khi sử dụng quả thanh mai đúng cách còn giúp tăng cường lưu thông máu, tốt cho sức khỏe đôi mắt, làm đẹp da, chống lão hóa cực hiệu quả.

- Giải nhiệt, cung cấp năng lượng: Vào mùa hè, người ta thường ngâm quả thanh mai với đường phèn để dùng làm nước uống giải nhiệt, giải độc, mát gan. Loại quả này cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất giúp bù đắp lại lượng nước và muối khoáng bị mất vào những ngày thời tiết nóng.

- Tăng sức đề kháng, phòng bệnh: Quả thanh mai cũng cung cấp nhiều dưỡng chất, nhất là vitamin C giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng, bổ phổi và tiêu đờm. Đặc biệt, quả thanh mai rất tốt trong việc hỗ trợ ổn định huyết áp và ngăn ngừa bệnh tiểu đường, bệnh béo phì và thừa cân hiệu quả.

Bà bầu ăn quả thanh mai có tốt không?

Câu trả lời là nhé. Nếu các mẹ mà bầu nghén ở mùa hè, khi mà mùa có quả thanh mai thì đây sẽ là món ăn vặt chống nghén tuyệt vời đấy. Vị chua chua hơi ngọt của quả thanh mai sẽ giúp mẹ giảm đi những cơn buồn nôn, khó chịu. Không chỉ vậy, uống nước quả thanh mai lại còn bổ sung thêm vitamin, khoáng chất giúp mẹ bầu khỏe hơn, đẹp hơn nữa đấy.

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Mẹ bầu ăn thanh mai có thể giảm triệu chứng ốm nghén hiệu quả!

Cách chế biến quả thanh mai thơm ngon nhất

Có nhiều cách để chế biến quả thanh mai tùy theo sở thích của từng người. Có người ăn trực tiếp mà không cần chế biến gì cả, vị của nó giống như trái dâu mà chúng ta hay ăn. Tuy nhiên có 3 cách chế biến thanh mai ngon nhất và giữ được hương vị thơm ngon nhất có 3 cách đó là: Ngâm rượu, làm siro và làm mứt. Hãy cùng học cách làm những món này ngay sau đây.

1. Thanh mai ngâm rượu

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1kg thanh mai, 300gr đường phèn, 1 lít rượu trắng, 1 ít muối.

Các bước làm thanh mai ngâm rượu thơm ngon nức mũi:

- Thanh mai ngâm với nước muối rồi rửa sạch, để ráo. Có thể dùng khăn sạch mềm để lau khô quả nhanh hơn.

- Tiếp đó, bạn tiến hành xếp quả thanh mai vào bình thủy tinh. Cứ một lớp quả lại cho một lớp đường phèn mỏng. Lớp trên cùng là đường phèn. Sau đó chỉ cần đổ rượu ngập lượng quả và cách miệng hũ 10cm là được.

- Ủ rượu thanh mai khoảng 3-6 tháng để có hương vị thơm ngon nhất. Vị của rượu thanh mai gần giống với rượu vang, có phần ngọt và thơm hơn. Khi uống có thể pha loãng với nước ấm. Mỗi ngày uống 1 ly nhỏ rượu vang sẽ kích thích hệ tiêu hóa rất tốt.

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Món rượu thanh mai thơm ngon và tốt cho sức khỏe!

2. Siro thanh mai ngọt thơm

Để làm siro quả thanh mai cũng không hề khó khăn gì cả. Bạn chỉ cần thực hiện những bước đơn giản sau đây.

Chuẩn bị nguyên liệu: 1kg quả thanh mai tươi chín đỏ, 800gr đường cát trắng.

Cách làm siro thanh mai chuẩn ngon và đơn giản:

- Quả thanh mai ngâm nước muối 20 phút rồi đem rửa sạch, để ráo nước

- Lọ thủy tinh sau khi đã thật sạch và khô thì cho quả thanh mai vào. Cứ một lớp quả một lớp đường cho đến khi đầy lọ. Chú ý chỉ xếp quả thanh mai cách miệng lọ 10cm vì nó có thể tạo ra khí gas.

- Đến đây thì bạn chỉ việc đậy chặt lọ lại và để trong khoảng 1 tháng. Sau 1 tháng có thể lấy thanh mai ra để pha uống, làm nước giải khát rất ngon. Quả thanh mai có thể ăn trực tiếp hoặc phơi khô hay sấy khô sẽ như ô mai ăn chua chua ngọt ngọt rất tuyệt.

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Quả thanh mai ngâm đường làm nước uống giải khát mùa hè ngon tuyệt!

3. Mứt quả thanh mai

Ngoài ngâm rượu hay ngâm với đường làm nước giải khát thì quả thanh mai làm mứt cũng rất ngon. Mứt thanh mai ăn kèm với bánh mì, ăn kèm sữa chua hoặc với bánh quy,… đều rất phù hợp. Bạn hãy làm theo cách sau đây:

Chuẩn bị nguyên liệu: 1kg thanh mai, 500gr đường hoặc tùy theo khẩu vị của bạn, một chút tinh chất vani, nước cốt 1 quả chanh.

Các bước tiến hành làm mứt thanh mai dẻo ngon, ngọt thơm:

- Thanh mai ngâm với nước muối, sau đó rửa sạch, để ráo.

- Kế đến, bạn thái nhỏ quả thanh mai ra làm tư theo chiều dọc quả.

- Sau đó tiến hành cho một lớp đường mỏng xuống đáy tô thủy tinh, tiếp đến cho thanh mai, tiếp tục như vậy một lớp quả thanh mai một lớp đường mỏng cho đến khi hết nguyên liệu.

- Ướp thanh mai và đường trong khoảng 5-6 tiếng hoặc để qua đêm để cho thanh mai và đường hòa quyện vào nhau.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho hỗn hợp thanh mai ngâm đường vào nồi và tiến hành sên mứt với lửa nhỏ liu riu cho đến khi mứt sánh mịn và có độ dẻo vừa phải là đạt.

- Đến đây thì bạn chỉ việc chờ cho mứt nguội thì cho vào lọ thủy tinh, đậy nắp kín và để dành nhâm nhi dần dần nhé!

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Món mứt quả thanh mai chua chua ngọt ngọt hấp dẫn!

Thành phẩm là các chị em đã có ngay món mứt thanh mai màu đỏ sậm, đặc quánh, mang vị ngọt thanh, không chua gắt cũng không ngọt lịm. Ăn cùng với bánh mì, bánh quy, ngũ cốc hay sữa chua đều ngon hết ý!

Những lưu ý khi ăn quả thanh mai

- Cách ăn quả thanh mai đúng nhất là khi mua quả thanh mai về, bạn đừng nên ăn luôn vì trong nó có chứa bụi bẩn và thậm chí có cả sâu nữa. Do vậy, để đảm bảo vệ sinh, trước khi ăn bạn hãy ngâm quả này với nước muối pha loãng khoảng 30 phút để loại bỏ bụi bẩn, sâu ra ngoài nhé.

- Quả thanh mai rừng chứa nhiều axit amin do đó không nên lạm dụng và ăn khi đang đói, như vậy sẽ gây cào ruột, khó chịu và ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày của bạn. Chỉ nên ăn một lượng vừa phải, không vì thích mà ăn quá nhiều sẽ không tốt cho dạ dày.

- Bệnh nhân tiểu đường nên ăn quả trực tiếp với lượng vừa phải, các món mứt hay nước siro nhiều đường sẽ không thích hợp.

Tóm lại, thanh mai là một quả ngon và hấp dẫn trong mùa hè với thật nhiều tác dụng cho sức khỏe, đã vậy các chế phẩm được chế biến từ thanh mai còn siêu thơm ngon và dễ làm nữa, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!

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