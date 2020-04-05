Những thực phẩm tốt cho phổi mà bạn cần biết 

Sức khỏe 05/04/2020 12:54

Chế độ dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ phổi của bạn luôn khỏe mạnh. Vậy đâu là những thực phẩm tốt cho phổi, bạn đã biết chưa?

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Phổi là một trong những cơ quan đóng vai trò quan trọng trong cơ thể. Hiện nay, các vấn đề sức khỏe liên quan đến phổi ngày càng phổ biến hơn. Vì vậy, việc bảo vệ phổi luôn sạch và khỏe mạnh là điều vô cùng quan trọng và cần thiết. Chế độ ăn uống đóng là một trong những yếu đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ phổi luôn khỏe mạnh. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn những thực phẩm tốt cho phổi mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

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Những thực phẩm tốt cho phổi mà bạn cần biết - Ảnh minh họa: Internet

Các thực phẩm tốt cho phổi

Chế độ dinh dưỡng phù hợp không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tăng cường chức năng hô hấp của lá phổi. Dưới đây là một số thực phẩm tốt nhất cho phổi được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất epigallocatechin gallate và chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư phổi. Trong trà xanh còn chứa chất theophylline giúp giảm bớt chứng khó thở và giãn phế quản để cải thiện chức năng đường thở.

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Trà xanh có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư phổi - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một số nghiên cứu còn cho thấy sử dụng trà xanh thường xuyên có thể ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Tỏi

Tỏi là một trong những thực phẩm có chứa chất flavonoid kích thích sản xuất glutathione, loại bỏ các chất gây ung thư và các độc tố gây hại giúp phổi hoạt động tốt hơn. Một số nghiên cứu cho thấy những người ăn 3 tép tỏi hai lần/tuần ít có nguy cơ mắc ung thư phổi hơn.

Táo

Các nghiên cứu cho rằng, uống một ly nước ép táo mỗi ngày sẽ giúp bạn ít bị thở khò khè. Đối với phụ nữ ăn táo mỗi ngày trong thời gian mang thai sẽ giúp bé sau này giảm nguy cơ bị hen suyễn. Điều này là do táo có chứa các hợp chất flavonoid và phenolic, đây là những hợp chất có tác dụng giảm viêm trong đường hô hấp rất hiệu quả.

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Các nghiên cứu cho rằng, uống một ly nước ép táo mỗi ngày sẽ giúp bạn ít bị thở khò khè - Ảnh minh họa: Internet

Cá hồi

Cá hồi là một trong những thực phẩm có tác dụng làm sạch phổi hàng đầu nhờ có chứa nguồn axit béo omega-3 chống viêm rất tốt. Một số nghiên cứu cho thấy lượng omega-3 có trong cá hồi giúp thúc đẩy lưu lượng máu ở phổi và ngăn ngừa một số bệnh hô hấp.

Thường xuyên bổ sung lượng omega-3 cho cơ thể sẽ giúp giảm viêm ở người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Ngũ cốc nguyên hạt

Các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, lúa mì… là những thực phẩm rất tốt cho phổi mà bạn cần tăng cường bổ sung trong các khẩu phần ăn mỗi ngày. Tuy nhiên, bạn cần hạn chế ăn các thực phẩm có hàm lượng carbohydrates cao như mì ống, bánh nước xốp, bánh mì trắng, gạo…vì đây là những thực phẩm kích thích cơ thể sản xuất ra carbon dioxide gây căng thẳng cho phổi.

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Các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, lúa mì… là những thực phẩm rất tốt cho phổi - Ảnh minh họa: Internet

Gừng

Gừng là một trong những gia vị rất dễ kết hợp vào bữa ăn hàng ngày. Gừng được biết đến là có chức năng kháng viêm và làm sạch những chất ô nhiễm còn sót lại trong phổi.

Thực phẩm chứa carotene

Carotene đã được chỉ định là một trong những chất oxi hóa có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ gây ung thư phổi. Các loại rau quả có màu cam hoặc đỏ thường có chứa rất nhiều carotene. Cà rốt là một lựa chọn tuyệt vời vì có chứa beta-carotene chuyển hóa thành vitamin A, giúp giảm những triệu chứng của bệnh hen suyễn.

Thực phẩm chứa vitamin C

Thường xuyên bổ sung các thực phẩm chứa hàm lượng vitamin C cao sẽ giúp phổi đưa oxy đến toàn bộ cơ thể một cách hiệu quả. Những thực phẩm chứa nhiều vitamin C tốt cho phổi như kiwi, các loại có tép như cam, chanh, bưởi, ớt chuông xanh và đỏ, nước ép rau củ và cà chua, xoài, dâu, bông cải xanh, dứa và dưa hấu.

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Các thực phẩm chứa nhiều vitamin C rất tốt cho phổi - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm không tốt cho phổi

Bên cạnh việc bổ sung những thực phẩm tốt cho phổi, bạn cũng cần hạn chế các loại thực phẩm gây hại đến phổi sau đây:

  • Các loại hải sản đông lạnh: Các loại cá, tôm, bạch tuộc, cua đông lạnh... nên hạn chế sử dụng, vì hải sản vốn có vị tanh khi ăn lạnh sẽ sinh ra nhiều đờm kết dính lại, dẫn đến kích thích hệ hô hấp gây tổn thương đến phổi và phế quản.
  • Món ăn cay và nóng: Thường xuyên ăn nhiều gia vị cay và nóng sẽ khiến bạn bị ho, tức ngực và gặp phải các triệu chứng khó thở hay thở khò khè. 
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Các loại hải sản đông lạnh thường gây tổn thương đến phổi và phế quản - Ảnh minh họa: Internet
  • Thức ăn nhiều dầu mỡ: Phổi vốn có chức năng lọc khí và thải chất độc hại ra ngoài. Vì vậy, nếu thường xuyên ăn nhiều chất béo sẽ tạo gánh nặng lên phế quản và khí quản. Khi đó, các chất béo sẽ bám vào thực quản hoặc cổ họng gây cản trở quá trình đào thải vi khuẩn và bụi bẩn ra ngoài. Đây là nguyên nhân dẫn đến các bệnh hô hấp như viêm loét thực quản, ho và hen suyễn.

Bên trên là một số thông tin chia sẻ về các thực phẩm tốt cho phổi, hy vọng sẽ giúp bạn xây dựng được chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng để bảo vệ phổi khỏe mạnh. Ngoài ra, bạn cũng cần thường xuyên tập thể dục, tránh khói bụi ô nhiễm và không hút thuốc để giúp giữ cho phổi khỏe mạnh.

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