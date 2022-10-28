Sau 2 năm 'vắng bóng', sự kiện chạy bộ gây quỹ từ thiện - BritCham Charity Fun Run đã trở lại, hứa hẹn nhiều hoạt động lý thú

Sau hai năm vắng bóng, BritCham Charity Fun Run đã quay trở lại. Đây là một sự kiện chạy bộ thường niên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Anh Quốc (BritCham) tại Việt Nam nhằm gây quỹ từ thiện. Đồng hành cùng sự kiện là các doanh nghiệp Anh Quốc, Quốc tế và cộng đồng người Việt Nam.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000, đến nay BritCham Charity Fun Run đã được 21 năm tuổi. Mang trong mình sứ mệnh vì cộng đồng đầy ý nghĩa, mục đích của sự kiện nhằm khuyến khích tinh thần thể dục thể thao, nâng cao tính cộng động, gắn kết, góp niềm vui cho mọi người và đặc biệt là gây quỹ hỗ trợ các dự án trong nhiều lĩnh vực như: giáo dục, y tế sức khỏe , phòng chống thiên tai, giúp đỡ cuộc sống của những người dân Việt Nam được tốt đẹp hơn.

Họp báo sự kiện chạy bộ gây quỹ từ thiện - BritCham Charity Fun Run tại TP.HCM

“Có thể nói, BritCham Charity Fun Run là một trong những dự án hoạt đồng vì cộng đồng lớn nhất của BritCham. Được cấp phép thành lập vào năm 1998, nay BritCham đã trở thành một trong những Hiệp Hội doanh nghiệp nước ngoài phát triển năng động nhất tại Việt Nam với hơn 500 thành viên.

Bên cạnh việc hoạt động song song với Đại sứ quán Anh tại Việt Nam trong việc xúc tiến thương mại, đầu tư kinh tế và phát triển mối quan hệ ngoại giao giữa Vương Quốc Anh và Việt Nam. BritCham tập trung nhiều nguồn lực và cống hiến cho các hoạt động thiện nguyện nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và mang đến cơ hội cho người dân các vùng nông thôn của Việt Nam

Các dự án từ thiện của chúng tôi đã và đang mang lại những ảnh hưởng tích cực và lâu dài đến những người dân nhận được sự trợ giúp, điều này như một lời cam kết trách nhiệm xã hội của Hiệp Hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam”, đại diện BritCham cho biết.

Sự kiện chạy bộ gây quỹ từ thiện được tổ chức thường niên tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Trải qua chặng đường không hề ngắn, sự kiện đã thu hút hơn 130.000 người tham gia, tổng kết những năm qua có hơn 12 tỉ đồng được gây quỹ với sự đóng góp của 90 nhà tài trợ cho các hoạt động từ thiện tại Việt Nam. Số tiền thu được từ hoạt động chạy bộ gây quỹ từ thiện sau khi trừ đi tất cả các chi phí tổ chức được giải ngân theo chính sách từ thiện của BritCham.

Dự kiến, năm nay. BritCham Charity Fun Run sẽ được tổ chức vào ngày 13/11/2022 tại Khu đô thị Ecopark – Hà Nội và ngày 27/11/2022 tại khu đô thị Sala, Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, ngoài chạy bộ người tham gia còn được thưởng thức các hoạt động biểu diễn, nghệ thuật; Tham quan chợ phiên cùng các gian hàng ẩm thực; Bốc thăm trúng thưởng những phần quà hấp dẫn.