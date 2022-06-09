Sau bữa ăn chúng ta thường đứng, ngồi hay nằm vậy nào mới là tốt nhất? Những đừng làm các điều này sau bữa ăn

Sức khỏe 09/06/2022 11:28

Có rất nhiều người thường có thói quen nằm xuống hoặc ngồi một chỗ sau bữa. Với những người quan tâm đến sức khỏe thì cho rằng, sau khi ăn nên đứng lên đi lại mới giúp tiêu hóa tốt thức ăn. Vậy quan điểm nào là đúng?

Ngồi sau bữa ăn

So với đứng hay nằm, ngồi một lúc sau ăn được coi là tư thế tốt cho sức khỏe hơn. Thời điểm này, máu chủ yếu cung cấp cho dạ dày và ruột để tiêu hóa thức ăn, tư thế ngồi có thể làm cho dạ dày và ruột hoạt động bình thường, không có nguy cơ mắc bệnh trào ngược dạ dày.

Sau bữa ăn chúng ta thường đứng, ngồi hay nằm vậy nào mới là tốt nhất? Những đừng làm các điều này sau bữa ăn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, không nên ngồi lâu sau bữa ăn, tốt nhất chỉ nên ngồi trong vòng nửa tiếng. Ngồi lâu không những không có lợi cho việc tiêu hao calo mà còn làm tăng tích tụ mỡ, đặc biệt là tích tụ mở thừa.

Nói chung tư thế tốt nhất trong vòng nửa giờ sau bữa ăn là ngồi và đứng trong thời gian ngắn. Điều lưu ý là không nên tham gia các hoạt động thể chất mạnh.

Đứng  sau bữa ăn

Đứng sau bữa ăn là lựa chọn tốt cho những người ngồi làm việc và học tập. Một là giúp đốt cháy calo và giảm tích tụ mỡ, hai là giảm bớt sự mệt mỏi khi ngồi ít vận động.

Sau bữa ăn chúng ta thường đứng, ngồi hay nằm vậy nào mới là tốt nhất? Những đừng làm các điều này sau bữa ăn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu cho thấy bước một vài bước chậm rãi, khoan thai sau khi ăn xong có thể thúc đẩy quá trình lưu thông khí huyết, nâng cao hiệu quả công việc vào buổi chiều, trong khi không làm ảnh hưởng đến hoạt động của dạ dày.

Nằm sau bữa ăn

Nằm ngay sau khi ăn, dễ bị tích tụ thức ăn trong dạ dày đặc biệt là đối với những người khó tiêu nặng và thể trạng yếu. Nếu bạn nằm xuống ngay sau bữa ăn, chuỗi hoạt động này bị cản trở, thức ăn và dịch vị trong dạ dày có thể trào ngược lên thực quản, gây ra các vấn đề như trào ngược axit, ợ chua và thậm chí là các bệnh về đường tiêu hóa. Hơn nữa, nằm ngay sau bữa ăn sẽ khiến cơ thể tích tụ mỡ, có thể gây béo phì.

Sau bữa ăn chúng ta thường đứng, ngồi hay nằm vậy nào mới là tốt nhất? Những đừng làm các điều này sau bữa ăn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngoài ra bạn cũng không nên làm các điều dưới đây sau bữa ăn để có sức khỏe tốt hơn:

Uống đồ uống lạnh sau bữa ăn

Việc tiêu thụ đồ uống lạnh ngay sau bữa ăn là rất phản khoa học. Có lẽ nhiều người biết rằng ăn đồ uống lạnh sau bữa ăn có thể gây kích ứng đường tiêu hóa và dễ dẫn đến tiêu chảy. Uống đồ uống lạnh sau bữa ăn trong thời gian dài sẽ gây hại cho đường ruột, dạ dày và gây ra các bệnh mãn tính về đường tiêu hóa.

Uống trà sau bữa ăn

Sau bữa ăn chúng ta thường đứng, ngồi hay nằm vậy nào mới là tốt nhất? Những đừng làm các điều này sau bữa ăn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù uống trà có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ thịt của chúng ta, nhưng khoa học đã phát hiện ra rằng trà có chứa một chất gọi là tanin, chất này có thể làm cho chất đạm trở nên không dễ tiêu hóa, gây cản trở quá trình hấp thụ chất đạm của cơ thể chúng ta.

Tắm sau bữa ăn

Sau bữa ăn chúng ta thường đứng, ngồi hay nằm vậy nào mới là tốt nhất? Những đừng làm các điều này sau bữa ăn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tắm sau bữa ăn, lượng máu trên bề mặt cơ thể sẽ tăng lên, lượng máu trong đường tiêu hóa cũng giảm theo, từ đó làm suy yếu chức năng tiêu hóa của ruột và dạ dày, gây tiêu hóa không tốt.

Ngủ sau bữa ăn

Sau bữa ăn chúng ta thường đứng, ngồi hay nằm vậy nào mới là tốt nhất? Những đừng làm các điều này sau bữa ăn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Lượng máu của các cơ quan tiêu hóa sẽ tăng lên sau bữa ăn. Lúc này lượng máu cung cấp cho não của chúng ta sẽ không đủ, người không được cung cấp đủ máu lên não sẽ rất mệt mỏi và uể oải. Nhưng nếu chúng ta đi ngủ ngay lúc này sẽ khiến nhu động dạ dày bị chậm lại và thức ăn sẽ không được tiêu hóa dễ dàng gây khó tiêu.

Hút thuốc sau bữa ăn

Người ta thấy rằng hút một điếu thuốc sau bữa ăn tương đương với mười điếu thuốc thông thường. Sau bữa ăn, nhu động đường tiêu hóa của mọi người sẽ di chuyển nhanh hơn và tuần hoàn máu cũng tăng tốc. Lúc này, các chất độc hại của việc hút thuốc lá càng dễ bị hấp thụ, tác hại cũng khá nghiêm trọng.

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Từ khóa:   Đứng Ăn Ngồi Ăn Nằm Ăn

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