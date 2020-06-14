Nổi hạch dưới giữa cằm báo hiệu điều gì về sức khỏe?

Hạch là một bộ phận phân bố trên khắp cơ thể con người. Chúng xuất hiện nhiều ở phần xương đòn, nách, cổ, dưới cằm và bẹn. Một khi hạch nổi nên là dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang mắc phải một vấn đề nào đó liên quan đến sức khỏe của mình. Đối với hiện tượng nổi hạch dưới giữa cằm là lời cảnh báo về vấn đề sức khỏe nào?

Chúng được phân bố trên khắp cơ thể, trong cả phủ tạng, ổ bụng và các phần mềm ở dưới da.

Gián tiếp tiêu diệt các loại vi khuẩn, virus và các tế bào lạ từ đó sinh ra các kháng thể để tạo ra quá trình miễn dịch cho cơ thể.

Trực tiếp thực hiện giam giữ và tiêu diệt các loại vi khuẩn, vi rút cũng như các tế bào lạ khi chúng xâm nhập vào cơ thể con người.

Hạch là một bộ phận nằm trong hệ tuần hoàn bạch huyết. Chúng có hình bầu dục, kích thước dao động có thể lên tới 2cm. Chức năng của hạch là:

Hiện tượng nổi hạch dưới cằm là gì?

Trong trạng thái bình thường, hạch sẽ chìm bên dưới da và chúng ta không thể sờ được chúng. Khi các loại vi khuẩn, virus tấn công thì chúng buộc phải sưng to lên và hoạt động mạnh mẽ hơn để chống lại các loại bệnh,

Nổi hạch dưới cằm là hiện tượng các khối nhỏ bằng hạt đậu xuất hiện ở bên dưới phần cằm và trên cổ. Chúng có chứa dịch ở bên trong. Khi ấn vào thường thì sẽ cảm thấy đau.

Nổi hạch dưới cằm do nhiều nguyên nhân khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân nổi hạch dưới cằm

Bạn bị nổi hạch dưới giữa cằm là bởi một trong số những nguyên nhân sau đây:

Hạch sưng do nhiễm trùng răng khôn

Trong trường hợp nếu thấy hạch nổi lên lan tỏa ra dọc bên cổ thì đó là dấu hiệu của việc răng khôn hàm dưới hoặc họng đang bị nhiễm khuẩn. Biểu hiện cụ thể là: hạch nhỏ nổi lên ở bên cổ phần bị đau, có thể nhìn thấy rõ và di động được. Dùng tay ấn vào phần hạch sẽ sưng rất đau.

Lúc này, bạn cần phải được thăm khám kịp thời để giúp giảm sưng nề, không bị cứng dọc cơ ức đòn chũm. Nếu để lâu cổ bị vẹo về một bên, khó cử động, nhai hoặc nuốt đồ ăn và cả nói. Bên cạnh đó, bạn còn bị sốt cao, mệt mỏi nữa.

Xuất hiện hạch dưới cằm do bị viêm nhiễm

Nổi hạch dưới cằm là bệnh gì? Những người bị viêm nhiễm bao gồm các trường hợp sau cũng sẽ khiến hạch dưới cằm nổi lên:

Viêm nhiễm nhẹ

Viên nhiễm tại chỗ (viêm amidan, viêm họng...)

Nhiễm trùng đặc biệt (lao hạch, lao phổi...)

Trường hợp xấu nhất khi cơ thể bị nhiễm trùng đó chính là bị ung thư. Trong đó, các loại ung thư liên quan đến việc nổi hạch ở cằm là: ung thư vòm họng và ung thư tuyến giáp. Nếu thấy hạch dính chặt không di chuyển, kích thước lớn trên 1cm thì hãy chú ý cẩn thận kiểm tra sớm để bảo vệ sức khỏe của mình.

Viêm nhiễm chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến nổi hạch dưới cằm - Ảnh minh họa: Internet

Hạch lao

Biểu hiện của những người bị hạch lao là: hạch nổi không to, không đau, mới đầu sẽ mọc riêng lẻ nhưng sau đó sẽ di chuyển lại và liên kết thành chùm. Chúng sẽ gây ra sẹo vĩnh viễn cho người mắc phải.

Hạch lao rất lâu mới lặn đi. Nếu để quá lâu mà không chữa trị dứt điểm được, chúng sẽ gây viêm đồng thời chảy mủ. Lúc này hãy đi khám bác sĩ ngay lập tức.

Hạch Hodgkin

Hodgkin là cái tên được đặt theo nhà khoa học đã phát hiện triệu chứng đầu tiên của bệnh này vào năm 1832. Loại hạch này sẽ xuất hiện nhiều ở nam giới. Đầu tiên chúng sẽ nổi lên ở thượng đòn trái sau đó lan lên cổ rồi đến 2 bên nách.

Đặc điểm của hạch Hodgkin là nổi to và cứng như đá nhưng không đau. Người bị nổi hạch sẽ xuất hiện những cơn sốt theo đợt. Mỗi lần như vậy thì sẽ nổi thêm hạch. Nếu cứ để như vậy mà không điều trị thì sẽ tử vong.

Cần kiểm tra kỹ lưỡng đẻ có phương pháp điều trị kịp thời - Ảnh minh họa: Internet

Nổi hạch dưới cằm có nguy hiểm không?

Nhiều người lo lắng không biết nổi hạch dưới giữa cằm thì có nguy hiểm không? Tùy vào từng loại hạch khác nhau thì mức độ nguy hiểm cũng sẽ khác nhau. Chúng chủ yếu được chia thành 2 nhóm là bệnh lành tính và bệnh ác tính. Để kiểm tra xem đó là lành tính hay ác tính thì buộc phải đến gặp bác sĩ để thăm khám và có kết luận chính xác nhất.

Tùy vào từng kiểu hạch mà mức độ nguy hiểm sẽ khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp điều trị nổi hạch dưới giữa cằm

Sau khi đã đến gặp bác sĩ và chẩn đoán về căn bệnh mà mình gặp phải, bạn cũng sẽ có được những phương pháp điều trị phù hợp.

Nếu chỉ là nổi hạch do viêm họng, viêm amidan thông thường thì điều trị bằng thuốc hạch sẽ chìm xuống sau vài ngày hoặc có thể kéo dài đến 1 – 2 tuần. Trong khi điều trị nếu thấy sưng và đau thì có thể chườm nóng để giúp dịu sưng.

Nếu là hạch do ung thư thì bác sĩ sẽ có phương pháp điều trị phù hợp. Phát hiện càng sớm, chữa trị sớm thì khả năng khỏi bệnh sẽ càng cao. Vậy nên nếu phát hiện bị hạch dưới cằm hãy đi khám bác sĩ ngay.

Hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra chính xác nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng với những thông tin về nổi hạch dưới giữa cằm của phunuvagiadinh.vn đã phần nào giúp cho bạn hiểu hơn về hiện tượng này. Cũng như biết cách xử lý để không khiến hạch phát triển quá nhanh, không kiểm soát được.