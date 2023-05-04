Vào những ngày vật nuôi nhà anh H. chết, một nữ hộ lý, đồng nghiệp của người đàn ông này, đều lén bỏ chất bột màu đen vào xô đựng thức ăn thừa của phòng khám tại Phú Thọ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 4/5, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) phát đi thông tin chính thức vụ việc nhân viên hộ lý sử dụng độc tố trộn vào thức ăn thừa, nghi hãm hại đồng nghiệp. Theo đó, vụ việc trên xảy ra tại Phòng khám đa khoa Hùng Vương - Chân Mộng (thuộc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, khu 2, xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ). Bệnh viện cho biết, trong thời gian gần đây một số vật nuôi gồm chó, mèo, lợn của gia đình anh H. (là bảo vệ phòng khám) và chị D. (là nhân viên cấp dưỡng tại phòng khám) thi thoảng bị ốm rồi chết. Đặc biệt, trước khi chết chó đều có hiện tượng sùi bọt mép, lên cơn giống bệnh dại. Chị D. cho biết, tất cả số vật nuôi đó đều được chị cho ăn các thức ăn thừa lấy từ phòng khám.

Đỉnh điểm của sự việc vào ngày 2/5. Sau khi chị D. cho chó, mèo của gia đình và của một vài gia đình hàng xóm ăn thức ăn thừa lấy về từ phòng khám thì tất cả số vật nuôi trên đều xảy ra hiện tượng sùi bọt mép, dứt xích rồi chết. Nghi ngờ thức ăn thừa lấy về từ phòng khám có độc tố, anh H. và chị D. đã báo cáo lãnh đạo phòng khám. Ngay lập tức, phòng an ninh, pháp chế của công ty đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, toàn bộ quy trình nhập nguyên liệu, thực phẩm, nguồn nước, quá trình chế biến, cung cấp suất ăn. Tất cả đều được tái dựng thông qua hồ sơ, sổ nhập xuất và hệ thống camera an ninh. Ngoài ra, tất cả lương thực, thực phẩm chưa chế biến và đã chế biến, các mẫu thức ăn đang lưu trữ đều được chuyển về phòng xét nghiệm của bệnh viện để tìm độc tố. Tuy nhiên, kết quả cho thấy tất cả đều an toàn, không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Phòng khám nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, trong quá trình điều tra, các lực lượng phát hiện, vào những ngày xảy ra hiện tượng vật nuôi của gia đình anh H. chết, chị P.T.N (là nhân viên hộ lý, tạp vụ tại phòng khám) đều "lén bỏ một gói chất bột màu đen vào xô đựng thức ăn thừa, dùng đũa khuấy đều rồi rời đi". Sau khi có hình ảnh trích xuất từ camera, kết hợp các tình tiết, chứng cứ khác, phòng Pháp chế đã triệu tập, đấu tranh và chị N. đã thừa nhận hành vi. Chị P.T.N đã thú nhận, bản thân là người đã chủ động bỏ thuốc chuột vào xô thức ăn thừa tại phòng khám để chị D. mang về chăn nuôi. Bệnh viện cho biết hiện các lực lượng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ động cơ, mục đích của hành vi của chị N. Trưa 3/5, toàn bộ hồ sơ, vật chứng và các tài liệu, chứng cứ có liên quan đã được báo cáo bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. Nhân viên P.T.N đã bị buộc thôi việc ngay trong ngày.

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