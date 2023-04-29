Phát hiện con đỉa dài 6cm 'trú ngụ' gần 1 tuần trong mũi người phụ nữ

Trước đó, chị H.T.V. (SN 1984, trú tại thị trấn A Lưới) được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế với triệu chứng chảy máu cam liên tục trong nhiều ngày.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, tối 28/4, Trung tâm Y tế huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) vừa tiến hành tiểu phẫu, gắp thành công dị vật ký sinh trong mũi bệnh nhân nữ.

Qua nội soi, các y, bác sĩ Trung tâm Y tế A Lưới nhận định trong mũi của chị V. có một dị vật, nghi là đỉa đang ký sinh.

Theo chị V., hiện tượng nói trên xuất hiện khoảng gần 1 tuần nay, sau thời điểm chị đi suối bắt cá.

Con đỉa dài khoảng 6cm được gắp ra từ mũi của người phụ nữ - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Sau đó, ê-kip bác sĩ tiến hành gắp dị vật là một con đỉa còn sống, dài khoảng 6cm ra khỏi mũi bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đã được cho xuất viện.

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện A Lưới, thời gian qua các y, bác sĩ của đơn vị cũng tiến hành xử lý thành công nhiều trường hợp đỉa chui vào mũi bệnh nhân.

Trước đó, theo Báo Kinh tế & Đô thị, ngày 13/4, một trường hợp tương tự xảy ra ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Một nam bệnh nhân (50 tuổi, ở một tỉnh miền núi) đi khám vì hơn 3 tháng nay mũi trái thường xuyên chảy máu đỏ tươi, về đêm thấy đau nhức trong mũi bên chảy máu.

Người bệnh đã được chẩn đoán chảy mũi do viêm mũi xoang và được điều trị kháng sinh, kháng viêm, thuốc xịt tại chỗ tuy nhiện bệnh vẫn không thuyên giảm.

Qua thăm khám tại phòng khám Tai Mũi Họng - khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bằng nội soi ống mềm bước sóng ngắn, đã phát hiện một khối trong hốc mũi mà khi chuyển màu ánh sáng là một vật thể sống. Đó là một con đỉa sống dài khoảng 6cm đang di chuyển trong mũi trái bệnh nhân.

Hình ảnh con đỉa ký sinh trong mũi bệnh nhân và sau khi được gắp ra - Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, các bác sĩ đã gắp dị vật ra khỏi mũi cho bệnh nhân an toàn. Sau 1 tuần, hỏi thăm người bệnh đã hết hẳn biểu hiện chảy máu cam và đau nhức mũi.

Người bệnh sau khi bị đỉa (dị vật sống) chui vào mũi thường có triệu chứng tập trung ở một bên mũi nơi có đỉa sống kí sinh như nghẹt mũi, chảy dịch mũi, chảy máu mũi, cảm giác nhột trong mũi, có khi là đau nhức mũi.

Khi bị đỉa chui vào mũi, người bệnh có thể gặp nhiều biến chứng. Thời gian kéo dài, đỉa hút máu để sống có thể gây ảnh hưởng tới tình trạng sức khoẻ của người bệnh: Mệt mỏi, thiếu máu, ...

Đỉa ký sinh ở mũi người bệnh thậm chí có thể di chuyển đến khí quản, phế quản và gây ho ra máu, đau đớn, khó thở.

Trong trường hợp nội soi tai mũi họng không thấy dị vật sống đã di chuyển, có thể sử dụng các phương pháp cận lâm sàng khác hỗ trợ để xác định vị trí dị vật, đánh giá mức độ tổn thương như CT-Scan, MRI...

Dị vật sống trong mũi gây nên những triệu chứng ban đầu rất dễ nhầm lẫn với bệnh lý viêm mũi dị ứng - viêm mũi xoang.

Do đó, chuyên gia y tế khuyến cáo, khi có dấu hiệu của bệnh, người bệnh nên tới thăm khám và điều trị bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh uy tín, việc tự sử dụng thuốc hay cố gắng dùng các dụng cụ tự phát để tự tìm từ lấy dị vật có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm khó lường.