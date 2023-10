Theo TS.BS Lê Ngọc Duy – Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin trên báo Sức khỏe và Đời sống: "Hàng năm, vào mỗi dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương thường tiếp nhận trẻ nhập viện vì tai nạn thương tích tăng cao hơn so với ngày thường do trẻ nhỏ thường hiếu động, chưa có nhận thức, phản xạ bảo vệ bản thân. Trẻ nhập viện do tai nạn thương tích với nhiều hình thái như: vết thương ngoài da, gãy xương, ngộ độc, bỏng, đuối nước...".

Đặc biệt đối với những trẻ sống ở các đô thị lớn, dịp nghỉ lễ trẻ thường cùng gia đình về quê, hoặc đi du lịch … với môi trường mới nhiều điều lạ với trẻ, trong khi đó người lớn nhiều khi lơ là, không giám sát chặt chẽ, khiến trẻ gặp phải nhiều tình huống đáng tiếc gây nguy hại sức khỏe, tính mạng.