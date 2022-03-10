Sức khỏe tim mạch bị đe dọa nghiêm trọng bởi những thực phẩm tưởng chừng như vô hại này. Lưu ý ngay trước khi bạn phải 'hối hận' vì những ảnh hưởng không ngờ của chúng!

Sức khỏe 10/03/2022 06:00

Các loại thực phẩm tồi tệ nhất cho tim của bạn chứa nhiều chất béo có hại, natri và đường bổ sung. 

Sức khỏe tim mạch bị đe dọa nghiêm trọng bởi những thực phẩm tưởng chừng như vô hại này. Lưu ý ngay trước khi bạn phải 'hối hận' vì những ảnh hưởng không ngờ của chúng! - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Những thực phẩm vốn là kẻ thù của sức khỏe tim mạch này bạn nên cẩn thận và lưu ý nhiều hơn trong chế độ ăn uống của mình:

Thịt chế biến

Sức khỏe tim mạch bị đe dọa nghiêm trọng bởi những thực phẩm tưởng chừng như vô hại này. Lưu ý ngay trước khi bạn phải 'hối hận' vì những ảnh hưởng không ngờ của chúng! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Xúc xích, thịt xông khói nằm trong số các loại thịt chế biến sẵn nên tránh. Một nghiên cứu gần đây cho thấy ăn ít hơn khoảng 141 gam thịt chế biến hàng tuần có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong cao hơn gần 50% so với việc không ăn thịt chế biến. 

Nhiều loại thịt đã qua chế biến được sản xuất bằng cách xử lý, ướp muối và hun khói cung cấp natri và chất béo bão hòa đến chất lượng thực phẩm. Tiêu thụ quá nhiều muối làm tăng huyết áp và hấp thụ nhiều chất béo bão hòa làm tăng nồng độ cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL), một thủ phạm gây tắc động mạch ngăn cản lưu lượng máu đến tim. Hạn chế những món thích thịt nguội, bologna và xúc xích Ý chỉ một lần một tuần, hoặc thậm chí ít hơn.

Dầu dừa

Sức khỏe tim mạch bị đe dọa nghiêm trọng bởi những thực phẩm tưởng chừng như vô hại này. Lưu ý ngay trước khi bạn phải 'hối hận' vì những ảnh hưởng không ngờ của chúng! - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Mặc dù những gì bạn có thể đã nghe về lợi ích của dầu dừa, nhưng dầu dừa có tác động tiêu cực đến động mạch và sức khỏe tim mạch của bạn. Một đánh giá của các nghiên cứu cho thấy rằng sử dụng dầu dừa dẫn đến LDL cholesterol cao hơn nhiều so với các loại dầu có ít chất béo bão hòa hơn, chẳng hạn như dầu hạt cải. 

Mặc dù tất cả các loại dầu đều có chất béo bão hòa trong chúng, nhưng dầu dừa lại chứa nhiều chất béo bão hòa. Một muỗng canh dầu dừa chứa 11 gam chất béo bão hòa trong khi cùng một lượng dầu hạt cải chỉ cung cấp khoảng 1 gam chất béo bão hòa. Dùng dầu hạt cải, ngô, ô liu, dầu hướng dương để nấu ăn và làm nước sốt sẽ tốt hơn.

Thực phẩm chiên rán

Cá và gà rán, phô mai que, khoai tây chiên và bánh rán rất ngon, nhưng chúng gây rắc rối vì chúng thường được chế biến bằng dầu hydro hóa một phần (PHO), là nguồn cung cấp chất béo chuyển hóa chính. PHO bị cấm trong các sản phẩm đóng gói nhưng vẫn có thể được tìm thấy trong thực phẩm nhà hàng và tiệm bánh. 

Sức khỏe tim mạch bị đe dọa nghiêm trọng bởi những thực phẩm tưởng chừng như vô hại này. Lưu ý ngay trước khi bạn phải 'hối hận' vì những ảnh hưởng không ngờ của chúng! - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Chất béo chuyển hóa làm tăng mức cholesterol LDL và giảm cholesterol lipoprotein mật độ cao có lợi (HDL) trong máu của bạn, tạo tiền đề cho sự tích tụ mảng bám trong động mạch. Chất béo chuyển hóa cũng được tìm thấy tự nhiên trong thịt béo và các sản phẩm từ sữa, nhưng với một lượng rất nhỏ. Làm các phiên bản nướng hoặc áp chảo với các món ăn nhà hàng yêu thích của bạn một cách tốt hơn cho sức khỏe bằng cách nấu tại nhà nên được ưu tiên hơn.

Đồ uống có đường

Sức khỏe tim mạch bị đe dọa nghiêm trọng bởi những thực phẩm tưởng chừng như vô hại này. Lưu ý ngay trước khi bạn phải 'hối hận' vì những ảnh hưởng không ngờ của chúng! - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Đồ uống có đường, chẳng hạn như cà phê pha chế, nước tăng lực và soda thông thường là nguồn cung cấp đường bổ sung số một trong chế độ ăn uống. Mặc dù đường có thể là một phần của kế hoạch ăn uống cân bằng, nhưng một lượng đường lớn sẽ gây ra rắc rối cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt là khi kết hợp với chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa trong đồ uống và bánh ngọt. 

Sức khỏe tim mạch bị đe dọa nghiêm trọng bởi những thực phẩm tưởng chừng như vô hại này. Lưu ý ngay trước khi bạn phải 'hối hận' vì những ảnh hưởng không ngờ của chúng! - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Quá nhiều đường ăn, mật ong, xi-rô và các loại đường bổ sung khác có thể làm tăng huyết áp và gây tăng cân. Quá nhiều đường bổ sung cũng làm tăng tỷ lệ mắc bệnh viêm mãn tính, bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh gan nhiễm mỡ, tất cả đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. 

Các chuyên gia khuyên bạn nên nạp không quá 10% tổng lượng calo từ đường bổ sung, tương đương khoảng 50 gam hoặc 12 thìa cà phê đường ăn hàng ngày trong chế độ ăn 2.000 calo của bạn. Hạn chế thêm đường bằng cách cắt giảm các loại xi-rô có hương vị trong đồ uống cà phê và nhấm nháp soda trộn với một chút nước hoa quả thay vì chỉ uống soda có đường.

Súp đóng hộp

Sức khỏe tim mạch bị đe dọa nghiêm trọng bởi những thực phẩm tưởng chừng như vô hại này. Lưu ý ngay trước khi bạn phải 'hối hận' vì những ảnh hưởng không ngờ của chúng! - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Một phần của nhiều món súp đóng hộp cung cấp hơn một phần ba lượng natri được đề xuất hàng ngày cho người lớn. Natri dư thừa trong máu làm tăng áp lực lên các mạch máu, thường làm giãn chúng và gây tắc nghẽn. Do quá trình lão hóa, gần như mọi người trưởng thành dễ bị cao huyết áp trong suốt cuộc đời của họ, đó là lý do để điều chỉnh lượng natri thấp hơn. 

Chọn súp đóng hộp cung cấp không quá 480 miligam natri mỗi khẩu phần và tốt hơn là ít hơn nữa số gam đó. Ngoài natri, các món súp kem vị khoai tây hay vị bánh quy có thể cung cấp từ 25% đến 50% lượng chất béo bão hòa hàng ngày của bạn. Chọn súp có hàm lượng natri thấp hơn với ít hơn 3 gam chất béo bão hòa trong mỗi khẩu phần ăn là điều bạn nên lưu ý. 

Snack khoai tây chiên

Snack là loại thực phẩm chế biến cực nhanh. Phần lớn, chúng bị tước đi các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe tim mạch, bao gồm chất xơ, vitamin, khoáng chất và dinh dưỡng thực vật, là những hợp chất thực vật có lợi cho tim. 

Sức khỏe tim mạch bị đe dọa nghiêm trọng bởi những thực phẩm tưởng chừng như vô hại này. Lưu ý ngay trước khi bạn phải 'hối hận' vì những ảnh hưởng không ngờ của chúng! - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Nghiên cứu về liên kết các thực phẩm chế biến siêu nhanh như khoai tây chiên làm tăng trọng lượng và huyết áp cao, góp phần vào nguy cơ mắc bệnh tim. Khoai tây chiên cũng chứa natri và chất béo bão hòa và bởi vì chúng và các loại thực phẩm chế biến cực nhanh khác như bánh quy, kẹo và thanh granola rất khơi vị giác nên bạn dễ ăn quá nhiều. 

Ăn nhẹ với ¼ chén đậu phộng không ướp muối hoặc ướp muối nhẹ thay vì ăn khoai tây chiên sẽ tốt hơn. Đậu phộng là nguyên liệu cũng được nhiều người yêu thích và chúng cung cấp chất béo, protein, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác có lợi cho tim mạch của bạn hơn.

Theo Webmd

Ngày 7/3, Việt Nam ghi nhận 147.358 ca mắc COVID-19, Hà Nội, Nghệ An, Gia Lai có số ca mắc mới TĂNG nhiều nhất so với ngày trước đó

Ngày 7/3, Việt Nam ghi nhận 147.358 ca mắc COVID-19, Hà Nội, Nghệ An, Gia Lai có số ca mắc mới TĂNG nhiều nhất so với ngày trước đó

Tính từ 16h ngày 6/3 đến 16h ngày 7/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 147.358 ca nhiễm mới, trong đó 23 ca nhập cảnh và 147.335 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.207 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố (có 90.399 ca trong cộng đồng).

Xem thêm
Từ khóa:   bảo vệ sức khỏe tim mạch thực phẩm gây hại tim mạch sức khỏe tim mạch

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm