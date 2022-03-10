Các loại thực phẩm tồi tệ nhất cho tim của bạn chứa nhiều chất béo có hại, natri và đường bổ sung.
- Sau tuổi 40, nếu cơ thể có 5 tín hiệu này thì cần khám sức khỏe gấp vì 80% là dấu hiệu tế bào ung thư đang xâm lấn
- Ai cũng sợ ung thư, nhưng ung thư lại "cực sợ" 4 món ăn này: Ăn một ít mỗi ngày, tế bào ung thư sẽ không dám tấn công bạn
Những thực phẩm vốn là kẻ thù của sức khỏe tim mạch này bạn nên cẩn thận và lưu ý nhiều hơn trong chế độ ăn uống của mình: Thịt chế biến
Những thực phẩm vốn là kẻ thù của sức khỏe tim mạch này bạn nên cẩn thận và lưu ý nhiều hơn trong chế độ ăn uống của mình:
Thịt chế biến
Xúc xích, thịt xông khói nằm trong số các loại thịt chế biến sẵn nên tránh. Một nghiên cứu gần đây cho thấy ăn ít hơn khoảng 141 gam thịt chế biến hàng tuần có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong cao hơn gần 50% so với việc không ăn thịt chế biến.
Nhiều loại thịt đã qua chế biến được sản xuất bằng cách xử lý, ướp muối và hun khói cung cấp natri và chất béo bão hòa đến chất lượng thực phẩm. Tiêu thụ quá nhiều muối làm tăng huyết áp và hấp thụ nhiều chất béo bão hòa làm tăng nồng độ cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL), một thủ phạm gây tắc động mạch ngăn cản lưu lượng máu đến tim. Hạn chế những món thích thịt nguội, bologna và xúc xích Ý chỉ một lần một tuần, hoặc thậm chí ít hơn.
Dầu dừa
Mặc dù những gì bạn có thể đã nghe về lợi ích của dầu dừa, nhưng dầu dừa có tác động tiêu cực đến động mạch và sức khỏe tim mạch của bạn. Một đánh giá của các nghiên cứu cho thấy rằng sử dụng dầu dừa dẫn đến LDL cholesterol cao hơn nhiều so với các loại dầu có ít chất béo bão hòa hơn, chẳng hạn như dầu hạt cải.
Mặc dù tất cả các loại dầu đều có chất béo bão hòa trong chúng, nhưng dầu dừa lại chứa nhiều chất béo bão hòa. Một muỗng canh dầu dừa chứa 11 gam chất béo bão hòa trong khi cùng một lượng dầu hạt cải chỉ cung cấp khoảng 1 gam chất béo bão hòa. Dùng dầu hạt cải, ngô, ô liu, dầu hướng dương để nấu ăn và làm nước sốt sẽ tốt hơn.
Thực phẩm chiên rán
Cá và gà rán, phô mai que, khoai tây chiên và bánh rán rất ngon, nhưng chúng gây rắc rối vì chúng thường được chế biến bằng dầu hydro hóa một phần (PHO), là nguồn cung cấp chất béo chuyển hóa chính. PHO bị cấm trong các sản phẩm đóng gói nhưng vẫn có thể được tìm thấy trong thực phẩm nhà hàng và tiệm bánh.
Chất béo chuyển hóa làm tăng mức cholesterol LDL và giảm cholesterol lipoprotein mật độ cao có lợi (HDL) trong máu của bạn, tạo tiền đề cho sự tích tụ mảng bám trong động mạch. Chất béo chuyển hóa cũng được tìm thấy tự nhiên trong thịt béo và các sản phẩm từ sữa, nhưng với một lượng rất nhỏ. Làm các phiên bản nướng hoặc áp chảo với các món ăn nhà hàng yêu thích của bạn một cách tốt hơn cho sức khỏe bằng cách nấu tại nhà nên được ưu tiên hơn.
Đồ uống có đường Đồ uống có đường, chẳng hạn như cà phê pha chế, nước tăng lực và soda thông thường là nguồn cung cấp đường bổ sung số một trong chế độ ăn uống. Mặc dù đường có thể là một phần của kế hoạch ăn uống cân bằng, nhưng một lượng đường lớn sẽ gây ra rắc rối cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt là khi kết hợp với chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa trong đồ uống và bánh ngọt. Quá nhiều đường ăn, mật ong, xi-rô và các loại đường bổ sung khác có thể làm tăng huyết áp và gây tăng cân. Quá nhiều đường bổ sung cũng làm tăng tỷ lệ mắc bệnh viêm mãn tính, bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh gan nhiễm mỡ, tất cả đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Các chuyên gia khuyên bạn nên nạp không quá 10% tổng lượng calo từ đường bổ sung, tương đương khoảng 50 gam hoặc 12 thìa cà phê đường ăn hàng ngày trong chế độ ăn 2.000 calo của bạn. Hạn chế thêm đường bằng cách cắt giảm các loại xi-rô có hương vị trong đồ uống cà phê và nhấm nháp soda trộn với một chút nước hoa quả thay vì chỉ uống soda có đường. Súp đóng hộp Một phần của nhiều món súp đóng hộp cung cấp hơn một phần ba lượng natri được đề xuất hàng ngày cho người lớn. Natri dư thừa trong máu làm tăng áp lực lên các mạch máu, thường làm giãn chúng và gây tắc nghẽn. Do quá trình lão hóa, gần như mọi người trưởng thành dễ bị cao huyết áp trong suốt cuộc đời của họ, đó là lý do để điều chỉnh lượng natri thấp hơn. Chọn súp đóng hộp cung cấp không quá 480 miligam natri mỗi khẩu phần và tốt hơn là ít hơn nữa số gam đó. Ngoài natri, các món súp kem vị khoai tây hay vị bánh quy có thể cung cấp từ 25% đến 50% lượng chất béo bão hòa hàng ngày của bạn. Chọn súp có hàm lượng natri thấp hơn với ít hơn 3 gam chất béo bão hòa trong mỗi khẩu phần ăn là điều bạn nên lưu ý. Snack khoai tây chiên Snack là loại thực phẩm chế biến cực nhanh. Phần lớn, chúng bị tước đi các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe tim mạch, bao gồm chất xơ, vitamin, khoáng chất và dinh dưỡng thực vật, là những hợp chất thực vật có lợi cho tim. Nghiên cứu về liên kết các thực phẩm chế biến siêu nhanh như khoai tây chiên làm tăng trọng lượng và huyết áp cao, góp phần vào nguy cơ mắc bệnh tim. Khoai tây chiên cũng chứa natri và chất béo bão hòa và bởi vì chúng và các loại thực phẩm chế biến cực nhanh khác như bánh quy, kẹo và thanh granola rất khơi vị giác nên bạn dễ ăn quá nhiều. Ăn nhẹ với ¼ chén đậu phộng không ướp muối hoặc ướp muối nhẹ thay vì ăn khoai tây chiên sẽ tốt hơn. Đậu phộng là nguyên liệu cũng được nhiều người yêu thích và chúng cung cấp chất béo, protein, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác có lợi cho tim mạch của bạn hơn. Theo Webmd
Đồ uống có đường
Đồ uống có đường, chẳng hạn như cà phê pha chế, nước tăng lực và soda thông thường là nguồn cung cấp đường bổ sung số một trong chế độ ăn uống. Mặc dù đường có thể là một phần của kế hoạch ăn uống cân bằng, nhưng một lượng đường lớn sẽ gây ra rắc rối cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt là khi kết hợp với chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa trong đồ uống và bánh ngọt.
Quá nhiều đường ăn, mật ong, xi-rô và các loại đường bổ sung khác có thể làm tăng huyết áp và gây tăng cân. Quá nhiều đường bổ sung cũng làm tăng tỷ lệ mắc bệnh viêm mãn tính, bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh gan nhiễm mỡ, tất cả đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.
Các chuyên gia khuyên bạn nên nạp không quá 10% tổng lượng calo từ đường bổ sung, tương đương khoảng 50 gam hoặc 12 thìa cà phê đường ăn hàng ngày trong chế độ ăn 2.000 calo của bạn. Hạn chế thêm đường bằng cách cắt giảm các loại xi-rô có hương vị trong đồ uống cà phê và nhấm nháp soda trộn với một chút nước hoa quả thay vì chỉ uống soda có đường.
Súp đóng hộp
Một phần của nhiều món súp đóng hộp cung cấp hơn một phần ba lượng natri được đề xuất hàng ngày cho người lớn. Natri dư thừa trong máu làm tăng áp lực lên các mạch máu, thường làm giãn chúng và gây tắc nghẽn. Do quá trình lão hóa, gần như mọi người trưởng thành dễ bị cao huyết áp trong suốt cuộc đời của họ, đó là lý do để điều chỉnh lượng natri thấp hơn.
Chọn súp đóng hộp cung cấp không quá 480 miligam natri mỗi khẩu phần và tốt hơn là ít hơn nữa số gam đó. Ngoài natri, các món súp kem vị khoai tây hay vị bánh quy có thể cung cấp từ 25% đến 50% lượng chất béo bão hòa hàng ngày của bạn. Chọn súp có hàm lượng natri thấp hơn với ít hơn 3 gam chất béo bão hòa trong mỗi khẩu phần ăn là điều bạn nên lưu ý.
Snack khoai tây chiên
Snack là loại thực phẩm chế biến cực nhanh. Phần lớn, chúng bị tước đi các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe tim mạch, bao gồm chất xơ, vitamin, khoáng chất và dinh dưỡng thực vật, là những hợp chất thực vật có lợi cho tim.
Nghiên cứu về liên kết các thực phẩm chế biến siêu nhanh như khoai tây chiên làm tăng trọng lượng và huyết áp cao, góp phần vào nguy cơ mắc bệnh tim. Khoai tây chiên cũng chứa natri và chất béo bão hòa và bởi vì chúng và các loại thực phẩm chế biến cực nhanh khác như bánh quy, kẹo và thanh granola rất khơi vị giác nên bạn dễ ăn quá nhiều.
Ăn nhẹ với ¼ chén đậu phộng không ướp muối hoặc ướp muối nhẹ thay vì ăn khoai tây chiên sẽ tốt hơn. Đậu phộng là nguyên liệu cũng được nhiều người yêu thích và chúng cung cấp chất béo, protein, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác có lợi cho tim mạch của bạn hơn.
Theo Webmd