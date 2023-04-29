Đặc biệt đối với những trẻ sống ở các đô thị lớn, dịp nghỉ lễ trẻ thường cùng gia đình về quê, hoặc đi du lịch … với môi trường mới nhiều điều lạ với trẻ, trong khi đó người lớn nhiều khi lơ là, không giám sát chặt chẽ, khiến trẻ gặp phải nhiều tình huống đáng tiếc gây nguy hại sức khỏe , tính mạng.

Theo TS.BS Lê Ngọc Duy – Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin trên báo Sức khỏe và Đời sống: "Hàng năm, vào mỗi dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương thường tiếp nhận trẻ nhập viện vì tai nạn thương tích tăng cao hơn so với ngày thường do trẻ nhỏ thường hiếu động, chưa có nhận thức, phản xạ bảo vệ bản thân. Trẻ nhập viện do tai nạn thương tích với nhiều hình thái như: vết thương ngoài da, gãy xương, ngộ độc, bỏng, đuối nước...".

Theo TS.BS Lê Ngọc Duy, để có chuyến du lịch thành công và đảm bảo an toàn cho trẻ, cha mẹ cần lưu ý như sau:

Hiện nay số ca nhiễm COVID-19 được báo cáo tại các tỉnh thành trên toàn quốc đang tăng trở lại. Trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện là đối tượng rất dễ mắc bệnh. Ảnh: Internet

Nên chuẩn bị các vật dụng cần thiết như thuốc men, quần áo… Một số loại thuốc có thể mang đi dự phòng như thuốc cảm cúm, hạ sốt, thuốc ho, thuốc chống dị ứng, men tiêu hóa, các loại kem chống muỗi, kem chống nắng, dầu gió… Về quần áo nên chọn những bộ đồ thoải mái cho trẻ. Đặc biệt tăng cường bổ sung sức đề kháng cho trẻ.

Cần phải để mắt đến trẻ mọi lúc mọi nơi, khi đi du lịch ở những vùng đất mới lạ, trẻ dễ ham vui, đi lại nhiều nơi dẫn đến bị lạc. Hoặc nếu các gia đình đi chơi ở những nơi đông người, thì chỉ một chút lơ là của bố mẹ cũng có thể khiến con bị lạc. Do vậy phải hướng dẫn trẻ không được đi với người lạ, cha mẹ phải để ý đến con không được rời mắt. Khi bị lạc trẻ phải bình tĩnh để tìm hướng giải quyết.

Chăm sóc trẻ dịp nghỉ lễ. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Trẻ nhỏ thường rất ham vui, thường ngâm mình dưới nước lâu, điều đó dẫn đến say nắng hoặc chuột rút gây ra đuối nước. Hoặc trẻ vì mải chơi nên bơi ra vùng nước quá sâu cũng có thể dẫn tới việc đuối nước… Để tránh gặp phải những trường hợp đáng tiếc, cha mẹ chỉ nên cho trẻ chơi ở nơi gần bờ, có cha và mẹ trông giữ.

Đồng thời, khi đi đến những địa điểm lạ, thói quen sinh hoạt hàng ngày của trẻ bị xáo trộn, trẻ có thể mắc một số bệnh liên quan đến đường tiêu hóa.

Trong suốt quá trình nghỉ lễ, cha mẹ cần vệ sinh tay, chân và súc họng thường xuyên cho trẻ. Bổ sung đầy đủ dưỡng chất, đeo khẩu trang tránh tiếp xúc với trẻ bị ốm. Đồng thời khi bé có những biểu hiện bất thường như: ho, sốt,…nghi ngờ mắc COVID-19, cha mẹ nên thực hiện các quy tắc phòng tránh lây nhiễm dịch và đưa bé đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời.

Cũng theo Báo Người Lao Động, chuyên gia y tế cho biết virus SARS-CoV-2 vẫn tồn tại và khó dự báo, trong khi đó biến thể phụ của Omicron liên tục biến đổi, miễn dịch do tiêm vắc-xin COVID-19 lại giảm dần theo thời gian. Do đó, để có kỳ nghỉ lễ an toàn, người dân, du khách khi đi du lịch dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 cần chủ động thực phòng, chống COVID-19.

Người dân cần tiêm vắc-xin đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Những người chưa tiêm đủ mũi vắc-xin COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế nên khẩn trương tiêm đủ. Đeo khẩu trang theo đúng hướng dẫn, thực hiện khử khuẩn thường xuyên khi đến các nơi công cộng, đông người.

Khi đi du lịch người dân, du khách, nên mang theo khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, thuốc hạ sốt, giảm ho, nước muối sinh lý, dung dịch súc họng, test nhanh COVID-19... để chủ động chăm sóc bản thân khi cần thiết. Bên cạnh đó, cập nhật thường xuyên tình hình dịch và tuân thủ các khuyến cáo phòng dịch của địa phương.