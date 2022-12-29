Nỗi lo mới trên toàn cầu: Cảnh cáo về amip ăn não người và sự xuất hiện nguy hiểm của 'kẻ xâm lấn' Naegleria fowleri

Theo báo cáo trên The Korea Times, người đàn ông đã ở Thái Lan 4 tháng trước khi trở về Hàn Quốc vào ngày 10/12, đã chết sau khi bị nhiễm Naegleria fowleri . Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã xác nhận những phát hiện này.

Naegleria là một sinh vật sống đơn bào có kích thước hiển vi. Amip sống tự do được tìm thấy trên khắp các hệ thống nước ngọt, bao gồm hồ, sông và đất. Tuy nhiên, không phải tất cả các loài amip đều có "thái độ sát thủ". Naegleria fowleri lây nhiễm cho người.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh có trụ sở tại Hoa Kỳ, amip Naegleria fowleri xâm nhập vào người qua mũi và di chuyển lên não, đôi khi tấn công các mô lõi và làm tổn thương dây thần kinh. Nó gây ra một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng được gọi là viêm màng não do amip nguyên phát (PAM), hầu hết gây tử vong.

Nhiễm trùng thường xảy ra khi nhiệt độ nóng, dẫn đến nhiệt độ nước cao hơn và mực nước thấp hơn.

Các triệu chứng của Naegleria fowleri là gì?

Kẻ xâm nhập đơn bào gây ra bệnh viêm màng não do amip nguyên phát (PAM), được đặc trưng bởi đau đầu dữ dội ở vùng trán. Các triệu chứng khác của nhiễm trùng bao gồm:

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Sốt

Buồn nôn

Nôn mửa

Cứng cổ

Tình trạng này, nếu trở nên nghiêm trọng có thể dẫn đến co giật, thay đổi trạng thái tinh thần, ảo giác và thậm chí hôn mê. Theo CDC, chỉ có 4 trong số 154 người ở Hoa Kỳ sống sót sau khi bị nhiễm bệnh từ năm 1962 đến năm 2021.

Nó có thể truyền từ người sang người không?

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Không, nhiễm trùng Naegleria fowleri không lây lan từ người này sang người khác.

Có vắc-xin cho Naegleria fowleri không?

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Mặc dù có một số phương pháp điều trị, nhưng phương pháp điều trị hiệu quả lâu dài vẫn chưa được xác định. "Hiện tại, PAM được điều trị bằng sự kết hợp của nhiều loại thuốc, thường bao gồm amphotericin B, azithromycin, fluconazole, rifampin, miltefosine và dexamethasone", CDC lưu ý trong bản tóm tắt.

Theo Indiatoday