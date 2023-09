Người bị hạch nên ăn gì để tiêu hạch nhanh chóng?

Hạch có chức năng là sản sinh ra kháng thể và dòng bạch cầu lympho chống lại các tác nhân gây bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tình trạng nổi hạch thường xuất hiện ở những người 20 - 50 tuổi và nữ giới thường có tỷ lệ mắc phải tình trạng này cao gấp 3 lần so với nam giới. Trong hầu hết các trường hợp, hạch thường to ra do viêm, nhiễm trùng hoặc mắc bệnh lý như ung thư di căn hạch hoặc ung thư hạch nguyên phát.

Ăn gì để tiêu hạch nhanh chóng?

Nhiều người không biết khi nổi hạch nên ăn gì để tiêu hạch? Dưới đây là một số thực phẩm mà người bệnh nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Tinh bột

Tinh bột là một trong những loại thực phẩm lành tính và rất giàu chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Vì vậy, việc bổ sung các thực phẩm giàu tinh bột là rất tốt và cần thiết đối với người bị nổi hạch.

Tinh bột là một trong những loại thực phẩm lành tính và rất giàu chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Một số thực phẩm giúp bổ sung tinh bột cho người bị nổi hạch như: Gạo, khoang lang, gạo lứt, lúa mì, khoai tây, sắn, các loại hạt,...Lưu ý khi nấu các món ăn từ tinh bột, bạn nên chế biến thành các món ăn mềm và dễ nuốt để cơ thể dễ dàng hấp thụ và tăng hiệu quả điều trị hạch.

Vitamin và khoáng chất

Đây là cũng là những chất quan trọng và cần thiết mà người bị hạch cũng cần phải bổ sung cho cơ thể để tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa các tác dụng phụ trong việc điều trị và uống thuốc hàng ngày. Hoa quả và rau xanh là các thực phẩm có chứa hàm lượng vitamin và các khoáng chất cao, rất tốt cho người đang điều trị hạch.

Hoa quả và rau xanh là các thực phẩm có chứa hàm lượng vitamin và các khoáng chất cao - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như người bệnh xuất hiện các dấu hiệu như suy nhược hoặc sụt cân nhanh thì cần cho người bệnh uống thêm sữa và các sản phẩm từ sữa như sữa bột, bánh sữa, sữa chua hoặc váng sữa để nhanh chóng hồi phục sức khỏe trước và sau khi điều trị.

Đạm và chất béo

Đạm và chất béo là các chất không thể thiếu trong chế độ ăn của người bị nổi hạch. Trong các bữa ăn người bệnh nên tăng cường bổ sung các chất đạm, béo để cung cấp năng lượng giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và tạo ra lượng đề kháng để có thêm sức khỏe thực hiện các điều trị.

Đạm và chất béo là các chất không thể trong chế độ ăn của người bị nổi hạch - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị khi nổi hạch ở cổ

Khi bị nổi hạch ở cổ, người bệnh nên nhanh chóng đi đến khám tại các cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh và đưa ra hướng điều trị thích hợp.

Nếu bị nổi hạch ở cổ do viêm amidan, viêm họng... thì người bệnh chỉ cần điều trị tác nhân gây bệnh là hạch sẽ tự biến mất sau vài ngày hoặc 1-2 tuần. Nếu thấy hạch sưng đau người bệnh có thể dùng đá nóng chườm lên hạch để làm dịu cơn đau và giúp hạch bớt sưng.

Nếu bị nổi hạch ở cổ do viêm amidan, viêm họng... thì người bệnh chỉ cần điều trị tác nhân gây bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nghi ngờ nổi hạch do ung thư, bác sĩ sẽ sử dụng máy nội soi để tầm soát khối u nguyên phát ở vùng thanh quản, đường tiêu hóa hoặc sinh thiết hạch. Nếu xác định người bệnh mắc ung thư thì người bệnh cần được điều trị bằng xạ trị hoặc phẫu thuật loại bỏ toàn bộ hạch mang tế bào ung thư.

Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên về việc ăn gì để tiêu hạch sẽ giúp bạn xây dựng được chế độ dinh dưỡng lý để điều trị bệnh hiệu quả. Để quá trình điều trị bệnh đạt được kết quả tốt nhất, người bệnh nên duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học và giữ tinh thần thoải mái hơn.