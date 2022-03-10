Những thực phẩm vốn là kẻ thù của sức khỏe tim mạch này bạn nên cẩn thận và lưu ý nhiều hơn trong chế độ ăn uống của mình:

Ảnh minh họa Những thực phẩm vốn là kẻ thù của sức khỏe tim mạch này bạn nên cẩn thận và lưu ý nhiều hơn trong chế độ ăn uống của mình: Thịt chế biến

Nhiều loại thịt đã qua chế biến được sản xuất bằng cách xử lý, ướp muối và hun khói cung cấp natri và chất béo bão hòa đến chất lượng thực phẩm. Tiêu thụ quá nhiều muối làm tăng huyết áp và hấp thụ nhiều chất béo bão hòa làm tăng nồng độ cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL), một thủ phạm gây tắc động mạch ngăn cản lưu lượng máu đến tim. Hạn chế những món thích thịt nguội, bologna và xúc xích Ý chỉ một lần một tuần, hoặc thậm chí ít hơn.

Xúc xích, thịt xông khói nằm trong số các loại thịt chế biến sẵn nên tránh. Một nghiên cứu gần đây cho thấy ăn ít hơn khoảng 141 gam thịt chế biến hàng tuần có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong cao hơn gần 50% so với việc không ăn thịt chế biến.

Dầu dừa

Ảnh minh họa

Mặc dù những gì bạn có thể đã nghe về lợi ích của dầu dừa, nhưng dầu dừa có tác động tiêu cực đến động mạch và sức khỏe tim mạch của bạn. Một đánh giá của các nghiên cứu cho thấy rằng sử dụng dầu dừa dẫn đến LDL cholesterol cao hơn nhiều so với các loại dầu có ít chất béo bão hòa hơn, chẳng hạn như dầu hạt cải.

Mặc dù tất cả các loại dầu đều có chất béo bão hòa trong chúng, nhưng dầu dừa lại chứa nhiều chất béo bão hòa. Một muỗng canh dầu dừa chứa 11 gam chất béo bão hòa trong khi cùng một lượng dầu hạt cải chỉ cung cấp khoảng 1 gam chất béo bão hòa. Dùng dầu hạt cải, ngô, ô liu, dầu hướng dương để nấu ăn và làm nước sốt sẽ tốt hơn.

Thực phẩm chiên rán

Cá và gà rán, phô mai que, khoai tây chiên và bánh rán rất ngon, nhưng chúng gây rắc rối vì chúng thường được chế biến bằng dầu hydro hóa một phần (PHO), là nguồn cung cấp chất béo chuyển hóa chính. PHO bị cấm trong các sản phẩm đóng gói nhưng vẫn có thể được tìm thấy trong thực phẩm nhà hàng và tiệm bánh.

Ảnh minh họa

Chất béo chuyển hóa làm tăng mức cholesterol LDL và giảm cholesterol lipoprotein mật độ cao có lợi (HDL) trong máu của bạn, tạo tiền đề cho sự tích tụ mảng bám trong động mạch. Chất béo chuyển hóa cũng được tìm thấy tự nhiên trong thịt béo và các sản phẩm từ sữa, nhưng với một lượng rất nhỏ. Làm các phiên bản nướng hoặc áp chảo với các món ăn nhà hàng yêu thích của bạn một cách tốt hơn cho sức khỏe bằng cách nấu tại nhà nên được ưu tiên hơn.