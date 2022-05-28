Phải cắt bỏ tử cung vì bỏ thai tại cơ sở kém chất lượng, cô gái trẻ phải chịu những tổn thương "ghê gớm" như thế này

Mấy ngày đầu sau khi phá thai cô gái này cảm thấy khó chịu, cứ nghĩ đây là hiện tượng bình thường sau khi mổ, nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn.

Bác sĩ Liu đã tiếp nhận một bệnh nhân 19 tuổi vào tuần trước và tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tử cung cho cô, cho đến ngày nay, anh vẫn cảm thấy rất đáng tiếc cho cô gái còn trẻ này. Hóa ra cô gái trẻ này vô tình có thai do không thực hiện các biện pháp phòng tránh, còn nhỏ tuổi chưa kịp nói với gia đình nên đã lén lút đến một phòng khám nhỏ để phá thai. Mấy ngày đầu sau khi phá thai cô gái này cảm thấy khó chịu, cứ nghĩ đây là hiện tượng bình thường sau khi mổ, nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn.

Nhưng sau gần một tháng, các triệu chứng không thuyên giảm, còn chảy máu cho đến khi cô gái ngất xỉu và được người nhà phát hiện đưa đến bệnh viện. Đáng tiếc, tử cung của cô gái đã bị lở loét nặng mưng mủ, không thể phục hồi, nếu không được cắt bỏ có thể nguy hiểm đến tính mạng, vì tính mạng của cô gái nên gia đình đã chọn phương pháp phẫu thuật. Chỉ vì sơ suất nhất thời mà phải trả một cái giá đau đớn như thế này mà không ai mong muốn, chúng ta đều biết rằng tử cung có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người phụ nữ. Nếu như cắt bỏ tử cung, hãy chuẩn bị tâm lý tốt, vì cơ thể có thẻ có 3 sự thay đổi sau đây.

Mất khả năng sinh sản Muốn thụ thai được một đứa trẻ đáng yêu thì có rất nhiều yếu tố tác động, nhưng điều kiện tiên quyết cần thiết là tử cung nơi phôi thai phát triển. Nếu không có tử cung, trứng đã thụ tinh không có nơi nào để tồn tại, và tự nhiên không có cách nào để thụ thai. Nhất là những phụ nữ trẻ chưa sinh con, càng phải chú ý bảo vệ tử cung, đừng để vuột mất cơ hội làm mẹ mãi mãi chỉ vì một hành vi sai trái nhất thời. Giảm chức năng tiết niệu Tử cung của người phụ nữ là cơ quan quan trọng tiết ra estrogen, nếu không có tử cung thì hàm lượng hormone cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Các mô gần niệu đạo có thể bị giảm độ đàn hồi, thành niệu đạo mỏng đi, niêm mạc giảm, do đó làm giảm mạnh chức năng điều tiết của hệ tiết niệu và gây viêm niệu đạo và các bệnh khác. Thời kỳ mãn kinh Trong những trường hợp bình thường, kinh nguyệt của phụ nữ sẽ ngừng vào khoảng 50 tuổi, giai đoạn mãn kinh. Nếu cắt bỏ tử cung, kinh nguyệt sẽ biến mất. Làm như vậy, nhiều chất độc trong cơ thể không được thải ra ngoài kịp thời, khả năng mắc các bệnh phụ khoa sẽ tăng lên rất nhiều.

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