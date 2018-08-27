Sun Yoga điểm đến lý tưởng dành cho những ai đam mê Yoga

Và một trong những giảng viên chính của trung tâm này chính là giảng viên Trần Anh Tú, một người đã có đam mê bộ môn Yoga hơn 10 năm. Trước đó Tú gặp một chấn thương về xương khớp khi đang tập võ. Từ đó Anh Tú được gia đình vốn đã có truyền thống về Yoga đưa ra những bài tập về Yoga trị liệu. Sau một thời gian tập luyện thì những chấn thương bắt đầu hồi phục, bản thân Tú nhìn thấy những điều kỳ diệu từ bộ môn này và đã theo nghề cho đến giờ. Miệt mài học tập từ trong lẫn ngoài nước, công với niềm đam mê từ nhỏ nên Tú cùng với HLV Yoga Nguyễn Vũ Bảo (cũng là một giảng viên Yoga) cùng nhau mở ra trung tâm Sun Yoga , để dạy và chia sẻ những kiến thức về Yoga đến cộng đồng.

Là giảng viên chính tại Sun Yoga ra Tú còn là chuyên viên Liên Đoàn Yoga Việt Nam và cũng là giáo viên đào tạo của hội thể dục dưỡng sinh thuộc sở văn hóa và thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Không những vậy Tú còn đứng lớp tại các trung tâm như trung tâm Hatha, cung văn hóa lao động thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm Tây Thạnh…

Anh Tú tâm sự: “Thời gian đầu thành lập Sun Yoga khi cơ sở vật chất còn hại chế, thương hiệu chưa có nên học viên rất ít. Trung bình mỗi ngày chỉ có vài học viên theo học. Tuy nhiên mục tiêu chính của Sun Yoga là hướng đến lợi ít vì sức khỏe cộng đồng nên ban giảng viên vẫn cố gắng duy trì và có lẽ do tiếng lành đồn xa nên mỗi ngày các lớp học càng đông học viên không riêng gì Gò Vấp mà các quận gần đó cũng đến đăng ký học.”

Bên cạnh dạy yoga Tú có tham gia khóa học về châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và khóa học phục hồi chức năng, chuyên sâu vào cơ thể học giải phẩu hệ cơ, xương, khớp. Học tại Đại học y dược và được cấp chứng chỉ. Ngoài ra từ năm 2015 đến 2017 Tú còn tham gia nhiều khóa học ngoại khóa ở Thái lan. Không những vậy Tú còn thương xuyên tiếp xúc tìm hiểu nhiều khóa học về phương pháp Yoga tại Ấn Độ để nâng cao chuyên môn.

Với những nỗ lực như vậy Tú thường xuyên được nhận lời mời dạy Yoga cho các đơn vị như HTV, VTV Cần Thơ, VTV1, Sức Khỏe 24h, tạp chí Phụ Nữ & Gia Đình và rất nhiều các đơn vị khác. Mới nhất đây 14-15/7 liên đoàn Yoga Việt Nam tổ chức giải Yoga thanh, thiếu niên toàn quốc thì Tú là một trong các thành viên trong ban tổ chức và cũng là trọng tài chính chấm giải tại cuộc thi.

Theo như chia sẻ của chị Nguyễn Thị Xuân Quyên (CEO của chuỗi cám gạo Mộc Quyên) là một trong những bệnh nhận theo học lớp yoga trị liệu của Tú cho biết: “Sau ba tháng được thầy Tú dạy về yoga trị liệu thì cơ mình mạnh hơn, cơ thể nhẹ nhàng hơn, linh hoạt hơn, không nặng trịch như trước. Thậm chí, có thể nhờ một người nào cho mình dựa vào là mình có thể đi được một quãng đường vài chục mét. Bởi trước đây mình không thể đi lại và các cơ mình cứ cứng dần do mình bị tổn thương gen nào đó khi mới sinh ra, cơ thể ngày một yếu đi. Mình có tìm đến những chuyên gia giỏi. Nhưng họ đầu lắc đầu.” Chị Quyên là một trong những bệnh nhân theo học về yoga trị liệu để cải thiện sức khỏe và mong muốn có thể đi lại bình thường như xưa. Trong thời gian học chị Quyên đã được Anh Tú thiết kế những bài tập Yoga trị liệu phù hợp với thể trạng sức khỏe. Đây là một trường hợp điển hình cho thấy sự diệu kỳ từ bộ môn yoga trị liệu có thể giúp cho nhiều bệnh nhân sớm phục hồi lại sức khỏe.

Ngoài ra Anh Tú còn nhận dạy thành công những ca nặng hơn như về xương khớp, liệt nửa người, vẹo/lật cột sống… trường hợp gần đây nhất Anh Tú đã trị liệu thành công một bệnh nhân cao tuổi bị tiểu đường phải cưa mất một chân và có dấu hiệu nội tạng bị hủy hoại. Thế nhưng sau hơn ba tháng tập bộ môn yoga trị liệu kết hợp với chế độ dinh dưỡng, thì sức khỏe của người bệnh đã cải thiện rất nhiều, thậm trí nhờ những bài tập yoga mà tinh thần của bệnh nhân thêm sảng khoái và yêu đời hơn. Vì với bộ môn này ngoài việc giúp người tập cải thiện sức khỏe, vóc dáng ra nó còn giúp cho tinh thần thêm sảng khoái, trí óc minh mẫn và an nhiên trước cuộc sống.

Tại Sun Yoga còn thường xuyên tổ chức các chương trình Workshop chia sẻ những kiến thức về sức khỏe, cũng như những kiến thức về Yoga và thiền đến cộng đồng. Bên cạnh đó Sun Yoga còn thường xuyên tổ chức những buổi Yoga ngoài trời và các ngày cuối tuần đến mang đến cho học viên cảm giác gần gủi với thiên nhiên, bên cạnh đó thỉnh thoảng trung tâm còn tổ chức những buổi từ thiện nhằm giúp đỡ đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Bên cạnh đó Sun Yoga còn mở thêm các lớp dạy Zumba Dance, bởi đây là bộ môn mang đến cho người học sự rèn luyện trí não, cải thiện hệ xương khớp, giữ dáng vóc cơ thể, giúp trẻ lâu, giảm cân nhanh và tạo ra nguồn năng lượng hạnh phúc cho người tập. Không những vậy, Sun Yoga còn nhận dạy Yoga cho các trường học, các doanh nghiệp, dạy Yoga trị liệu cho bệnh nhân thoái hóa xương khớp, dạy Yoga cho bà bầu, Yoga cho trẻ em, cũng như đào tạo chuyên sâu về Yoga v/v…

Vào năm 2017 các học sinh do Sun Yoga đào tạo đã đặt được nhiều thành tích cao trong các giải thi đấu trong nước như Festive Hồ Chí Minh mở rộng và giải liên đoàn toàn quốc.

Mỗi ngày học viên tìm đến với Sun Yoga thêm đông càng tạo thêm động lực rất lớn dành cho đội ngũ huấn luận viên khi được nhìn thấy học viên của mình cải thiện về sức khỏe từng chút một, bởi riêng với Yoga người huấn luận viên và học viên điều đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn mới có truyền dạy hết những giá trị của bộ môn này, vì sự nóng vội muốn đốt cháy giai đoạn sẽ khiến cho người học gặp rất nhiều hệ lụy lớn về sức khỏe về sau. Bản thân Anh Tú rất băn khoăn về điều này nên với những lớp chuyên về đào tạo huấn luận viên tại Sun Yoga thường phải đào tạo khắt khe về mặt kỹ thuật để học viên nhuần nhuyễn các tư thế, bởi thông thường một huấn luận viên muốn đứng lớp dạy phải trải qua quá trình trên hai năm học tập. Ngoài ra khi học xong huấn luận viên phải trải qua một kỳ sát hạch và được cấp chứng chỉ do Sở Văn Hóa Và Thể Thao TP.HCM cấp.

THÔNG TIN THÊM VỀ SUN YOGA:

- ĐỊA ĐIỂM: 14 Đường số 21, P8, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

- Hotline: 01669955668.