Phải cắt bỏ tử cung vì bỏ thai tại cơ sở kém chất lượng, cô gái trẻ phải chịu những tổn thương "ghê gớm" như thế này

Sức khỏe 28/05/2022 08:16

Mấy ngày đầu sau khi phá thai cô gái này cảm thấy khó chịu, cứ nghĩ đây là hiện tượng bình thường sau khi mổ, nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn.

Phải cắt bỏ tử cung vì bỏ thai tại cơ sở kém chất lượng, cô gái trẻ phải chịu những tổn thương 'ghê gớm' như thế này - Ảnh 1

Bác sĩ Liu đã tiếp nhận một bệnh nhân 19 tuổi vào tuần trước và tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tử cung cho cô, cho đến ngày nay, anh vẫn cảm thấy rất đáng tiếc cho cô gái còn trẻ này.

Hóa ra cô gái trẻ này vô tình có thai do không thực hiện các biện pháp phòng tránh, còn nhỏ tuổi chưa kịp nói với gia đình nên đã lén lút đến một phòng khám nhỏ để phá thai. Mấy ngày đầu sau khi phá thai cô gái này cảm thấy khó chịu, cứ nghĩ đây là hiện tượng bình thường sau khi mổ, nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn.

Nhưng sau gần một tháng, các triệu chứng không thuyên giảm, còn chảy máu cho đến khi cô gái ngất xỉu và được người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện. Đáng tiếc, tử cung của cô gái đã bị lở loét nặng mưng mủ, không thể phục hồi, nếu không được cắt bỏ có thể nguy hiểm đến tính mạng, vì tính mạng của cô gái nên gia đình đã chọn phương pháp phẫu thuật.

Chỉ vì sơ suất nhất thời mà phải trả một cái giá đau đớn như thế này mà không ai mong muốn, chúng ta đều biết rằng tử cung có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người phụ nữ. Nếu như cắt bỏ tử cung, hãy chuẩn bị tâm lý tốt, vì cơ thể có thẻ có 3 sự thay đổi sau đây.

Phải cắt bỏ tử cung vì bỏ thai tại cơ sở kém chất lượng, cô gái trẻ phải chịu những tổn thương 'ghê gớm' như thế này - Ảnh 2
  1. Mất khả năng sinh sản

Muốn thụ thai được một đứa trẻ đáng yêu thì có rất nhiều yếu tố tác động, nhưng điều kiện tiên quyết cần thiết là tử cung nơi phôi thai phát triển. Nếu không có tử cung, trứng đã thụ tinh không có nơi nào để tồn tại, và tự nhiên không có cách nào để thụ thai. Nhất là những phụ nữ trẻ chưa sinh con, càng phải chú ý bảo vệ tử cung, đừng để vuột mất cơ hội làm mẹ mãi mãi chỉ vì một hành vi sai trái nhất thời.

Phải cắt bỏ tử cung vì bỏ thai tại cơ sở kém chất lượng, cô gái trẻ phải chịu những tổn thương 'ghê gớm' như thế này - Ảnh 3
  1. Giảm chức năng tiết niệu

Tử cung của người phụ nữ là cơ quan quan trọng tiết ra estrogen, nếu không có tử cung thì hàm lượng hormone cũng sẽ giảm xuống rất nhiều.

Các mô gần niệu đạo có thể bị giảm độ đàn hồi, thành niệu đạo mỏng đi, niêm mạc giảm, do đó làm giảm mạnh chức năng điều tiết của hệ tiết niệu và gây viêm niệu đạo và các bệnh khác.

  1. Thời kỳ mãn kinh

Trong những trường hợp bình thường, kinh nguyệt của phụ nữ sẽ ngừng vào khoảng 50 tuổi, giai đoạn mãn kinh. Nếu cắt bỏ tử cung, kinh nguyệt sẽ biến mất.

Làm như vậy, nhiều chất độc trong cơ thể không được thải ra ngoài kịp thời, khả năng mắc các bệnh phụ khoa sẽ tăng lên rất nhiều.

5 điều chưa biết về bệnh đậu mùa khỉ: Trẻ em, phụ nữ có thai và người yếu dễ bị nặng

5 điều chưa biết về bệnh đậu mùa khỉ: Trẻ em, phụ nữ có thai và người yếu dễ bị nặng

Bộ Y tế vừa có những thông tin về bệnh đậu mùa khỉ đang xuất hiện tại hơn 10 quốc gia và các biện pháp phòng chống tại Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   bảo vệ sức khỏe phá thai bảo vệ tử cung

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 7 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 16 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 6 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm